Cuáles son le escenarios legales que le esperan a Movimiento Semilla y cómo afectarían los resultados electorales

Las impugnaciones de actas también son un tercer escenario para considerar y, aunque son probables, no deberían cambiar los resultados electorales.

Posibles acciones

Por las advertencias que hizo la semana pasada el jefe fiscal José Curruchiche, algunas organizaciones temen que se presenten acciones legales de parte del Ministerio Público (MP) en contra de Movimiento Semilla ahora que ganó las elecciones presidenciales.

Mónica Marroquín, directora de proyectos de Guatemala Visible, uno de los grupos de observación electoral, destacó que, aunque los competidores no reconozcan su derrota, no hay forma de levantar falsos argumentos defraude y esperan que estas acciones no se presenten.

“Esa voluntad hay que respetarla, vimos todos los que pudimos observar, unas elecciones con bastante tranquilidad, calma, un ambiente controlado, no podemos hablar de discursos de fraude, de anomalías, son unos resultados bastante válidos que hay que respetarlos”, explicó Marroquín.

Pese a esto es probable que algunos sectores traten de repetir acciones como en la primera vuelta, considera la experta, donde se impugnaron los resultados y se logró a través de procesos judiciales que se repitieran las audiencias de revisión. “El temor de muchos es qué se viene esta semana, cuáles van a ser esos recursos, porque en esa tendencia hemos estado desde la primera vuelta, creemos que habrá un descontento y que no habrá tanta tranquilidad”, advirtió Marroquín.

En el peor de los escenarios, en que el MP consiga la cancelación de Movimiento Semilla, esto no afecta en nada la decisión que tomaron los votantes este 20 de agosto, ya que ese proceso no tiene relación con las votaciones en segunda vuelta.

“La cancelación de Semilla no implica la cancelación de las elecciones, ni de presidente ni de diputados, pero sí tiene consecuencias negativas para los diputados que van a estar en el Congreso; Semilla se tiene que defender en los tribunales”, explicó Marroquín.

Cacif llama a respetar resultados

El Programa de Observación Electoral (Proe) del del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), respaldó el funcionamiento del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep).

Ignacio Lejárraga, presidente del Cacif, dijo que “da gusto ver que el Trep funcionó”, agregando que ahora espera que “se acepten los resultados y que de esa forma podamos hacer que este proceso vaya terminando y que Guatemala pueda seguir adelante”.

Aunque el escenario es incierto porque están pendientes las audiencias de revisión de las distintas Juntas Electorales Departamentales (JED), el empresario duda que el panorama sea tan convulso como en la primera vuelta, considerando la diferencia significativa de votos con las que Arévalo ganó la presidencia.

“Ahora, con esta diferencia grande de votos cambia. Lógicamente tenemos las audiencias para ver las impugnaciones que se pudieron haber dado, no hubo lo que todo el mundo creía de un masivo ataque a las mesas con impugnaciones, si no fueron las impugnaciones que debieron haber sido”, señaló Lejárraga.

Finalmente, el presidente del Cacif destaca que un punto a favor del proceso electoral es la custodia de los votos, que está en manos de ciudadanos y la presencia de representantes departidos políticos en la mayoría de las mesas de votación.

“El manejo de los votos es por parte de la ciudadanía, ni siquiera es del TSE como tal, yo lo que creo es que tanto partida Semilla como UNE tuvieron un porcentaje de fiscales en la mesa importante, en ambos casos más del 80 por ciento de las mesas”, concluyó.

La Junta Electoral Departamental de Guatemala programó su audiencia de revisión para este miércoles 23 de agosto en horas de la mañana, mientras que la Junta Electoral del Distrito Central la celebrará el martes 22 de agosto. Aún queda pendiente que cada una de las juntas electorales departamentales informen del resultado de estas al TSE.

Respeto a los resultados

La Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y su candidata, Sandra Torres, tienen que aceptar públicamente la derrota para evitar posibles escenarios de conflictividad y sospechas de fraude como ocurrió en la primera vuelta.

“Sandra Torres y el partido de la UNE tienen que aceptar la derrota y tienen de alguna manera admitir que perdieron. Yo no sé si van a haber recursos legales, pero el voto fue contundente, y lo que corresponde es respetar la decisión de la población”, explicó Roberto Alejos, constituyente.

El también expresidente del Congreso identificó para los vencedores de Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, un reto que comienza desde este 21 de agosto al próximo 14 de enero, que es comenzar con un proceso de diálogo que los acompañe a lo largo de su mandato.

“A los ganadores les estamos sugiriendo que abran las puertas al diálogo, no a un diálogo con los grandes sectores políticos, sino un diálogo con la gente que no piensa como ellos, la gente que votó por ellos, la gente que abrió las puertas a algo diferente, ellos necesitan ser escuchados”, indicó.

El también constituyente Aquiles Faillace explica que es necesario que los resultados preliminares se respeten: “yo esperaría que ya se acepte universalmente, que venga la paz para todos”.

Los resultados de las votaciones 2023, a decir de Faillace, son “un cambio social irreversible, mientras más pronto lo aceptemos todos, más pronto llegaremos a la paz anhelada”.

El TSE espera oficializar los resultados en aproximadamente una semana, y esto es vital, a decir de Faillace, para que todos aquellos que pretendan levantar sospechas del proceso de votaciones se queden sin argumentos.

“Los únicos que tienen que respetar los resultados son los del TSE, una vez oficializados no hay para donde, ahora que continúen acciones para traer consecuencias legales en otro sentido, eso vamos a verlo”, señaló.