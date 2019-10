Cuatro hechos tienen al Ministerio Público en su crisis más grave

4 hechos????????.

Give me a break please!!!!.

La Sra. Porras tiene un monton de asuntos pendientes.

Eso de 4 acontesimientos es broma o de verdad así lo creen?.

Nadie me dejarà mentir.

Ella es la vigilante.

Ha vigilado pero no ha investigado y por lo consiguiente no ha judicializado iun monton de casos.

Por otro lado ha vigilado y ha obstruido para que muchos casos que son tan evidentes algunos ya en los tribunales no sean castigados .

Ella es parte de la corruptela del ejecutivo en contubernio con la Contraloría Grneral de Cuentas y algunos Jueces favoreciendo a la cloaca congreso y al circo de los perversos moralejas.

Su verdadera funcion ha sido defensora del pacto de Los corruptos como la CGC ha sido la firma que les lleva la contabilidad a esos perversos.