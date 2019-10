Estas son las reformas que diputados de la UNE proponen para la Ley Orgánica del MP

Diputados de la UNE informan de sus propuestas para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público. (Foto Prensa Libre: @BloqueUNE_OL).

Este lunes 14 de octubre, diputados de la referida agrupación política hicieron varias propuestas, entre estas que el presidente de la República pueda hacer una evaluación al fiscal general del MP y de acuerdo con criterios técnicos pueda removerlo del cargo.

También proponen que el Congreso no tendría la potestad directa, sino con una mayoría de diputados le podría pedir al presidente que haga la evaluación; y si no lo hace, el Legislativo lo podría hacer, según explicó el diputado Carlos Barreda.

“Cuando le damos demasiado poder a alguien comienzan los abusos”, señaló el diputado Barreda para justificar las reformas a la Ley Orgánica del ente investigador.

Las reformas propuestas también prohibirían a un fiscal general su participación en la política durante los seis años siguientes de la terminación de su mandato, remoción o renuncia a tal cargo.

Esta prohibición también aplica para los fiscales distritales y de sección entre otro nivel de responsabilidad de quienes conducen la investigación criminal.

Según la iniciativa, lo anterior es con la finalidad de lograr un equilibrio en el sistema político y evitar que existan acciones de denuncias o acusaciones con motivaciones espurias o bajo interese directos.

“Que no se vuelva a usar el MP con fines políticos, ni mucho menos con las intenciones de ser candidato a la Presidencia, diputación o alcaldía”, según Barreda.

Recordó que en la última evaluación de fiscales que hizo el MP, el 80 de estos la reprobó.

Lea también: Ligan a proceso a tres exempleadas del MP por fraude en supuesta anomalía en compra de edificio

Agregó que los niveles de impunidad siguen altos, y según él, los indicadores no han mejorado, por lo que se debe trazar una ruta para que esto mejore y los fiscales rindan cuentas.

“No podemos volver a fiscales todos poderosos que no rinden cuentas, que no se les puede destituir y que no rinden cuentas y abusan del poder; además, lo aprovechan con fines políticos”, afirmó.

“Si tenemos un fiscal capturado por las mafias del crimen organizado, tampoco lo podemos quitar”, señaló Barreda.

