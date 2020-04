Diputados discrepan de la forma de cómo fiscalizarán los recursos por coronavirus

El presidente del Congreso Allan Rodríguez instaló cuatro comisiones para fiscalizar las acciones del Ejecutivo. (Foto Prensa Libre: Congreso)

El miércoles 15 de abril, el presidente del Legislativo, Allan Rodríguez instaló cuatro comisiones presidenciales conformadas por comisiones de trabajo que a su vez están integradas por diputados de los diferentes bloques del Congreso.

Según el Organismo Legislativo el objetivo es dar acompañamiento y fiscalizar a los ministerios e instituciones del Organismo Ejecutivo, involucrados en la emergencia del covid -19 procurando la protección y el bienestar de los guatemaltecos en los ejes establecido

Rodríguez indicó que buscan coordinar los esfuerzos de cada uno de las comisiones, para que se pueda lograr un mejor resultado en favor de la población y que de ninguna manera limita la función legislativa de fiscalización de los diputados y de las comisiones legislativas.

“Se han invitado a las comisiones ad hoc a cada uno de los ejes en los que hemos aprobado recursos en la crisis del covid, debemos dar seguimiento a los 12 decretos correspondientes ya aprobados para enfrentar la amenaza de esta pandemia”, explicó Rodríguez

Añadió: “hoy nos toca la otra fase que es la de fiscalizar esos recursos que es una función inherente de cada diputado y de las comisiones”.

“La junta directiva después de un análisis tomó la decisión de crear las comisiones para que de una manera efectiva se hiciera ese trabajo de fiscalización con mayor peso y mayor legitimidad, no sería un solo diputado sino la comisión y el espíritu es poder hacer la fiscalización en el campo, hoy Guatemala necesita de todas las autoridades sirviendo de donde corresponde”, refiere.

El que no esta de acuerdo no le hace un rechazo al presidente del Congreso, el rechazo se lo da al pueblo de Guatemala.

El tercer vicepresidente del Congreso, Armando Castillo de Visión con Valores (Viva) indicó que estaba de acuerdo con la iniciativa ya que el único objetivo es viabilizar y facilitar la fiscalización y que todos estamos acá para fiscalizar todo lo que se aprobó.

“De manera institucional es la mejor forma, pero quiero hacer una propuesta en cuanto a que he sabido que algún bloque han declinado su participación, que pudiera abrirse la posibilidad que quien preside renuncie a ese derecho y que sea asumido por otro de los miembros que integran la comisión”, dijo Castillo.

El diputado Manuel Conde Orellana del Partido de Avanzada Nacional (PAN) señaló que reconoce la importancia de la creación de esta instancia y quien no quiera entender que es para favorecer el trabajo del Estado no lo va a entender.

“El que tenga dudas de sus funciones de fiscalización que se las quite, el que tenga dudas de cuáles son las funciones de un diputado, de una comisión, de una bancada que lea la ley. Lo que estamos haciendo acá es lo correcto, este es el momento de unirnos y no de dividirnos, pero tristemente hay compañeros diputados y grupos políticos que no entienden cuáles son los tiempos de la política”, manifestó Conde Orellana.

“Él que quiera aprovechar este tiempo de crisis para beneficio partidario está loco, y hay que decírselo, la sociedad guatemalteca se da cuenta del accionar de cada grupo, diputado, partido bancada”, señaló.

No están de acuerdo

El diputado Samuel Pérez del bloque Semilla y presidente de la comisión de Defensa del Consumidor y el Usuario dijo no estar de acuerdo ya que el Congreso se creo bajo el concepto de fiscalización dentro de un marco republicano de pesos y contrapesos.

“La fiscalización temática es una función propia de las comisiones de trabajo no bajo una camisa de fuerza controlada por la Junta Directiva, tampoco para ser la oficina legislativa del presidente Giammattei o del organismo ejecutivo, en el Congreso debemos estar para apoyar cuando se hacen las cosas bien, pero también para denunciar cuando se hacen mal y fiscalizar esa es la función del Congreso”, dijo el diputado.

Pérez manifestó que este no es un régimen autoritario la forma de crear comisiones para la fiscalización puede perder sentido de los pesos republicanos, existe este riesgo y además es importante que no se vuelva costumbre que las decisiones las tome la junta directiva sin un mecanismo de consenso o respetando la instancia de jefe de bloque o el mismo pleno.

“Hay algunas dudas sobre la legalidad de la creación de estas comisiones por el tema de la fiscalización por ser una cuestión propia e inherente de los diputados en general”, manifestó el diputado.

El diputado Juan Carlos Rivera del bloque Victoria pidió que le llamaran la atención al diputado Conde Orellana por llamar loco a los diputados por no estar de acuerdo con el sentir de la mayoría. Pero en el tema de las comisiones a muchos diputados les preocupa a muchos diputados es por ejemplo la palabra acompañamiento.

“Esta palabra genera ruido porque nuestra responsabilidad como diputados es fiscalizar no somos ejecutivos para ir a acompañar al Ministro de Economía para que haga su trabajo. MI responsabilidad como diputado es ir con él para fiscalizarlo y ver que cumpla lo que le hemos ordenado en los decretos que hemos aprobado, pero acompañarlo a que haga su trabajo no es nuestra función”, añade.

Mientras que la Unidad Nacional de la Esperanza ya anunció que no va a participar en estas instancias ya que esto lo que busca es limitar la función de legislar. A la vez presentaron un amparo en la Corte de Constitucionalidad para que se suspenda la creación de estas comisiones.

Protección y Desarrollo Social

Comisiones de trabajo

Desarrollo Social

Agricultura, Ganadería y Pesca

Trabajo

Educación, Ciencia y tecnología

Energía y Minas

Transparencia y Probidad

Apoyo Técnico

Protección ciudadana

Comisiones de trabajo

Gobernación

Defensa Nacional

Asuntos Municipales

Asuntos de Seguridad Nacional

Migrantes

Menor y la Familia

Protección sanitaria y ambiental

Comisiones de trabajo

Salud y Asistencia Social

Previsión y Seguridad Social

Ambiente, Ecología y Recursos Naturales

Transparencia y Probidad

Discapacidad

Protección y reactivación económica

Comisiones de trabajo