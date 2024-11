Directiva del Congreso dice no tener recursos para aumentar el salario a diputados

A partir del próximo año, el Congreso de la República destinará el 11.78 % —Q118.7 millones— de su presupuesto anual para el pago de salarios y bonificaciones a los diputados. Antes de la medianoche del pasado martes 26 de noviembre, 112 legisladores aprobaron una moción para que el presupuesto del Organismo Legislativo para el 2025 fuera conocido de urgencia nacional.

El aumento, al parecer, no está contemplado en el presupuesto de los Q987 millones que tendrá ese organismo para el próximo año. El presidente del Congreso, Nery Ramos, en conferencia de prensa, se limitó a declarar “que no lo tenían considerado”, al referirse al incremento salarial, y que serán los departamentos Jurídico y del Presupuesto los que hagan el análisis.

“Vale la pena resaltar que el presidente y los integrantes de la Junta Directiva del Congreso desconocían sobre esa enmienda de aumento salarial aprobada por el pleno; por lo tanto, el presupuesto aprobado por medio del acuerdo legislativo no dispone de fondos para dicho aumento salarial”, indicó la Dirección de Comunicación Social del Congreso.

Reiteró que no se dispone del espacio presupuestario para efectuar el aumento en la nómina salarial a los diputados ni a los trabajadores que son contratados bajo los renglones 022 y 029. “El único aumento que incluye es para el personal 011, tal y como dicta el pacto laboral, que es del 10 % de aumento al sueldo base”, aclaró la oficina.

Consultada la legisladora y quinta secretaria del Congreso, Sonia Segura, indicó que será la próxima directiva —presidida por Nery Ramos— que revise el presupuesto y ejecute un reajuste al presupuesto del Organismo Legislativo, ya que lo aprobado es un mandato por parte del pleno.

Firmas ilegibles

La enmienda que se presentó a la Junta Directiva para que se aprobara dicho aumento al salario y retribución fue firmada por varios congresistas, pero de esas solo se identificaron las de Adolfo Quezada, de la Unidad Nacional de la Esperanza, y Luis Aguirre, de la bancada Cabal, las demás eran ilegibles.

Aguirre expuso que la justificación es que los diputados distritales viajan toda la semana desde lejos, pagan renta y hotel para estar en el Congreso, y no les alcanza. El legislador dijo que había consenso. “En lo personal, no me beneficia, ya que mi sueldo siempre lo he donado todos los meses”, manifestó.

Indicó que la Directiva fue la que hizo el ofrecimiento del aumento al salario de los diputados.

Indemnización

Además, en la enmienda se incluyó que los legisladores tendrán derecho a indemnización y prestaciones de ley.

Esta modificación al presupuesto del Congreso fue apoyada por 87 diputados de las bancadas Azul, Todos, Victoria, Creo, Valor, Viva, Bien, Vamos, Nosotros, UNE, Cabal, Cambio y Elefante, ante el silencio de los representantes electos por Semilla, VOS, Winaq y Unionista.

El texto del acuerdo aprobado (31-2024) detalla que los 160 diputados tendrán un salario y retribuciones no menores a las que reciben los magistrados a la Corte de Apelaciones.

De acuerdo con los datos de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados de sala ganan Q51 mil 939, distribuidos entre salario base, bono mensual, bonificación profesional y gastos de representación.

Actualmente, el sueldo de los legisladores sin descuento es de Q29 mil 150, entre sueldo base, gastos de representación, dietas por asistencia a plenarias y comisiones de trabajo.

A ellos se le suma que los directivos y jefes de bloques agregan a su nómina Q10 mil a Q20 mil en gastos de representación, Q1 mil por sesión de Junta Directiva y otros Q1 mil por reuniones de jefes de bloques.

“Cuando les conviene, son funcionarios, y cuando no, son dignatarios”, resumió el analista político Alejandro Quinteros. Indicó que los diputados se amparan en las leyes el Organismo Legislativo, Presupuesto y de la Constitución Política. “Al final, ellos nunca pierden; está hecha la ley para que nunca pierdan”, declaró Quinteros.

Agregó que ahora hay que hacer una mayor fiscalización al trabajo de los legisladores, verificar si asisten a las sesiones plenarias y a las comisiones que integran.

Hace 24 años

En enero del 2000, durante la presidencia legislativa de Efraín Ríos Montt, se aprobó un aumento salarial de Q5 mil, bajo el rubro de gastos de representación. Con ello, el sueldo subió a Q29 mil 150.

La justificación fue la misma que utilizaron esta semana, “los diputados distritales necesitaban movilizarse”.