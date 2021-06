Un problema técnico en el avión de Kamala Harris retrasa por minutos su viaje a Guatemala

El avión de Kamala Harris tuvo que devolverse el domingo tras un problema técnico cuando la vicepresidenta de Estados Unidos despegó hacia Guatemala en su primer viaje internacional.

“Estoy bien, estoy bien”, aseguró Harris mientras hacia un gesto con los dos pulgares hacia arriba tras el aterrizaje, añadiendo, no obstante, que “todos rezamos un poco, pero estamos bien”.

La vicepresidenta cambió de avión y se dirige a Guatemala con solo unos minutos de retraso.

Lea más: Harris firmará al menos tres acuerdos en su viaje a Guatemala y México

“Se trata de un problema técnico. No hay grandes problemas de seguridad” para la exsenadora de California, dijo su portavoz Symone Sanders.

Un reportero a bordo del avión, el Air Force Two, describió un “ruido inusual del tren de aterrizaje durante el despegue”.

“Pero el aterrizaje (…) fue completamente normal”, dijo.

Lea más: PMT anuncia posibles cierres en varias zonas de la capital por llegada de Kamala Harris y así comienza la logística de visita

“I’m good. I’m good,” VP Harris says with a thumbs up after her plane makes an emergency landing at Joint Base Andrews. pic.twitter.com/E02tNDAlG7

— Jennifer Epstein (@jeneps) June 6, 2021