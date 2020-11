El interés político que motiva a ayudar a Alta Verapaz, Quiché y Huehuetenango

La Fiscalía de Delitos Electorales y el Tribunal Supremo Electoral evalúan la conducta de funcionarios, que podrían caer en faltas por promocionar su imagen en redes sociales durante la emergencia de Eta. Fotografía: Redes Sociales.

Entre las enmiendas que quedaron fuera del estado de Calamidad aprobado la madrugada del miércoles último en el Congreso está la la prohibición a políticos y funcionarios de utilizar la tragedia para promover su imagen.

La propuesta fue planteada por los diputados Aldo Dávila, Edwin Lux, Lesly Valenzuela, Ligia Hernández y Gustavo Cruz. Tuvo 32 votos a favor de legisladores de seis de las 19 bancadas representadas en el pleno.

¿Por qué no incluirla? es una pregunta con más de una respuesta, pero resalta la razón política: Alta Verapaz, Quiché y Huehuetenango, zonas gravemente afectadas por la tormenta Eta, tienen altos niveles de pobreza y pobreza extrema, pero además concentran un gran número de empadronados y, juntos, estos tres departamentos pueden aportar hasta el 20% de votos a un candidato presidencial, además de gran cantidad de alcaldes y casi la quinta parte de diputados al Congreso.

Dávila reconoce que la enmienda propuesta fue una reacción al protagonismo que han buscado algunos funcionarios después de Eta.

“Realmente no podemos lucrar con el dolor de la gente, es preocupante lo que está ocurriendo. Si vas a apoyar, que lo que haga tu mano izquierda no lo sepa la derecha. La gente necesita apoyo en alimentación, medicina, en ropa, en todo, pero no podemos sacar provecho de esto, sobre todo no abusar de bienes del Estado para estar haciendo campaña anticipada”, señaló Dávila.

Proselitismo o buena voluntad

La delgada línea que separa el apoyo social del proselitismo podría definirse en que los funcionarios fueron electos para actividades específicas que, directa o indirectamente, llevarían alivio a todas las personas. En medio de la tragedia, ese apoyo de actores políticos y funcionarios se contamina si se entregan recursos públicos que pueden ser canalizados por las instituciones establecidas para ese fin.

Durante la semana se vio al presidente del Congreso, Allan Rodríguez, junto a diputados distritales, llegar en helicóptero y sostener reuniones con personal de rescate; repartieron alimentos y visitaron albergues, actividades que luego saturaron los canales oficiales del Organismo Legislativo.

El apoyo de los representantes del pueblo se demuestra al estar cerca de los afectados por la tormenta Eta, aquí un resumen de la gira de fiscalización realizada por el Presidente @AllanRodriguezE y los diputados distritales de Alta Verapaz e Izabal. 👇 🏛️#NuevoCongreso pic.twitter.com/upxjwiYlIN — Congreso Guatemala (@CongresoGuate) November 10, 2020

El alcalde de Mixco es otro ejemplo. Dejó su jurisdicción y, vestido de Bombero Municipal, repartió víveres y documentó su visita para fijarla después en sus redes sociales.

Si no puedes volar, corre… Si no puedes correr, camina… Pero continúa avanzando!! Este día lo guardaré en mi corazón, escuche tantas veces “QUE NO PODIAMOS LLEGAR” y LLEGAMOS!! De Mixco para ustedes hermanos de la Aldea Santa Elena en Alta Verapaz!! pic.twitter.com/4rWD1mneOk — Neto Bran (@netobran) November 9, 2020

Se suma a los ejemplos el jefe del Centro de Gobierno, Miguel Martínez, que también ha documentado la coordinación que efectúa desde esa comisión presidencial para entregar ayuda y dirigir el trabajo de los ministerios del Estado.

#CentroDeGobierno y voluntarios seguimos incansables empacando las 50 mil bolsas de alimentos que incluirán mascarillas fabricadas por el Gobierno de Guatemala, gracias a la máquina donada por España. Unidos saldremos adelante, hoy más fuertes que nunca.#FuerzaGuatemala 🇬🇹 pic.twitter.com/tRnjl7RVDB — Centro de Gobierno (@CentroDeGob) November 8, 2020

Por ahora, la Fiscalía de Delitos Electorales evalúa si la conducta de los funcionarios al promocionar sus fotografías y videos durante la emergencia ocasionada por Eta está dentro de alguna acción delictiva. De ser así, sería un caso que tendrá que resolver el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“Nuestra evaluación apunta a que son temas de índole administrativo, regulados en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, mas no están tipificados como campaña electoral anticipada en el Código Penal (…) Nosotros tomaríamos la denuncia de oficio, haríamos una evaluación, actuando con objetividad, para ver si esa conducta podría encuadrar dentro de alguno de los 19 delitos electorales que puede investigar nuestra fiscalía”, explicó José Curruchiche, representante de esa instancia.

Mynor Franco, presidente del TSE, fue cauto al responder porque podría ser que tuviera que conocer el caso para emitir alguna resolución judicial.

“Yo no podría adelantarle un criterio de si se va o no se va a sancionar, porque esto ya será sujeto de una investigación. No podría decirle si se va a sancionar, la ley determina y ya después el Tribunal tendrá que tomar una decisión”, precisó.

Hay otros medios

El politólogo y docente universitario Hans Quevedo indicó que esos tres distritos son claves en el proceso eleccionario; sin embargo, no se puede prohibir que la gente que ayuda lo haga público.

El docente afirmó que, aunque la intención de la enmienda que buscaba frenar la propaganda política fuera buena, se podía utilizar como una herramienta de ataque político.

“No me parecía un tipo de regulación de eso. Por ejemplo, si un empresario ayudaba y a futuro quería participar en política, bueno, ahí está, bloqueémoslo. Sirve para quitar gente (…), aunque fuera de buena fe. Pienso que esas cosas no son necesarias”, comentó.

Añadió que no aprovecharse de la tragedia humana es, a final de cuentas, una decisión ética que va rodeada de valores.

“Cuando salen —los funcionarios— parece como que si es del dinero de ellos de donde viene esa promoción, y sabemos que no es así… Si realmente quieren ser buenos líderes para resolver estos problemas, pues está la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam). Por medio de esa institución pueden mandar todos los materiales necesarios”, señaló Quevedo.

Sin apoyo del Gobierno

En la parte inicial de la emergencia se viralizó un video en el que se observa que se le niega la participación a Winter Coc, alcalde de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, en una reunión con el presidente Alejandro Giammattei en la que se evaluaban los daños en el departamento.

El jefe edil seguía hasta el viernes sin haberse podido comunicar con el Gobierno.

“Gracias a Dios, la gente no nos ha abandonado, estamos orando también para que Dios nos ayude con la gestión, porque a través del Gobierno no hemos visto. Tal vez nos puedan ayudar. Los señores —vecinos— me están sugiriendo que denuncie al presidente porque nos dejó solos… Yo no tengo que denunciarlo, si lo hago nunca va a arrancar, porque él tiene poder”, señaló.

Coc explicó que han recibido donaciones de vecinos y aportes de migrantes que, luego de ver el video, decidieron ayudar a los pobladores de su municipio.

“La gente confió en mi persona para que viniera a trabajar por el pueblo. Ahorita ya no estamos en política, ahorita la gente tiene que venir y servirle al pueblo”, dijo.