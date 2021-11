El transfuguismo podría revivir en nuevas reformas a la Ley Electoral

Algunos ejemplos claros los hemos visto en los bloques de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Bienestar Nacional (Bien), Visión con Valores (Viva) y hasta en el partido Victoria, que apenas arrancó la legislatura declaró independientes a dos de sus cuatro parlamentarios.

Desde el 2016 la LEPP impide que un diputado pueda cambiarse de bancada. Muchos, en su momento, calificaban estas prácticas como un desgaste del sistema democrático, pero dicha valoración ha cambiado.

Dos entidades que ya entregaron comentarios a la Comisión de Asuntos Electorales no se muestran reacios a que esta práctica política resurja; por el contrario, opinan que podría solucionar algunos vacíos de la LEPP.

Derecho a elegir y ser electo

Para el proceso de elaboración de dictamen, la citada comisión está recibiendo las observaciones de organizaciones y tanques de pensamiento, con el fin de estructurar una propuesta que integre diferentes visiones.

Por ejemplo, la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) considera que varios cambios son prudentes y tienen como propósito fortalecer la democracia.

En ese sentido, Juan Carlos Zapata, su director ejecutivo, resaltó que el transfuguismo no atenta contra la democracia, “es importante reconocer que el hecho de cambiarse de organización política, ya sea por parte de un afiliado o funcionario electo, no debería, en principio, ser la única medida para saber si existe acción o no contraria a la ética o al mandato público”.

A la misma conclusión llegó el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), que señaló al menos 70 errores en la LEPP, incluida la prohibición para que los diputados se cambien de bancada.

“Se extralimitaron en la manera en que se calificó el transfuguismo. Los partidos grandes decidieron castigar severamente a aquellos que se independicen. Los castigan de tal manera, que en la próxima elección ese diputado independiente ya no puede participar. Es un tema que va en contra de la propia Constitución, por la libertad de elegir y ser electo. Hay un mensaje muy poderoso de que la deslealtad a los partidos grandes se pagan con consecuencias muy altas”, precisó Francisco Quezada, investigador del Cien.

Lea también: Elecciones en Nicaragua: ¿Qué escenarios se prevén para la región después del próximo domingo?

Ni bueno ni malo

Hoy los diputados escucharán a la Asociación en Investigación y Estudios Sociales (Asíes), que hasta ahora es neutral en torno al regreso del transfuguismo.

Jahir Dabroy, investigador del área política de Asíes, expresa que tener una valoración sobre esta práctica va a depender de si se es un ciudadano o un actor político.

“Dentro de la oferta política hay algún nivel de dificultad para que se respete el voto de las personas. Lo que se busca, en buena medida, y la crítica que se le da al tema del transfuguismo, es que se eligió a una organización política con ciertas ideologías y valores”, explicó.

Aunque Asíes no se ha pronunciado a favor o en contra del transfuguismo, estima que muchos políticos no se mueven por ideales, sino por otras razones.

“Muchas veces los movimientos de los diputados no suelen ir en una línea político ideológica, sino que se perciben intereses particulares. Vamos a ver a personas que pasan de partidos de izquierda a los de derecha y viceversa. Esto es un reflejo de la instrumentalización que se ha hecho de las organizaciones políticas”, manifestó.

Lea también: TSE presenta iniciativa de ley que abre la puerta al transfuguismo y blindaría a unos 80 diputados

Otros cambios

Otras de las eventuales mejoras que a criterio de las entidades necesita la LEPP se centra en los listados abiertos para la elección de diputados, para que el votante elija al candidato y no a un conjunto de personas que en muchas ocasiones les pueden parecer desconocidos o poco fiables.

“Lo que hemos visto es que muchas veces quienes van punteando en los listados no son aquellos con los que los ciudadanos se sienten más cómodos para votar”, hizo ver Zapata.

Asimismo, mejorar el régimen de propaganda en medios de comunicación es otra de las asignaturas pendientes, según Quezada.

“A los medios de comunicación los quieren vincular con que deben tener acuerdos con el TSE, pero hacen mención de aquellos que tienen una frecuencia del Estado. Entonces, nos preguntamos qué sucede con los medios escritos y que no utilizan una frecuencia del Estado. Ellos tienen el mismo derecho”, enfatizó.

Siguen trabajando

Lorena de León Teo, del bloque Bien y presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales, indicó recientemente que se espera tener un dictamen para finales de este mes.

Se buscó la opinión de la legisladora para este artículo, pero no respondió a las llamadas ni los mensajes a su teléfono celular.

No obstante, Román Castellanos, de Movimiento Semilla e integrante de esa sala legislativa, confirmó la fecha.

“La cuestión del dictamen también tiene que ver, más allá de apresurarlo, con la manera de fortalecer al TSE y darle herramientas para poder fiscalizar el financiamiento y la campaña, e implementarlo en todo el proceso electoral. Si no se incluye todo esto, no tiene sentido una nueva reforma a la Ley Electoral”, puntualizó.