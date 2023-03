Elecciones Generales 2023: Partidos políticos se suman a las críticas contra el TSE por millonaria compra de un sistema informático

“Según la información que he estado recabando ahorita dice que es una empresa costarricense y que estuvo en los comicios de Colombia, los cuales fueron cuestionados”, explicó Héctor Aldana, fiscal de Vamos por una Guatemala Diferente (Vamos).

En esta reunión, las empresas Datasys y Podernet fueron electas por las autoridades electorales para tener a su cargo el sistema TREP; la primera se identifica como una empresa regional, legalmente establecida en Guatemala y con 25 años de experiencia.

La segunda, se identifica como una empresa establecida en México, con 26 años de experiencia y con participación en 40 procesos electorales “exitosos”, según cita en la presentación que hicieron a los partidos políticos.

Esos años de ejercicio en el área de la informática y la participación que afirman tener en procesos electorales no bastaron para que los partidos políticos confíen, según lo manifestó Elmer Palencia, fiscal de Valor.

“Yo quisiera que nos hicieran el favor de compartirnos en un documento cual ha sido la experiencia o que eventos electorales han cubierto con este modelo que estamos viendo acá, y en qué eventos electorales específicamente han participado y cuál ha sido su participación”, explicó Palencia.

El fiscal afirmó que es necesario que estos datos sean trasladados ala brevedad, “todos quieren tener la certeza que los datos que se van a recoger y visualizar son los datos correctos, entonces para que no quede en el aire que nos compartan en un documento, con membrete de la empresa, porque asumo que lo tienen bien establecido”.

El partido político Podemos también cuestionó a las empresas que tendrán a cargo la transmisión de datos preliminares, indicando que en el 2015 y 2019 los sistemas informáticos electos por el TSE, generaron complicaciones.

“Este TSE hoy está siendo fiador de ustedes, y ojalá que no haya problemas porque si nos vamos a encontrar en otro proceso contando las historias de 2015, 2019 y 2023… Mientras tanto, ustedes, comiendo taquitos en México, sin poderlos alcanzar ni imputarles responsabilidad penal o civil porque ustedes se habrán ido”, dijo Roberto Villate, fiscal del partido político antes citado.

Rechazan señalamientos

La empresa Datasys fue señalada en Colombia por no contar con la experiencia necesaria para los comicios, otro de los señalamientos internacionales en su contra fue la aparente deficiencia en el servicio prestado para el evento electoral de Honduras, según la prensa internacional.

Pero Miguel Gramajo, representante de la empresa, indicó que “Datasys Guatemala está comprometida con la calidad y la transparencia en este proceso. Los señalamientos que se hicieron en Colombia los desconocemos, ya que no participamos en esos comicios”.

Referente al evento centroamericano, señalo que “en Honduras tenemos el acta de cierre, y la recomendación por el Centro Nacional Electoral donde nos extienden la satisfacción, y participamos de hecho en los comicios de Honduras con equipo de cómputo, fue hardware”.

La respuesta no terminó de convencer a Aldana, del partido oficial, quien solicitó mayor información de la empresa, antecedentes y experiencia, debido a que manejarán información clave del futuro evento de votaciones.

“Yo no me quedé tranquilo con la respuesta (…) el programa está bonito, que bonita la transmisión de datos, se oye todo un jardín de rosas, pero la credibilidad de la empresa es la que a mí me está poniendo en tela de duda”, señaló.

Respaldan contrato

Hasta ahora el TSE no ha hecho un solo pago a la empresa seleccionada para la tarea de transmisión de datos preliminares, pero es una “decisión tomada”, señaló la presidenta electoral, Irma Palencia, aunque agregó que el tema “tampoco está escrito en piedra”.

“Recordarles a todos, principalmente a usted (fiscal Aldana), que cuando ya estamos en época electoral y con un presupuesto de elecciones ya tenemos un procedimiento por excepción, que es la compra directa”, explicó la magistrada presidenta.

El proceso para la elección de esta empresa fue mediante invitación, por lo que invitaron a tres empresas a presentar ofertas, de las que tan solo dos accedieron a hacerlo, e incluso se corrieron pruebas.

“Una prueba que fue dirigida con un pliego de posturas, de preguntas que hicimos, fue multidisciplinaria”, la presidenta del TSE agregó que “en ese aspecto nos sentimos tranquilos, que si hicimos, no solo fue papelería de llenar requisitos formales de fondo y de forma, también hicimos pruebas técnicas previamente”.

Las dudas sobre la empresa y la millonaria contratación, de Q148 millones, ha despertado comentarios desde inicios de semana, que a criterio del magistrado Gabriel Aguilera, se han presentado publicaciones de notas desinformativas.

“Sería importante también que ustedes – partidos políticos – tengan la información de primera mano y no se dejen llevar por notas desinformativas que se han dado en algunos medios y también en las redes”, indicó.

Piden reconsideración

El consorcio PBS Guatemala, la otra empresa que presentó su oferta para el sistema informático, emitió una postura, indicando que su sistema cuenta con todos los requerimientos que necesita el TSE para el evento electoral.

“Solicitamos mediante este comunicado a los honorables magistrados del TSE la revaluación del expediente de mérito”, la empresa afirma que cuenta con las especificaciones que la autoridad electoral requiere.

“Nuestra oferta cumple con los requisitos fundamentales, formales, especificaciones técnicas, valores agregados, adicionales fijados en las bases y la experiencia de la corporación en los procesos TREP, con una diferencia económica de Q35 millones menor a la adjudicada”, concluyen.

Se buscó la postura de la presidenta del TSE sobre este comunicado, pero afirmó que por no haberlo leído no podía dar comentarios sobre dicha publicación.

Las preguntas y críticas de los partidos políticos se dieron cuando la empresa dio una demostración de la digitalización de las actas, que no terminó de convencer a los partidos políticos que se manifestaron.

Actualmente, solo han sido nombrados 10 fiscales informáticos, quedando pendientes de hacerlo 20 partidos políticos. La primera fecha para un simulacro de traslado de datos con este sistema está previsto para el 11 de mayo.