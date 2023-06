Elecciones Generales 2023: Uso de un sistema informático por las juntas electorales está en manos del TSE

El programa en referencia fue adquirido por unos Q7.6 millones y servirá, según han explicado las citadas juntas electorales, para el recuento de los votos de estos distritos, que juntos representan el 22 por ciento del padrón electoral.

Irma Palencia, presidenta del TSE, expuso que el tema ni siquiera ha sido discutido en el pleno, por lo que no existe una opinión colegiada al respecto.

“No hemos sometido el tema a discusión. El pleno es mañana -hoy- y lo vamos a someter a una discusión colectiva, como todo órgano colegiado”, puntualizó.

Al ser preguntada acerca de cuál podría ser su decisión, la magistrada no quiso adelantar criterios, pero admitió que es un asunto que genera preocupación por la cercanía del evento electoral. “Por supuesto que es un tema que nos preocupa, por la fecha en que estamos, pero hay que decidir y lo haremos mañana”, agregó Palencia.

Críticas al sistema

Diego Blanco, fiscal de Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), dijo que durante la demostración se “comenzó a editar los datos que ya estaban subidos al sistema de los votos contados en la elección de binomio. Entonces, ellos pueden editar los datos en cualquier momento”.

Otro aspecto que a criterio de los fiscales vulnera la seguridad de los datos es que quienes están a cargo de este sistema alterno no tienen una acreditación del TSE y solo se identificarán con una playera, lo que abre una ventana de riesgo.

“Cómo es posible que personas ajenas y sin acreditación de parte del TSE, que no son fiscales ni personal del TSE, como digitadores, puedan tener acceso a manipular el acta 4, ya sea la original o la amarilla, porque ni eso tienen claro”, señaló Lorena Flores, fiscal de Cabal. Asimismo, insistió en la petición que los fiscales hicieron al TSE la semana pasada. “Creo que todos estamos en desacuerdo con las acciones que se están dando en estas juntas electorales, por lo que solicitamos reconsiderar las propuestas de estas juntas y que ustedes —TSE— tomen una decisión basada en la transparencia que siempre nos han ofrecido en este proceso electoral”.

Otros partidos que manifestaron su apoyo al sistema admitieron que no es posible fiscalizarlos. Diego Ronquillo, fiscal de Compromiso, Renovación y Orden (Creo), no pudo tener acceso a información del sistema, pese a mostrar su credencial como fiscal nacional. Expuso problemas de logística que considera pueden ser serios, pues no existe un orden de qué acta se digita primero, si la original o la copia. “Va a ser un poco riesgoso encontrar a los fiscales informáticos de un lado para el otro”, añadió.

Este sistema, resaltó, será vinculante, porque es con el cual las JED de Guatemala y del Distrito Central adjudicarán cargos, por lo que es preciso que sean transparentes.

Las juntas electorales mencionadas han defendido su uso y explicado que la herramienta es para un conteo interno y no va a transmitir resultados preliminares. El viernes y lunes recién pasados hicieron una demostración del sistema. Sin embargo, lejos de resolver dudas de sus críticos las profundizó, porque algunos representantes de los partidos políticos consideran que quedó en evidencia cómo el sistema puede ser vulnerado y manipulado.