Elecciones Guatemala 2023: el abstencionismo acecha votaciones, pero presidenciables y sectores creen que habrá participación histórica

En esa oportunidad había 8 millones 150 mil 221 empadronados, y se registró la participación de 5 millones 066 mil 479 votantes, que representan 62.16%.

Para este año 2023, se tienen 9 millones 361 mil 68 ciudadanos empadronados, pero ha surgido la inquietud acerca de si la participación podría subir, o por el contrario haber más abstencionismo, derivado de las características del actual proceso electoral marcado por resoluciones polémicas para la inscripción de candidatos, revocación de inscripciones o la judicialización del proceso.

La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Irma Palencia, expresó que no considera que vaya a aumentar el abstencionismo con respecto de año electoral anterior derivado de esos temas.

“No lo creo, estamos en otra época, aunque sean cuatro años nada más los que pasaron hay muchas lecciones aprendidas y los ciudadanos hemos ido tomando conciencia que el futuro lo definimos cada uno”, expuso.

Agregó: “Todos saben que es el futuro de Guatemala que nos estamos jugando y queremos que Guatemala gane y la democracia, así que yo no creo en el abstencionismo, creo que esta vez vamos a superar cualquier expectativa, pese a todo”.

En su respuesta expresó que “la suma de nuestras voces plasmadas en una boleta es una voz en ese momento no audible, pero está en una marca, en una seña que pusimos, al final de la jornada todas esas voces se contabilizan por los ciudadanos quienes son los custodios del voto y se decide el futuro de Guatemala”.

José Echeverría, presidente del Movimiento Cívico Nacional (MCN), dijo que la participación de alrededor del 60% hace cuatro años fue una relativamente alta en comparación con otros países, ya que Guatemala no tiene obligatoriedad en la votación.

Para el presente proceso electoral considera que “es complicado poder predecir qué tanta participación puede haber”, pero menciona que a medida que hay más crítica o descontento con la situación política de un país puede aumentar la participación.

Esto, incluso, puede suceder con los problemas o desafíos que han existido en el proceso electoral del 2023, como la judicialización de ciertas candidaturas y cómo ha transcurrido dentro del mismo proceso, por lo que cree que podría aumentar la participación.

Echeverría explicó que regularmente se ve tanto el abstencionismo o el aumento de la participación como un reflejo del sentimiento en la en la sociedad. Cuando los sistemas políticos electorales están funcionando de una forma correcta y no hay grandes decisiones que el ciudadano tenga que tomar, se puede prever una participación más baja, pero en situaciones en donde hay descontentos social y político, como pudiera llegar a ser el caso de Guatemala, puede aumentar esta participación.

Respecto a la judicialización de la inscripción de candidatos, así como ciertas decisiones por parte del TSE y el Registro de Ciudadanos, el analista expresó que no sabe si puede afectar la participación de los votantes.

Se debe tomar en cuenta que se estará celebrando la elección de una gran cantidad de puestos públicos y que con respecto a ello son pocos los casos que tuvieron problemas judiciales o en sus resoluciones.

Como Movimiento Cívico Nacional consideran que es importante hacer un llamado al voto informado y aprovechar los días previos de las elecciones para informarnos, dijo Echeverría.

Binomios sin participar

Del total de candidatos postulados para la presidencia, a cuatro binomios no se les inscribió o se les revocó la inscripción, entre estos Carlos Pineda y Efraín Orozco, por el partido Prosperidad Ciudadana (PC); Telma Cabrera y Jordán Rodas, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP); Roberto Arzú y David Pineda, del partido Podemos; así como Óscar Castañeda y Luis Ruiz, del partido Poder.

Pineda figuraba como primero en la Encuesta Libre de intención de voto, publicada el 2 de mayo pasado, en tanto Cabrera y Arzú participaron por primera vez en el 2019 logrando una cantidad significativa de votos.

El pasado sábado la presidenta del TSE confirmó que en las cortes hay alrededor de ocho acciones pendientes de resolverse, sin embargo, ninguna amenaza directamente la realización de los comicios.

Aseguró que el TSE está trabajando y listo, además que sus actividades no están detenidas por ninguna acción, por lo que no cree que eso afecte la logística, distribución o reimpresión de papeletas.

Respecto que la acción del partido Poder —que pide la ejecución de la resolución de la Corte Suprema de Justicia, para que sea inscrito su binomio presidencial e incluido en las papeletas—, no está en firme porque el Tribunal Supremo Electoral presentó una apelación directa.

Postura de candidatos

Al respecto del impacto que podría tener en la participación o abstencionismo ciudadanos la judicialización del proceso electoral y resoluciones polémicas para inscripciones o revocatorias de inscripciones, los candidatos presidenciales respondieron:

Sandra Torres de la UNE

Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) dijo que “nosotros no hemos impugnado una sola candidatura, porque creemos que hay que fortalecer la democracia, sin embargo a nosotros nos han impugnado varias candidaturas los otros partidos políticos que saben que no tienen ninguna posibilidad de ganar”.

En el mitin realizado el domingo 18 de junio en Santa Cruz del Quiché, Torres criticó a los otros candidatos a la presidencia y aseguró que ella no ha judicializado la participación de ningún candidato. “Otros candidatos solo vienen a pedir el voto, pero a mí todos esos candidatos, incluida esa candidata fufurufa y encopetada, me hacen los mandados, nosotros no hemos impugnado una sola candidatura porque creemos que tenemos que fortalecer la democracia”, expresó.

Edmond Mulet, de Cabal

Edmond Mulet presidenciable del partido Cabal, dijo que “todo forma parte de un plan maquiavélico de este gobierno, incluso ahora el llamado que algunos han lanzado para abstenerse de votar o votar nulo es una trampa de los que se quieren quedar o de aquellas que estuvieron y que quieren regresar también. Participemos ocupemos ese espacio, asumamos nuestra responsabilidad porque ellos lo que quieren es que con pocos votos de la ciudadanía ellos se pueden colar ganando alcaldías o diputaciones”.

Ahora están claras las opciones para los votantes aunque hay mucha gente que no quiere participar porque muchos han sido eliminados de la carrera pero eso forma parte de la trampa. “Ha sido un proceso electoral muy errático, la ley electoral es un desastre” y se debe hacer una nueva ley electoral, añadió.

Zury Ríos, Valor-Unionista

Zury Ríos, candidata de la coalición Valor-Unionista no respondió a las consultas efectuadas por el periodista de Prensa Libre y Guatevisión en el mitin realizado en Asunción Mita, Jutiapa y tampoco atendió la solicitud por medio de la oficina de comunicación del partido.

Manuel Conde, de Vamos

Manuel Conde Orellana, presidenciable del partido Vamos considera que la judicialización de casos en el proceso electoral no va a generar abstencionismo. “Las diferencias son entre candidatos, claro que a la gente le incomoda que se pelean, que se judicializan, pero la gente quiere ir a votar” y cree que habrá una asistencia muy grande a las urnas, porque está en juego no una elección sino el futuro del país.

Califica que los llamados a no votar o votar nulo son acciones antipatrióticas que a la gente no le gustan porque quiere ejercer su ciudadanía. “El voto nulo no ayuda a nadie, no sirve, valoren su voto, su condición ciudadana, ejerza el sufragio la constitución le da el derecho”.

Amílcar Rivera, de Victoria

Amílcar Rivera, del partido Victoria, dijo que obviamente todo lo que ha pasado ha desanimado a la población, que no cree que el abstencionismo sea la solución, y en estos últimos meses ha pedido a la ciudadanía “que hoy más que nunca tienen que animarse, animar a su familia, y a todos los que puedan para a ir a votar para derrotar a este sistema corrupto”.

Agregó que está claro que “todo esto ha sido una manipulación encabezada por el presidente (Alejandro Giammattei) con sus aliados Sandra, Zury y Mulet, y entonces no podemos permitir que ellos se salgan con la suya”. “Cada caso es distinto, pero está claro que hay una gran manipulación de este sistema y que quienes quieren seguir gobernando han sacado a los candidatos que les hacen estorbo, por lo que su petición a la ciudadanía es que salgan a votar masivamente”, dijo Rivera.