Esperanza de reforma a la LEPP depende de la voluntad política de un Congreso oficialista

La LEPP es de rango constitucional y cambiar al menos una palabra de su texto necesito el voto a favor de por lo menos 107 diputados, pero Sánchez asegura que esa tarea que parece titánica aún es posible.

Podría interesarle Alianza oficialista retiene comisiones legislativas estratégicas en el 2022 Douglas Cuevas 26 de enero de 2022 a las 05:00h

El Peno del Congreso está regido bajo una alianza oficialista, que ya ha demostrado en el pasado que de ser necesario pueden aprobar leyes en cuestión de horas.

El congresista afirma que en las últimas semanas se ha visto esa agilidad del Congreso para legislar, y espera que este mismo “animo” se perciba al momento que se discutan las reformas a la LEPP.

Finalmente se presentó un borrador de dictamen a la LEPP. ¿Por qué se presenta tarde? Inicialmente usted ofreció tener este documento el 15 de mayo.

Fue una tarea difícil el poder hacer este borrador de dictamen porque en los dos años anteriores no se había podido emitir un borrador. Yo fui integrante de la comisión desde abril del año pasado, después de hablar con diputados y sectores de la población fue que hicimos esto.

Le meta era el 15 de mayo pero si fue una labor ardua porque nosotros estábamos esperanzados en recibir un borrador que sirviera de base pero no fue así, hicimos la tarea de cero analizando cada artículo de la iniciativa de ley del TSE para incorporar los temas.

También modificamos mi propuesta de listas abiertas porque le incluimos la representación de minorías que no estaba en la propuesta, fuimos modificando temas, también hicimos otro formato de boletas analizando propuestas de El Salvador y Honduras.

Pese a esto fue un proceso relativamente rápido, lo hicimos a cinco meses desde que asumimos la Comisión de Asuntos Electorales.

Lea también: Elecciones 2023: presidente del TSE habla sobre las próximas elecciones

Ante la posibilidad de que no se logren aprobar a tiempo los cambios. ¿Qué tan grave considera que será realizar otro proceso electoral bajo la actual LEPP?

Yo creo que es grave para la democracia del país, su institucionalidad y la confianza de la población hacer elecciones con la ley vigente. Es urgente aprobar no solo el dictamen favorable, sino que lo conozcamos en el Pleno y mandarlo a la CC.

Hemos visto en el último mes muchas demostraciones de voluntad política en el Congreso; se conoce una iniciativa en la semana, se dictamina y se aprueba en redacción final en la misma semana, también hemos visto temas por mayoría calificada como los estados de calamidad.

Yo creo que voluntad política es lo que tiene que haber así como una presión sobre el Congreso para que demostremos voluntad, voluntad de que queremos cambiar las cosas.

El borrador que presentó este martes abarca siete temas que van desde las multas y sanciones hasta llegar a las listas abiertas. ¿Cómo y por qué se priorizaron estos siete temas?

Lo que intentamos hacer es organizarlo de una forma que fuera fácil para los integrantes de la Comisión y para las bancadas visualizar el proyecto de dictamen, por eso escogimos esos grandes temas.

¿Cuáles son esos principales cambios que destaca en el borrador de reforma en cuanto al financiamiento y la campaña anticipada?

En cuanto a campaña es uno de los grandes temas a reformar porque no queremos que el TSE tenga discrecionalidad en descalificar o no inscribir a candidatos, queremos que cualquiera pueda participar y que los guatemaltecos tengan opciones.

Lo que hicimos en el proyecto de dictamen fue redefinir campaña anticipada y se definió como llamado al voto; cualquier actividad donde se llame al voto eso es campaña anticipada.

En cuanto a financiamiento promovernos la formalidad, queremos que todo mundo registre sus ingresos y gastos, estamos eliminando la necesidad de tener libro de financistas, queremos que se entregue un recibo contable.

Que cualquier persona pueda financiar a cualquier partido y se le dé su recibo, pero los trámites engorrosos no ayudan.

También estamos quitando a “las personas vinculadas”, no queremos discrecionalidad porque una persona puede ser vinculada una vez, dos veces. ¿Miembros de la Junta Directiva de un condominio o qué es un vinculado?

Se presenta el borrador casi a finales de junio. ¿Se puede aprobar esta propuesta antes de la convocatoria a elecciones 2023?

Por supuesto que sí; imagine que en julio pasa en el Congreso y se va a la CC, la CC lo regresa en agosto y en agosto se aprueba la ley; puede ser tan rápido como eso.

En el último mes vimos como el subsidio de la gasolina y el Estado de Calamidad se aprobó en solo una semana, incluyendo un reajuste presupuestario.

En una semana el Congreso puede aprobar esta ley y mandarla a la CC, donde estará el tema largo será en la aprobación por artículos, pero el primer y segundo debate puede ser tan rápido como una semana.

¿Ya tiene acercamientos con diputados de las 19 bancadas representadas en el Congreso?

Ya he tenido acercamiento con las diferentes bancadas, precisamente estoy en ese proceso de cabildeo con las bancadas para llegar a la firma del dictamen. Di siete días calendario para que envíen por escrito comentarios pero también ando con cabildeos en bancadas para firmar el dictamen.

Algunos diputados de la Comisión de Asuntos Electorales no conocían a detalle este borrador previo a ser presentado. ¿Por qué no se socializó con los integrantes de la Comisión?

Yo tuve diferentes reuniones con diferentes diputados y por eso se está compartiendo para que ellos lo puedan analizar, muchos participaron en la Comisión el año pasado y analizaron artículo por artículo.

Ahorita se está poniendo a disposición de la Comisión para que hagan llegar sus comentarios, pero yo desde que asumí la Comisión les pedí que hicieran llegar comentarios, yo tome comentarios que me hicieron llegar por escrito y algunos verbales.

Cada diputado tiene que hacer su trabajo también de presentar sus propuestas pero ahorita que ya lo tienen en sus manos no hay excusa para que no presenten por escrito que quieren poner, así que yo si he socializado con ellos diferentes partes.

¿Por qué la discusión de este borrador de dictamen se da fuera de la Comisión de Asuntos Electorales? Incluso se presenta públicamente fuera de las instalaciones del Congreso de la República.

Porque se presenté en otro lugar son detalles que no tienen nada que ver. Escogimos un salón amplio por temas de covid, por eso lo tuvimos que hacer fuera pero esto no tiene nada que ver.

Hay que enfocar que tenemos un borrador y que ahora los integrantes pueden hacer sus comentarios por escrito, ahora no tienen excusas.

Mi equipo tuvo reuniones con diputados, eso hemos hecho con la Comisión sin descanso, ahora no hay excusas; esto no es nada secreto solo fomentamos la transparencia y por eso ponemos a disposición un trabajo de cinco meses.

En las elecciones pese a que se prohíbe el transfuguismo hubo inscripciones que a criterio de analistas fue discrecional, a algunos se inscribió y a otros no, el artículo no se aplicó igual para todos. ¿La reforma presenta alguna manera para evitar esta discrecionalidad?

El cambio más importante con relación a este tema es el cambio de listas abiertas para votar diputados por nombre y apellido. Cuando exista una conexión directa entre el ciudadano y el diputado, el ciudadano vota por su representante y se elimina el problema del transfuguismo porque la conexión es directa.

Ahorita lo que hay que hacer es enfocarnos en votar por diputados por nombre y apellidos para lograr esa conexión, luego el problema se elimina; si hace un buen trabajo mantiene relación con su electorado, hace un mal trabajo ya no mantiene la relación, así de fácil.

Organizaciones de mujeres habían solicitado la paridad, que exista una igualdad de candidaturas entre hombres y mujeres. ¿Por qué no presentó esto en su propuesta de borrador?

Inicialmente no se está presentando porque en la iniciativa del TSE no viene y se está utilizando de base la iniciativa del TSE, aparte tiene pendiente la Comisión analizar la propuesta de organizaciones de mujeres para incluir el tema de paridad, pero ahora le dimos prioridad a la iniciativa del TSE que resuelve muchos de los problemas de las elecciones del 2019.

Para finalizar, la CC en la reforma pasada a la LEPP demoró casi seis meses para presentar su dictamen. ¿Contempla este tiempo para la eventual aprobación de las reformas o es un proyecto enfocado más al siguiente proceso electoral y no al del 2023?

Yo no puedo comentar con los tiempos de la CC porque no soy magistrado, lo que sí le puedo decir es que con esta nueva CC hemos visto voluntad que han trabajado hasta sábados, han devuelto opiniones con estados de calamidad en fin de semana.

Yo le diría lo mismo que anteriormente, con voluntad política cualquier instituciones del Estado, dígase Congreso y CC, puede hacer un trabajo rápido y agilizarlo.