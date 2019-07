Esta será la agenda que traerá el secretario de seguridad de Trump a Guatemala

El secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Kevin McAlleenan. arribará este miércoles a Guatemala. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Agilizar la implementación del plan de acción y brindar detalles de cómo funcionará el mecanismo para otorgamiento de visas de trabajo temporal son los puntos que se tratarán con el secretario de Seguridad Interna, Kevin McAlleenan. También sostendrá reuniones con grupos políticos.

El funcionario estadounidense y su equipo estarán en Guatemala mañana y sostendrán reuniones con el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, sobre el acuerdo relativo a la cooperación respecto del examen de solicitudes de migración, suscrito el pasado viernes en Washington, que permitirá brindar refugio a ciudadanos salvadoreños y hondureños.

Desde mayo pasado McAlleenan aumentó la frecuencia de las visitas hacia Guatemala, para tratar de resolver el tema migratorio, que culminó con la suscripción y ahora con la implementación del programa.

Visas de trabajo

El encuentro se realizará en un hotel de la zona 10 y de momento se confirma que participarán autoridades de Gobierno y algunos representantes del sector privado organizado.

Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americano (AmCham), explicó que en una primera fase McAlleenan expondrá cuántas visas de trabajo temporal estarán a disposición de los guatemaltecos para el sector agrícola, así como los procedimientos a desarrollar.

El dirigente destacó que es una visita de alto nivel para conocer más detalles del acuerdo marco y definir ese número de visas de trabajo temporal. Además de los procedimientos de las visas y la aplicación para los interesados, el período en el cual entrará en vigor.

En ese sentido, el Ministerio de Trabajo (Mintrab) también deberá establecer cuáles serán los procedimientos, que también se ampliarán al sector de construcción y de servicios.

Agilizar plan

Carrasco afirmó que otro de los puntos a conversar es sobre los avances del plan de acción.

En el acuerdo se establece la creación de un plan para empezar con la implementación para recibir las solicitudes de protección de refugio a ciudadanos salvadoreños y hondureños.

“Él (McAlleenan) viene con su equipo a aclarar varios puntos sobre la implementación del programa, visas de trabajo y procedimientos”, afirmó el presidente de AmCham.

Al respecto, el ministro de Gobernación declaró el pasado fin de semana que están trabajando sobre ese plan y que estaría listo en los siguientes días.

Las solicitudes de refugio de hondureños y salvadoreños en Guatemala por parte del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) aún no se pueden gestionar si no se cuenta con el plan de acción, según el acuerdo y lo expuesto anteriormente por el ministro.

José Santiago Molina, presidente de la Gremial de Palmicultores de Guatemala, indicó que será interesante la comunicación que traiga el secretario, quien ha estado pendiente al proceso de manera directa.

Reunión con politicos

McAleenan se reunirá con la candidata presidencial Sandra Torres, del partido Unidad Nacional de la Esperanza, así lo confirmó ella durante el programa Sin Filtro Electoral, de Prensa Libre y Guatevisión.

La candidata indicó que tiene una propuesta para el tema de migración que se presentará al secretario estadounidense y que esta incluye la renegociación del convenio firmado el 26 de julio pasado.

Durante la mañana de este 30 de julio se informó que McAleenan también se reuniría con el candidato del partido Vamos, Alejandro Giammattei; sin embargo, hasta las 15.00 horas el político no había recibido ninguna invitación para este encuentro.

Generar presión

Para el analista Jahir Dabroy, de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes), la visita de McAlleenan tiene dos lecturas puntuales.

La primera se relaciona con generar presión a la Corte de Constitucionalidad (CC) por el recurso de amparo interpuesto y la otra al Congreso, que tendrá que conocerlo.

“Viene a presionar a los actores políticos, sobre todo pensando en una posible resolución negativa de la CC y del conocimiento del Legislativo”, aseguró el analista.

Además, para que se acorte el tiempo que tiene que brindar la CC y que no exista ningún procedimiento de entorpecer “porque no se pueden pasar los días de la vigencia del tema”.

También en la capacidad y la organización de la implementación para poder responder a una estrategia ya definida.

Por otro lado, vendrá a aclarar a parte de la organización social, que se mantiene descontenta de cómo se manejó el proceso.

El otro punto es que el secretario vendrá a tratar el tema de las visas de trabajo y cómo se negoció sobre este punto, para hacer ordenada su implementación en los períodos de cosecha en Estados Unidos, por el lado agrícola, así como la ampliación a otros sectores como construcción y de servicios.

Rechazan acuerdo

Representantes de organizaciones sociales de Huehuetenango, pueblos indígenas y la Asociación de Comadronas Tradicionales Luna, externaron su indignación por la firma del convenio.

El coordinador del Conejo del pueblo Chuj, Pascual Martín Domingo, indicó que la firma del convenio es un grave retroceso en la democracia.

“Estados Unidos no tienen la autoridad para venir a hacer lo que quiera, no somos una colonia de ellos, somos un país independiente y debemos seguir luchando por defender esa independencia”, dijo.

Hay una oposición al convenio “pues es dañino no solo para los migrantes que puedan pedir asilo, porque no existen condiciones para atenderlos, sino porque no se resuelven los problemas de los huehuetecos, lo cual les obliga a buscar oportunidades en otros países”.

Francisco Rocael Mateo Morales, coordinador del Consejo de Pueblos de Occidente (CPO), dijo que Guatemala es un país inseguro al borde del colapso, se encuentra en una crisis institucional derivado de la incapacidad de las autoridades de gobierno aliado a “poderes mafiosos” que toman decisiones que se pasan encima del orden constitucional.

Las organizaciones exigieron a los diputados no ratificar este acuerdo y promover acciones para dejar sin efecto la firma del convenio antes de que se genere una crisis humanitaria.

Con información de Andrea Marisol Orozco y Mike Castillo

