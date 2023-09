“Esto es preocupante para el TSE, para el país, para la democracia y el sistema electoral”: Gloria López, directora electoral

En entrevista con Prensa Libre, en medio de las diligencias judiciales, López reconoce que su mayor preocupación es que saquen cajas electorales del Cope, porque en ese momento el TSE perdería la custodia de los votos.

Vemos cómo hoy se desarrollan una serie de diligencias precisamente en el Cope, donde están las cajas electorales. ¿El MP está haciendo un recuento de votos de la primera vuelta?

No, realmente el Ministerio Público trae una orden judicial en la que se ordena el allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia. Lo que hasta el momento nos ha solicitado el Ministerio Público son 160 cajas electorales que corresponden a distintos distritos electorales y también a las elecciones generales y diputados al Parlamento Centroamericano.

La Dirección Electoral acá en el Cope ya procedió a proporcionar las primeras cajas, que son las que ya están ellos tomando como evidencia y lo que están realizando es en primer lugar ver las cajas, estas están marchamadas. Están abriendo las cajas, están constatando que está dentro de las cajas electorales que son en primer lugar los materiales e insumos electorales que se enviaron, algunos documentos, como el acta número dos, que son los que corresponde que estén en las cajas y, lógicamente, pues los votos emitidos por los ciudadanos, las papeletas sin utilizar; recordemos que no hay solamente votos, también hay papeletas sin usar y el padrón electoral de la mesa que corresponde a esa caja electoral.

Ellos están extrayendo eso, tomando fotografías y tomando videos, porque lógicamente es lo que procede conforme a lo que ellos quieren evidenciar.

¿Al hablar de que están abriendo las cajas electorales, considerando que esta tarea de custodia corresponde a las Juntas Receptoras de Votos, el hecho que fiscales del Ministerio público realicen esta diligencia es violatorio a la Constitución?

Yo no voy a hacer una calificación en ese sentido. Sin embargo, sí le puedo expresar que es algo sin precedentes.

En los procesos electorales realizados en Guatemala la Ley Electoral y de Partidos Políticos no contiene ninguna norma en la que faculte a nadie poder abrir las cajas electorales, realizar un conteo de votos en apertura y ver qué hay en las mismas. El escrutinio es exclusivo de las Juntas Receptoras de Votos el día en que se realizan las elecciones y al finalizar las votaciones son las Juntas Receptoras de Votos las que certifican los resultados electorales obtenidos en la mesa. Son los únicos también que pueden dar fe de cuántos ciudadanos acudieron a votar y que realmente las firmas que aparecen en el padrón son las de aquellos ciudadanos que votaron en esa mesa. Ese padrón está en las cajas electorales, lamentablemente no lo tenemos todavía digitalizado, porque las cajas han estado resguardadas, tal como retornaron de todo el interior de la República, y como les digo, hay votos en las cajas y hay papeletas sin utilizar en este momento, al ser secuestrada, si es que se da el caso de que se las lleve el Ministerio Público por orden judicial, lógicamente, se están dando cumplimiento a una orden judicial, pero en ese momento el Tribunal Supremo Electoral pierde la custodia de las cajas electorales y prácticamente ya no tendríamos responsabilidad del contenido de las mismas.

Nosotros ya no podríamos asegurar que exactamente son los votos que están ahorita dentro de las cajas electorales y qué es exactamente la cantidad de firmas y huellas las que están en los padrones electorales de mesa, que van dentro de las cajas electorales. Confiamos en la profesionalización de las instituciones públicas y lo que estamos haciendo es cumplir con la orden emanada por un órgano jurisdiccional, a lo que también está acatando el Ministerio público.

¿Ha habido alguna comunicación de parte del pleno de magistrados del TSE con usted?

Así es. Los magistrados están preocupados por el tema, no les puedo asegurar las acciones que ellos estén analizando tomar, sin embargo, sí creo con certeza que están analizando la situación en este momento.

Solamente para confirmar entonces, ¿en este momento no ha habido un reconteo de votos, o al menos a lo que usted ha observado?

Es lo que he observado con algunos fiscales, porque existen 15 equipos de fiscales y estos equipos lo que están haciendo es que cuentan las páginas del padrón electoral, algunos al parecer cuentan las firmas y huellas que aparecen en el padrón electoral, no me consta, pero tengo conocimiento que algunos han dado por contar algunos votos, han buscado el documento cuatro, que no se va a encontrar adentro de las cajas electorales porque se nos retorna dentro de las mismas, en fin, ellos están realizando la tarea que estiman pertinente que les corresponde.

¿Les preocupa que estas cajas se las lleven como parte de evidencia y pierdan ustedes la custodia?

Sí, claro que preocupa, preocupan varias cosas, primero que la ley no regula que ninguna otra autoridad más que las autoridades electorales, entiéndase estas como Juntas Receptoras de Votos, y en el momento de la audiencia de revisión de escrutinio, las Juntas Electorales Departamentales son las que pueden abrir las cajas, son las que pueden hacer el escrutinio, las que pueden contar votos. En fin, esto es preocupante para el Tribunal Supremo Electoral, para el país, para la democracia, para el sistema electoral y lógicamente sí nos preocupa, porque al salir las cajas de nuestra custodia o quedando fuera de nuestra custodia, nosotros ya no podemos asegurar nada sobre el contenido.

¿Qué significa este nuevo proceso judicial para el proceso electoral que recién ya fue oficializado?

Pues desconozco realmente qué puede significar al final de esta investigación, pues los resultados ya fueron oficializados por el Tribunal Supremo Electoral e incluso las credenciales respectivas ya fueron entregadas. No podemos deducir qué puede pasar pues entendemos que es una denuncia y se tienen que realizar la investigación correspondiente y el Ministerio público debe cumplir con la función que le corresponde, que la persecución penal y al final ellos sabrán qué es lo que encuentren.

Usted mencionaba que únicamente las autoridades electorales pueden abrir las cajas. ¿Le explicaron eso a los fiscales?

Efectivamente, el coordinador de Asuntos Jurídicos se los explicó y lo que sí solicitamos es que se haga constar la posición del Tribunal Supremo Electoral al respecto en el acta que se va a suscribir sobre la diligencia que se está realizando, que el TSE no estaba de acuerdo con el proceso que se está realizando, que es algo que no está regulado en la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

¿Qué mensaje le daría la población que en este momento tiene inquietud sobre su voto?

Pues realmente es difícil decir algo a la población más que sigamos esperando a ver qué sucede, que confiamos al final en la justicia en Guatemala, que al final de todas estas incidencias que se están dando en relación al proceso electoral la democracia siga intacta y que las autoridades tomen posesión y que se dé la alternabilidad que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, y que confíen en el Tribunal Supremo Electoral, porque hemos estado desde las autoridades que son el pleno de magistrados, sus magistrados en lo individual, todos los funcionarios, directores, jefes, trabajadores, juntas electorales, departamentales, municipales, receptoras de votos y personal temporal, hemos estado en resguardo de la voluntad popular.