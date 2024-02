Finanzas no ve viable propuesta de incremento para jubilados del Estado y se integrará una mesa técnica

En las últimas semanas en el Congreso de la República la discusión se ha centrado en las reformas a la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado, que contempla un incremento para los jubilados del Estado; sin embargo, para el Ministerio de Finanzas Públicas la propuesta no es viable.

Según la proyección presentada por el Ministerio de Finanzas, anualmente con la reforma se desembolsarían Q6 mil 517 millones, sumado a Q28 millones de otros regímenes.

La propuesta contempla un aumento en las contribuciones de los trabajadores activos del Estado que representarían unos Q230.2 millones, lo cual alcanzaría únicamente para los primeros 13 días de la vigencia de la reforma, de aprobarse, según Menkos.

Propuestas

Las autoridades del Ministerio de Finanzas plantearon diversos escenarios de donde se podrían tener recursos para cubrir el aumento, pero concluyen en que no es viable.

Una de las propuestas sería aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para que pase de un 12% a un 14%, lo cual generaría recaudación por unos Q6 mil 128 millones, pero provocaría un conflicto social por los efectos sobre los precios de los productos.

Otra alternativa sería la emisión de Bonos del Tesoro, que generaría unos Q6 mil 300 millones, pero aumentaría el costo financiero de la deuda. Y otra opción sería usar el 20% de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que representaría este año Q6 mil millones, pero reduciría las asignaciones para pago de nómina.

Algunos diputados propusieron que se disminuyan las plazas 029 y pasen a renglones que aporten con la jubilación, o bien, destinar impuestos de leyes específicas, como la de Minería.

Luego de cuatro horas de discusión, la presidencia del Congreso afirmó que se integrará una mesa técnica para la discusión de la propuesta.

La iniciativa contempla la pensión por orfandad, viudez, invalidez o pensiones especiales por un monto que no puede ser menor a un salario mínimo, ni mayor a Q6 mil.

Para los extrabajadores no profesionalizados un monto no menor a Q8 mil ni mayor a Q10 mil, y para los profesionales no podrán tener menos de Q10 mil, pero tampoco superiores a los Q12 mil.