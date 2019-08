Giammattei confirma la creación de una nueva comisión contra la corrupción

El Presidente Nayib Bukele, es un ejemplo de que se puede hacer que el país cambie, Presidente Electo Alejandro Giammattei, es su momento de hacer de Guatemala un país seguro, prospero, copie lo positivo de Nayib Bukele, quite todo tipo de comunicación a los privados de libertad, pongalos a trabajar, capacitar, no todos son escoria.

No es posible que la niñez en Guatemala, muera o carezca de educación para prosperar en el país. Todos los altos mandos deben de SERVIR al País, No Servirse de el.

Que reciba mucha sabiduría Electro Presidente, para Dirigir al país a tiempos mejores.