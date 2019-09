Giammattei critica pasividad del gobierno y señala a exguerrillero por muerte de soldados

El presidente electo, Alejandro Giammattei en conferencia de prensa presenta a Vanesa Funes de Fonseca como la vocera de la presidencia. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández Ovalle)

Alejandro Giammattei calificó de execrable -abominable- la muerte de los tres soldados en El estor, Izabal. Que por encontrarse de viaje emitieron un comunicado y además criticó la pasividad del gobierno en atacar los focos de subversión.

“No creemos en la confrontación, pero sí creemos que el Estado tiene que actuar para poder detener aquellos brotes de subversión que se puedan presentar en el país. Aquí hay una persona que tiene nombre y apellido -César Montes- que ha estado ante la mirada paciente de este gobierno, armando gente en el departamento de Alta Verapaz”, dijo el presidente electo.

Añadió: “sabemos de los enfrentamientos que ha habido con las fuerzas policiales, las mismas personas y los mismos grupos y para eso está la ley de orden público y para eso está correcto el estado de Sitio”.

El estado de Sitio lo decretó el gobierno de Jimmy Morales, debido a la muerte de tres soldados —Carlos Steven Mayén Cabrera (alférez de fragata), Isaías Beleu Caal (sargento segundo) y César Agusto Leonel Seb Tun (sargento segundo)— en Semuy 2, El Estor, Izabal, supuestamente a manos de un grupo de narcotraficantes.

Otra versión de los hechos refiere que al pasar por la aldea los soldados asustaron a los pobladores, quienes los habrían atacado luego de que aquellos dispararan al aire.

Mientras el Ministerio Público investiga lo ocurrido, tres soldados y dos pobladores se recuperan de las heridas sufridas en dicho incidente.

Sin información sobre tercer país seguro

Giammattei dijo sobre niños migrantes es que han hablado y vemos con mucha preocupación la separación de las familias y por eso el 14 de enero va a haber un viceministro en apoyo a la comunidad migrante, y que estará en Estados Unidos apoyándolos.

“Habrá un centro de atención telefónica para que las personas que lleguen a un consulado y no lo puedan hacer en su idioma materno, se les pueda apoyar. Se va a trabajar, ya que queremos recuperar a los niños, no sabemos dónde están, y en el tema de la transición le pediremos la información a la ministra de Relaciones Exteriores, los datos varían por lo que pediremos un informe pormenorizado”, dijo el presidente electo.

Giammattei manifestó que el Gobierno de Estados Unidos por ser presidente electo no le dio toda la información. “Como se dice en buen chapín no me pueden soltar la sopa, y el que lo tiene que hacer es el de aquí -Jimmy Morales- y no lo ha hecho.

“Tengo entendido por conversaciones, que ya hay un acuerdo con el Alto Comisionado para los Refugiados de US$40 millones con lo que se va a aumentar la capacidad del Instituto de Migración y otros US$ 30 millones para Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de que, si las personas de Honduras y El Salvador no quieren el asilo, van a ser llevadas a sus países por avión. El plan como tal sigo sin saberlo, el tiempo para su implementación estaría más cercano”, concluyó.

Sobre su viaje a Estados Unidos dijo que logró que se amplié el plazo del préstamo de US$60 millones para el fortalecimiento del Ministerio Público por parte del Banco Interamericano de Desarrollo.

El préstamo servirá la construcción de la tercera torre del MP y el fortalecimiento del ente investigador, aunque no he tenido la suerte de sentarme con la señora fiscal -María Consuelo Porras- estamos enterados y sabemos que tiene que ser aprobado por el Congreso antes del 30 de noviembre, es un préstamo fundamental para el sector justicia.

Viaje a México

Giammattei manifestó que el próximo 20 de septiembre se reunirá con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador para platicar sobre el proyecto de desarrollo de la frontera sur.

El presidente electo empezará su gira de trabajo en México el 17 de septiembre, ese día tendrá una reunión con el presidente del Senado y con la iniciativa privada de ese país y como va a ser el clima de negocios y como lo va a facilitar.

“El 18 de septiembre estaremos en Quintana Roo con una reunión con el gobernador y con el diputado Alegre, quien es mi amigo, el 19 estaremos con los expremios nobel de la paz y el 20 será la reunión con el presidente López Obrador, para regresar al país ese mismo día”, dijo Giammattei.

El presidente electo manifestó que el BID apoyará a Guatemala con una aplicación para que todos los guatemaltecos puedan tener acceso a todas las obras, al 100 por ciento de las obras, de su ejecución, de quien la ganó y sea llevada en una auditoria social.

“Vendrá en tres semanas una misión para que nos apoye, se le solicitará al contralor general de Cuentas para que sea parte de este control de manera que podamos tener un gobierno abierto en donde podamos tener certeza de que la obra se estén realizando, quien las está realizando, cuando se iniciaron, cuando se tiene que terminar y si hay o no ampliaciones de contrato”, señaló Giammattei

