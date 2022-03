Giammattei pide al Congreso engavetar la Ley de la Vida y la Familia o la vetará

Giammattei agregó que, de lo contario, la normativa será vetada en cuanto llegue al Ejecutivo.

“En primer lugar quiero aclarar que esta iniciativa no fue enviada por el Ejecutivo, y en segundo lugar, no podemos estar de acuerdo, a pesar de su coincidencia con que Guatemala haya sido declarada Capital Iberoamericana por la Vida, no podemos unir una cosa con la otra”, expresó el mandatario.

Las razones, dijo, que el decreto 18-2022 viola dos convenciones internacionales de las que Guatemala es signataria, sumado a que “adolece de deficiencias técnicas en su redacción”.

“Pero lo más preocupante es que viola la Constitución Política de la República”, agregó Giammattei.

El presidente dijo que se había comunicado con la presidenta del Organismo Legislativo para que “el Congreso de la República mande a archivar” la ley.

“En caso contrario, he decidido que si esta ley llega a mi despacho la misma será vetada”, expresó.

El pasado 8 de marzo se conoció en el Congreso la iniciativa 5272, que luego fue aprobada, lo que ha causado serios debates en sectores sociales del país.

Este mismo jueves, representantes de diversas organizaciones nacionales y extranjeras han fijado su postura en las últimas horas para rechazar el Decreto 18-2022, Ley de Protección de la Vida y la Familia pues consideran que viola los derechos humanos, fomenta el odio y la discriminación y además no protege a la familia ni a la vida.

Un día después, Guatemala fue declarada como Capital Provida de Iberoamérica por el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia en un acto en la Plaza de la Constitución, en el día en que el gobierno de Alejandro Giammattei también declaró como Día por la Vida y la Familia, develó un monumento en el que ahora se denomina Patio de la Vida en el Palacio Nacional de la Cultura.

El día de la aprobación del el Decreto 18-2022, Ley de Protección de la Vida y la Familia, distintas organizaciones del país expresaron su rechazo a la nueva legislación pues la consideran violatoria de muchos derechos humanos.