Hace poco más de dos meses asumió como embajador de Estados Unidos en Guatemala Tobin Bradley, experimentado diplomático especializado en temas antinarcóticos que aboga por priorizar la seguridad para alcanzar la prosperidad en Guatemala y en toda la región.

En seguimiento a compromisos del Diálogo Económico de Alto Nivel entre EE. UU. y Guatemala, así como a discusiones en Washington sobre asuntos de seguridad y otras materias, el jefe diplomático habló con Prensa Libre y Guatevisión acerca de las prioridades en la cooperación y otros asuntos de interés para su país.

Usted asumió como embajador a principios de febrero. ¿Cuáles son sus impresiones del país en este tiempo que lleva aquí?

En mis dos meses aquí en Guatemala he encontrado a la gente guatemalteca muy cálida, una bienvenida muy cálida, y un gobierno que quiere trabajar de la mano con los Estados Unidos para la prosperidad, para la seguridad, no solo para Guatemala, sino también para la región.

Hace 10 años, las tres prioridades de Estados Unidos para Guatemala ha sido la lucha contra el narcotráfico y la corrupción, así como frenar la migración irregular. ¿Sigue siendo así o existe algún cambio?

Sí, es importante la seguridad fronteriza. Guatemala es un país que tiene mucho flujo de personas traficadas por coyotes y diferentes personas. También el narcotráfico fluye por sus fronteras y tenemos mucha cooperación en esa área.

Podemos trabajar de la mano para poder fortalecer las fronteras de Guatemala con las tecnologías que usamos en los Estados Unidos también, y con procesos que son innovadores para facilitar el comercio legal mientras se reduce el flujo de productos ilícitos por sus fronteras.

Guatemala también es un líder en la región en el tema de la destrucción de precursores químicos que los traficantes usan para fabricar diferentes tipos de drogas sintéticas.

El año pasado hubo más de cien mil muertos en nuestro país por sobredosis por drogas sintéticas.

Por ello lanzamos el año pasado, con el secretario Blinken, una coalición mundial contra los precursores químicos y drogas sintéticas, porque en mi país es fentanilo, pero en otros países son diferentes tipos de drogas sintéticas.

Yo acabo de ver esta semana el proceso en que Guatemala ha reducido su cantidad de precursores ilícitos por más de dos toneladas.

¿Hay temor en Estados Unidos de que la seguridad nacional se vea afectada por el flujo migratorio sin control?

Sí. La migración, si no está controlada, si no es legal, si no es humana, es un peligro para toda la región.

La gente no quiere salir de sus casas, pero si no tienen oportunidades, si no tienen una manera para vivir con dignidad, eso es un peligro para cada país.

Entonces esperemos con la conferencia de L.A. Declaration —Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección— que va a pasar en mayo, que todos los países en la región pueden hablar de este reto compartido porque encontramos funciones compartidas.

¿Cómo afecta en la seguridad de un país la corrupción y qué más se puede hacer en Guatemala para combatirla?

Sin seguridad no hay prosperidad. Hemos tenido un diálogo económico de alto nivel, en marzo, con nuestro subsecretario José Fernández, y tenemos 14 dependencias de mi país aquí, con el gobierno de Guatemala, con el sector privado, con los pueblos indígenas, para ver cómo podemos afrontar asuntos de la seguridad, porque sin seguridad no hay prosperidad.

Y por supuesto, la corrupción es parte de este reto. Entonces hay que trabajar en cada ámbito contra la corrupción.

Este año hay elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué se espera de este proceso?

Quiero que todo el proceso sea transparente, que sea un proceso bajo las leyes guatemaltecas y puede brindar gente profesional que quiera trabajar para esta visión de una Guatemala mucho más próspera, mucho más segura, y porque es importante para mí y mi equipo en la Embajada para los estadounidenses, porque somos vecinos y necesitamos un país en la región que tienen instituciones fuertes, con gente que quiere luchar para la prosperidad y la seguridad.

¿Cómo ha sido la cooperación con el Ministerio Público en estos días y cómo se prevé en el futuro, tomando en cuenta que sus autoridades han sido sancionadas por varios países, incluyendo Estados Unidos?

Sí, es verdad que algunos han sido sancionados por mi país bajo nuestras leyes, y otros países.

También estamos trabajando de la mano con el Gobierno tras la cadena de justicia, para enfrentar nuestros retos comunes, como el narcotráfico, tráfico de personas. Hemos hablado de los químicos precursores, la corrupción.

Estamos trabajando muy fuertemente con el Gobierno para combatir la inseguridad, que es parte del reto de migración, es parte del reto de inversión, que si no hay seguridad, la gente no quiere invertir, y yo tengo ahora el diálogo económico de alto nivel, y hemos dado la visión juntos de que Guatemala puede ser motor económico para la región.

Puede ser motor económico para la región, y así, hay que trabajar en la seguridad, para que las empresas extranjeras vean que hay certeza jurídica en el país, hay seguridad, y ellos pueden recibir un ingreso de sus inversiones.

Yo estaba en Washington con el presidente Biden, con la vicepresidenta Harris, y hemos visto que hay empresas que quieren venir acá.

Hay más de US$1 mil millones —se suman a los más de US$4 mil millones— en el programa de Central America Forward —Centroamérica Adelante—, que invertirá en Centroamérica, y por ello creo que las puertas de Guatemala, como un centro de inversión y un motor económico de la región, está muy dispuesto para este futuro compartido.