Guatemala suma 132 casos nuevos y cinco fallecidos más por coronavirus

El desorden no lo provoca el gobierno sino la falta de cultura y educación de la gente que cree que porque cierran el país 3 días es el fin del mundo y corren desesperados por el miedo que causa la ignorancia… no se equivoque y por si no se ha dado cuenta usted mismo se contradice porque el gobierno ya prohibió aglomeraciones y todo lo demás, simplemente la gente no hace caso y por eso se ve en la necesidad de imponer toque de queda o lo que es lo mismo un castigo por no obedecer.