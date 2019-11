Intención de liberar agenda legislativa queda frustrada al romperse acuerdos

Después de que se aprobara el estado de Calamidad en segunda lectura finalizo la interpelación al Ministro de Comunicaciones José Luis Benito. (Foto Prensa Libre: Noé Medina)

Caso contrario a los de otros miércoles, día en el que se desarrollan dos sesiones, una a las 10 horas y la otra a las 14 horas, y se conocen las interpelaciones a los ministros de Estado, en la sesión del Congreso de este 6 de noviembre finalizó el juicio político promovido contra el ministro de Comunicaciones, José Luis Benito, la cual había empezado en agosto pasado.

Sin embargo, los 83 diputados que estuvieron presentes en la mayoría del tiempo, según el tablero electrónico del hemiciclo, se mantuvieron por cinco horas, tiempo que duro la última parte de la interpelación. El hecho de que no se rompiera quórum como en otras ocasiones era porque los diputados que han trabajado junto al oficialismo pretendían liberar la agenda para que el próximo miércoles se entrara a discutir leyes polémicas.

El plan de los diputados era finalizar cuatro interpelaciones, la primera promovida por la diputada Vivian Navarijo en contra de Benito; la segunda, al ministro de Salud, Carlos Soto, promovida por el diputado Ferdy Elías, quien también había solicitado otra interpelación contra el ministro de Comunicaciones, y la cuarta, contra Soto, solicitad por el diputado Juan Ramón Lau.

Se finalizó la interpelación promovida por Navarijo, Elías retiró el juicio político contra el Ministro de Salud e intentaron convencerlo para que desistiera de la otra interpelación contra Benito y como no se encontraba Lau se diera por concluida, pero Elías no desistió de la interpelación al Ministro de Comunicaciones, por lo que quedó frustrada la intención de los diputados.

El diputado Juan Manuel Giordano era quien más insistía a sus pares para que no abandonaran el hemiciclo o que no se desmarcarán, unos lo aceptaron y otros no.

La intención de liberar la agenda es para conocer leyes regresivas que en lugar de mejorar el sistema de justicia y la persecución penal lo debilitan. Se habla de que la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) busca la aprobación de la ley de aceptación de cargos, que ya cuenta con cinco enmiendas consensuadas; la diputada Alejandra Carrillo busca la aprobación de la ley marco para la protección integral a la niña víctima de violencia sexual y convocar a la integración de la Comisión de Postulación para la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral.

También se busca aprobar las iniciativas propuestas por los diputados Juan Carlos Salanic y Juan Ramón Lau que buscan reformar el Código Procesal Penal, Código Penal, Ley de Extinción de Dominio, Ley contra la Delincuencia Organizada y Ley contra el Lavado de Dinero.

Señalamientos

La diputada Navarijo no se encontraba en el pleno cuando pasó su turno para repreguntar, por lo que al momento de ingresar al recinto solicitó su espacio, pero los diputados de junta directiva se lo negaron, lo que causó su enojo. Sin embargo, fue respaldada por dos diputados de la bancada UCN a la que pertenece -Napoleón Rojas y Julio Lainfiesta- por lo que pudo repreguntar.

La parlamentaria solicitó el voto de falta de confianza contra el ministro, pero solo tuvo los votos de 21 diputados por lo que no fue avalado.

El diputado Ferdy Elías hizo varios señalamientos en contra del ministro de Comunicaciones. Manifestó que él ha sido testigo de como Benito alardea de que ahora es multimillonario, denunció que varios proyectos de esa cartera han sido sobrevalorados y puso de ejemplo un concurso en el Aeropuerto Internacional La Aurora que fue otorgado por Q43 millones, pese a que otra empresa había ofertado a Q31 millones.

También señaló que ninguno de sus compañeros diputados se solidarizó con él luego de que el ministro lo amenazara de muerte a pesar de que presentó denuncias en el Ministerio Público.

Cuestionó que tampoco los diputados fueron solidarios con la diputada Navarijo, quien empezó la interpelación, y dijo que cómo era posible que el Congreso se pusiera del lado del ministro manejando el quórum ya que él consideró que no están los diputados que dice el tablero.

