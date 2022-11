“Jefe”: los halagos y palabras que el presidente de la Anam le dedicó a Alejandro Giammattei y a Miguel Martínez en un acto público

En su discurso, Mejía Flores no dudó en halagar al presidente Alejandro Giammattei, a Conde Orellana, quien se especula será el candidato oficial en las próximas elecciones, al nuevo contralor y a Miguel Martínez.

Al principio de su discurso, Mejía agradeció a Dios y a San Judas Tadeo por la oportunidad de estar reunidos y dijo que Dios era bueno con “nuestros pueblos”, porque supo elegir a una persona que es amiga de los pueblos y por tener un presidente amigo de los pueblos y que se ha forjado para que todos los pueblos tengan sin distinguir banderas políticas.

“Yo quiero, compañeros, que reconozcamos y valoremos lo que Dios mandó, porque nos mandó un presidente que históricamente ha dejado, y va a dejar una huella imborrable e intachable en el municipalismo e historia de Guatemala”, dijo Mejía.

Señaló que todos los alcaldes “lloran” porque quieren más recursos y otros están contentos “porque recibieron bastantes”, pero lo que había que reconocer era que en este gobierno todos han recibido, porque “aquí nos están viendo verde, rojo, naranja o azul… aquí están viendo a una Guatemala unida”, comentó Mejía.

“Hoy yo quiero decirle al señor presidente de la república, doctor Alejandro Giammattei, usted no necesidad de usar zapatos para dejar huella, usted con pie descalzo dejó una huella imborrable en la historia del municipalismo de Guatemala”, dijo Mejía.

Defendió la soberanía

El presidente de la Anam, también dijo que como líderes debían olvidarse de intereses individuales para defender el beneficio colectivo en estrecha coordinación con el Organismo ejecutivo, y en especial Giammattei.

“Reconocemos y valoramos su incansable lucha – la de Giammattei-por defender nuestra soberanía y por defendernos también aquellos sectores, que haciendo mal uso de sus cargos, segmentaron la justicia en el país, que debe ser pronta y cumplida y sin sesgo de ninguna naturaleza”, comentó.

El jefe

Durante su discurso, Mejía dijo que con el gobierno de Giammattei las municipalidades recibirían más fondos en 2023 y eso convertía al mandatario como el que más ha ayudado a los alcaldes del país. Se refirió a él como “el Jefe”, al afirmar que el presidente tenía una buena noticia para los alcaldes.

“Los alcaldes sabemos lo que hoy ha pasado en Guatemala y les duele a muchos, y disculpen, pero tenemos un presidente con hue…. Disculpen la palabra pero gente así es la que necesita Guatemala, gente que no se arrodilla más que ante Dios, porque es al único que no debemos temor. A Dios y a nadie más señores”, afirmó Mejía.

“Aquí tiene, jefe, gente que va a luchar por usted y gente que va a venir a dar la cara con ustedes y a pelear a su lado a la hora que nos llame”, le dijo Mejía Giammattei.

“Señor presidente, para mí es un orgullo, como guatemalteco no como alcalde, tener un presidente como usted… no soy lambiscón, no soy lamepatas, claridoso”(persona que no tiene reparos en expresar abiertamente a otra persona sus pensamientos o sentimientos), señaló Mejía en su discurso.

También reconoció a Manuel Conde Orellana y dijo que ve en él muchas cosas buenas, que es un buen amigo del pueblo y conoce también las necesidades del pueblo. Mostró respeto por el nuevo contralor general de Cuentas, Frank Helmuth Bode.

Halago a Miguel Martínez

Mejía dijo que Giamamttei les había ofrecido la construcción de una sede para la Anam y por eso los alcaldes aportarían fondos para la compra de un terreno en donde pueda llevarse a cabo el proyecto. Afirmó que eso no fuera posible, sin Giammattei y toda la gente que está “a la par del jefe”.

“Esto no fuera posible sin un joven a quien queremos mucho también, un colochito, saludos ingeniero Martínez; bienvenido, de corazón; lo queremos mucho, bienvenido aquí está su gente también, jefe, que lo respaldan.