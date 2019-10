Jimmy Morales inaugura el Enade 2019: ¿Y ahora contra quién arremete en su discurso?

Empresarios y funcionarios se reúnen en Enade 2019. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Aplaudido en varias ocasiones durante su discurso, el presidente Jimmy Morales inauguró este 10 de octubre el Encuentro Nacional de Empresarios (Enade) 2019 y criticó las actuaciones de la Corte de Constitucionalidad (CC), la prensa, Thelma Aldana, exfiscal general; Jordán Rodas, procurador de los Derechos Humanos, y Francisco Solórzano Foppa, exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Corte de Constitucionalidad

“¿Qué podemos esperar de un Estado donde una corte le dice a otras cortes, al Congreso o al Organismo Ejecutivo que no pueden ejercer sus funciones? Sin hablar de teología, puedo decirles que en Guatemala en la jerga política se conoce el término de corte celestial”.

“No podemos tener dos cortes constitucionales que nos digan dos cosas diferentes sobre un mismos tema -respecto al fallo de la CC que revirtió el amparo de la Corte Suprema de Justicia respecto a la mina San Rafael-. No podemos tener una CC que emita resoluciones gallo gallina en un amparo definitivo. No podemos tener una CC que emita amparos exprés -alude a amparos contrarios al Ejecutivo, como el que evitó la expulsión del comisionado Iván Velásquez en 2017- y en otros casos se demore una eternidad -de nuevo en referencia a la minera San Rafael, que pasó más de dos años paralizada, a la espera de un fallo de la Corte-, los plazos son importantes y deben ser para todos, si no, se puede desconfiarse en un retardo malicioso de la justicia”.

“No podemos tener una CC que legisle, para eso está el Congreso -alude la supensión de las reformas a la Ley de Reconciliación para otorgar amnistía a delitos de lesa humanidad-; no podemos tener una CC que dirija la política exterior, para eso está la Presidencia -en principio la CC falló contra el acuerdo migratorio con la administración de Trump y luego revirtió el amparo y también ordenó a la Presidencia buscar una solución amigable con Suecia en torno a la solicitud de retiro del expulsión del embajador Anders Kompass-“.

“No podemos tener una corte que rompa los períodos constitucionales de las cortes, para eso existe un texto constitucional que debe respetarse al pie de la letra; no podemos tener una CC que haga política, para eso están los partidos políticos –al resolver que Zury Ríos tiene impedimento para ser candidata presidencial en el pasado proceso electoral-“.

Prensa

“¿La prensa en Guatemala es una institución sólida? ¿Los chismes pueden fortalecer la institucionalidad de la prensa? lo dudo”. La declaración coincide días después de que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidiera a Morales que cese los ataques a la prensa independiente.

“Un periodismo serio no difunde noticias falsas ni pierde objetividad e independencia. A diferencia de varios medios guatemaltecos que mediatizaron casos de la justicia selectiva que tanto daño ha hecho a la democracia guatemalteca, hay medios que mantienen esa integridad y son instituciones que fortalecen la institucionalidad fuerte y sólida que necesita el país”.

Thelma Aldana

“Esas investigaciones respondían a una justicia selectiva y a una estrategia de comunicación política electoral de quien hoy es prófuga de la justicia”. Aldana quiso ser candidata presidencial en 2019, fue proclamada por el Movimiento Semilla, pero no fue inscrita; por aparte, tiene órdenes de captura, por el caso de la supuesta plaza irregular para el abogado Gustavo Medrano, actual decano de Derecho de la Universidad de San Carlos, y por la compra supuestamente anómala del edificio de la zona 5 para la Fiscalía.

“Cuando inicié mi periodo el MP tenía Q987 millones de presupuesto, al año siguiente aumentó a Q1 mil 561 millones, en 2017 a Q1 mil 789 millones y en 2018 Q1 mil 846 millones. En tres años se duplicó el presupuesto al MP para que hiciera su trabajo. Recuerdo la promesa de la fiscal general: expandir los servicios del MP, pero solo ejecutó el 70%. Obvio, había otras prioridades” –en alusión a lo que Morales llama justicia selectiva-.

“Hay que velar por el estricto cumplimiento de la ley, porque nadie está por encima de la ley, como lo dijo una célebre prófuga de la justicia”.

Jordán Rodas

“La figura del amparo ha sido mal utilizada en Guatemala porque responde a intereses perversos o ideológicos, al final de cuentas es lo mismo, para frenar el desarrollo de una comunidad o del país. Y que conste que yo no inventé ningún apodo, Amparito Rodas se lo ganó él y lo felicitó porque se lo ganó a puro pulso”. Rodas ha sido amparado por la CC sobre asuntos como la solicitud de retiro del embajador Kompass y la movilización de vehículos militares frente a la sede de la Cicig y la embajada de Estados Unidos el 31 de agosto de 2018, cuando Morales oficializó que no renovaría el mandato de la comisión.

Rodas dijo en Twitter: Hubiese sido interesante escuchar al presidente hablar sobre la caída del país en el índice global de competitividad. Lástima que su participación haya restado seriedad a #Enade2019. El sigue pensando que está en su programa Moralejas.

Francisco Solórzano Foppa

“En mi gobierno logramos hacer la reforma de la SAT con el fin de que la Presidencia no interviniera con el funcionamiento de la SAT. Como presidente renuncié a la facultad de remover al superintendente, pero, aquí entre nosotros, ¿que habrá de cierto que el anterior superintendente conformó una bendita oficinita para, dicen, era para hacer daño a contribuyentes estratégicos? si esto es cierto, qué mal”. La alusión es a la Gerencia de Investigación Tributaria, contra la cual diputados afines al oficialismo han presentado denuncias ante el Ministerio Público para que sea investigada.

