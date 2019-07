Jimmy Morales responde a Giammattei y a Torres y confirma que firmará acuerdos con Estados Unidos

Jimmy Morales durante conferencia de prensa en Escuintla, donde entregó casas a los damnificados. (Foto Prensa Libre: Gobierno de Guatemala).

Esto lo dijo el mandatario durante la entrega de escrituras a 176 familias afectadas por la erupción del Volcán de Fuego del 3 de junio último, en Escuintla.

Al referirse a que todavía tienen cinco meses y medio de gobierno, hizo alusión a los candidatos presidenciales Alejandro Giammattei, quien recientemente dijo que es ineficiente e incapaz la política exterior del gobierno de Morales respecto de las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump porque se frustró la firma de un acuerdo para convertir a Guatemala en un país seguro para migrantes que soliciten asilo en Estados Unidos.

También hizo alusión a la candidata a la Presidencia, Sandra Torres, quien por medio de Twitter manifestó “Presidente: pare las torpezas, convoque a diálogo nacional”.

“Resulta que la Corte de Constitucionalidad dice señores dimos el amparo pero no lo dimos, es por eso que los medios de comunicación, los grandes analistas y los excancillleres que no hicieron lo que debían hacer cuando fueron cancilleres y hoy miren en los líos que nos meten y todavía me quieren echar la culpa a mí”, dijo Morales.

Dijo que ha dicho a los ministros que utilizando la diplomacia encontrarán la solución a este tipo de problemas.

Próximo gobernante

“Alguien anda diciendo que le tenemos que dejar estas negociaciones al próximo gobierno, tengan gracia hombre, todavía nos quedan cinco meses y medio de gobierno”, enfatizó el mandatario, quien añadió que el próximo gobernante tendrá cuatro años para tomar decisiones.

Afirmó que se debe buscar que no se viole la ley guatemalteca y norteamericana. “El estilo administrativo del actual presidente Donald Trump es una negociación dura y utiliza ni si quiera los medios de comunicación, sino las redes sociales para imponer condiciones”.

Señaló que Trump no solo a Guatemala le ha puesto condiciones, por lo que México mandó militares a la frontera con Guatemala por el tema de migración.

Morales aseguró que tenemos un poder de negociación como país, y tenemos que hacerlo de forma correcta. Añadió que de acuerdo con algunos tratados, está la solidaridad internacional que encuadra en esos convenios más la estructura entre ambos países que da como resultado un convenio que permita solidaridad con personas que lleguen a Estados Unidos pidiendo algún asilo o tema de residencia.

Enfatizó que se tiene que evaluar y ver que tipo de asistencia se puede hacer junto a Estados Unidos. “No existe un acuerdo que se llame tercer país seguro, se llama país tercer país seguro a una ruta que agarran las personas migrantes antes de llegar a un país que ellos quieren para perdir asilo”, explicó.

Sin embargo, para que un convenio sea llevado al Congreso de la República para ser aprobado tiene que considerar varios artículos que contempla la ley, aunque no debería ir al Congreso, pero depende las condiciones, afirmó el mandatario.

También mencionó que trabajan con Estados Unidos varios acuerdos y convenios para enfrentar de mejor el tema de la migración irregular.

Entrega escrituras

Según el presidente, habrá en la historia mejores y peores presidentes, pero ninguno podrá decir que ama al país como “yo lo amo, soy nacionalista”, resaltó.

Afirmó que de una tragedia como la causada por el coloso de Fuego hemos se ha construido algo que quedará en la historia, “me siento orgulloso de mi patria, hay mucho que cambiar, empezando por la actitud de cada uno de nosotros”, señaló el presidente Morales.

La entrega de las escrituras estuvo a cargo del presidente Jimmy Morales como parte de la segunda fase del proyecto de vivienda La Dignidad, en la finca La Industria, Escuintla.

Dijo que cada familia damnificada sabe lo que han sufrido y resaltó que el lugar cuenta con una escuela que cumple con los estándares para comodidad de los estudiantes.

Agregó que hubo presión de gente a escala internacional que quería ayudar, pero había que cumplir protocolos.

Entrega de escrituras

Las escrituras fueron entregadas a pobladores damnificados de San Miguel Los Lotes.

Para mayor comodidad, el lugar cuenta con áreas infantiles, canchas polideportivas y áreas verdes. Las casas cuentan con todos los servicios.

El 15 de mayo de este año el gobierno entregó las primeras 168 viviendas en el proyecto La Dignidad.

Según el Ministerio de Comunicaciones, en los próximos meses se completarán tres fases más de complejo habitacional.

De los aviones Pampa III, Morales dijo que han platicado con Argentina para hallar una solución adecuada, porque se necesita defender el espacio aéreo.

“Estas casas se las da Guatemala a ustedes, los guatemaltecos que tanto lo necesitaban y me siento orgulloso de mi Guatemala”. Presidente @jimmymoralesgt #ProyectoLaDignidad 🏘 pic.twitter.com/V1N6nXkTll — Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) July 26, 2019

