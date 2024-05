El dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Educación, Joviel Acevedo, ofreció una conferencia este 16 de mayo en la que se refirió a supuestas amenazas que ha recibido y justificó la confidencialidad de negociaciones relacionadas con el Pacto Colectivo que se tienen con el Ministerio de Educación.

Según Acevedo, luego de haber participado en movilizaciones para defender la confidencialidad del nuevo Pacto Colectivo, recibieron amenazas en redes sociales y teléfonos particulares.

Acevedo indicó que justificó que es necesario que las negociaciones se efectúen con confidencialidad para que personas externas a los intereses emitan opinión.

“No se trata de esconder nada. Es para que personas que no sean ni del Ministerio ni del magisterio intervengan en las discusiones de los temas. Es para evitar la politización y contaminación de la negociación. No se está escondiendo nada, pues el Pacto Colectivo aparece en la página del Ministerio cuando se aprueba”, justificó.

Además, responsabilizó a las autoridades de Educación de haber publicado documentos para que en redes sociales se les atacara.

Indicó que los dirigentes municipales y departamentales han recibido amenazas y que hay varios números de teléfono que tienen identificados.

“La única entidad que tiene los teléfonos de nuestros secretarios y miembros del Comité Ejecutivo es el Ministerio de Educación. Estamos claros que esta persecución no nos va a hacer rendirnos”, expresó.

Acevedo indicó que han interpuesto denuncias de las amenazas ante el Ministerio Público, Procuraduría de los Derechos Humanos y Policía Nacional Civil.

Añadió que entrarán en “resistencia pacífica”, que no cumplirán leyes ilegales y que “no se van a amedrentar” ante amenazas. Dejó entrever que podrían tomar otro tipo de acciones, como movilizaciones o manifestaciones.