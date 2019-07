Juntas electorales departamentales piden al TSE más seguridad para segunda vuelta electoral

Los magistrados del TSE se reunieron con los presidentes de las juntas electorales departamentales y municipales. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Debido a la conflictividad, juntas electorales solicitaron a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) coordinar la seguridad para ellos y los municipios donde se repetirán las elecciones.

Los magistrados del TSE desarrollaron un taller con los integrantes de las juntas electorales departamentales y municipales, sobre las lecciones aprendidas y buenas prácticas en los comicios del pasado 16 de junio.

La solicitud emanó de la mayoría, luego de que finalizó la actividad, y expusieron a los magistrados la necesidad de que haya seguridad para ellos y para los municipios donde se repetirán los comicios, ya que en algunos casos los integrantes de las juntas no han podido regresar a sus casas por las amenazas que aún existen contra ellos.

“Se hizo un balance de los aprendizajes, desafíos e innovaciones de las pasadas elecciones, que ha sido utilizado como insumo para una adecuada planificación e implementación de las acciones necesarias para garantizar el ejercicio del derecho del voto, así como el respeto pleno a la voluntad”, dijo el vocero del TSE, Luis Gerardo Ramírez.

El presidente del TSE, Julio Solórzano, expuso que la seguridad para el día de las elecciones debe atenderse con el mismo interés que se pone para protegerlos de otros hechos de violencia.

“Hay municipios donde la incidencia de violencia es más proclive y lo tomaremos en cuenta. Precisamente se les ha planteado a las instituciones a las que les corresponde y compete el tema de seguridad poner más atención en esos lugares”, dijo Solórzano.

La magistrada María Eugenia Mijangos señaló que en los lugares donde repetirán las elecciones se trabajará con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y con la Fundación ProPaz, para hacer jornadas de capacitación sobre resolución de conflictos y cultura de paz, así como talleres especiales con líderes sobre la misma temática.

Los municipios donde se repetirán los comicios son Esquipulas Palo Gordo y Tajumulco, San Marcos; Iztapa, Escuintla; San Antonio Ilotenango, Quiché; así como San Jorge, Zacapa, donde no se efectuó la votación el 16 de junio.

“Hay algunos casos como ese y otros en los municipios de Guatemala, y por eso se estableció el restablecimiento de la coordinación con todas las instituciones para ese tema. ¿Y qué hemos hecho? Pedirles a las organizaciones políticas, y en este caso que serán dos —UNE y Vamos—. Les reiteraremos algunas condiciones en la reunión que tendremos el próximo lunes”, añadió Solórzano.

Ante varias amenazas, la junta electoral de Baja Verapaz renunció, pero no se les aceptó la renuncia, por lo que los integrantes continúan en sus cargos, y no solo a ellos se les brindará seguridad, pues hay otras situaciones de exposición a riesgos para las juntas.

Priorizan capacitación El director del Instituto Electoral del TSE, Eddie Fernández, indicó que ya se empezó la capacitación a las juntas receptoras de votos, específicamente sobre la forma en que se deben llenar los documentos electorales.El funcionario precisó que hoy se capacitará en Chimaltenango, Alta Verapaz y municipios del departamento de Guatemala, sobre todo para llenar adecuadamente el acta número 4.Los talleres se centran en este proceso, debido a que los fiscales de los partidos políticos se han quejado de que las actas 4 y 5 se llenaron mal y que se hicieron correcciones en la primera que no se efectuaron en la 5, que es la que certifica los votos obtenidos en la mesa electoral.Por ahora se desconoce si fueron muchas las personas que renunciaron a integrar las juntas receptoras de votos

Apoyo

Por medio de un comunicado, los magistrados del TSE reconocen y destacan la labor efectuada por las juntas electorales en todo el país. Afirman que con su trabajo y bajo directrices del TSE, “garantizan” el desarrollo de la jornada electoral en todas sus etapas, a pesar de algunas adversidades e incidentes que se presentan.

“Es necesario que todos pongamos nuestras mejores voluntades, energías y esfuerzos, a fin de que las elecciones del 11 de agosto sean técnicamente incuestionables”, se indica en el documento.

El sistema electoral tiene en la ciudadanía su mayor y mejor garantía de participación y transparencia, agrega.

“Son ciudadanos y ciudadanas quienes cuidan la integridad del proceso de votación y el escrutinio de votos. Todo ello, con la presencia sin restricciones de fiscales de los partidos políticos, así como de misiones de observación y de acompañamiento nacional e internacional”, añade el comunicado.

Los magistrados reiteraron a los partidos políticos, instituciones del Estado, agrupaciones y organizaciones de la sociedad civil que impulsarán de manera conjunta unas elecciones transparentes, éticas y en paz, con amplia participación ciudadana y con apego a la normativa electoral.

Fortalecer las juntas

El coordinador del Programa de Observación Electoral (Proe), del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), Carlos Amador, dijo que a pesar de que desconoce el contenido el taller, considera que es importante fortalecer el espíritu de las juntas para que se pueda llevar bien la segunda vuelta electoral.

“Lo importante es fortalecer la base y el espíritu del voluntariado de las juntas electorales departamentales y municipales. Ellas tienen el gran valor cívico y el gran valor de garantía, que es para toda la población, que ciudadanos independientes sean los que están tripulando y ejecutando esa labor tan esencial para un proceso electoral, que es la garantía de transparencia para el mismo”, dijo Amador.

El empresario añadió: “Si la actividad giró en más capacitación y más información, pues es bueno que se fortalezca en ese tema a las juntas electorales departamentales y municipales”.

Cambios positivos

El politólogo Ricardo Barreno, del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), parte del consorcio Mirador Electoral, calificó de positivo este tipo de actividades, las cuales en un inicio promovió la sociedad civil.

“Lo importante de estas capacitaciones de lecciones aprendidas es que en una parte se identifican cuáles fueron las debilidades en cuanto a la planificación y ejecución del proceso y control de tiempos administrativos, y por otra parte, el TSE pueda tener la capacidad institucional de tomar medidas oportunas en cuanto a los desafíos que se han implementado”, refirió.

El experto ve positivos los cambios que hizo el TSE en el personal de informática y dijo que la revisión del sistema le podría procurar un nivel de contrapeso institucional al TSE, así como la capacitación a las juntas receptoras de votos en cuanto a la forma de llenar las actas.

“Me parece que es una acción sensata del TSE. A diferencia de la primera vuelta, baja la carga institucional, por lo que no veo que se dé una crisis no evidenciada o algún problema no considerado que pudiera afectar el desempeño del TSE”, dijo Barreno.

