La agenda de Mauricio Claver- Carone: ¿ofrecer, persuadir o presionar?

Mauricio Claver-Carone, asesor de Donald Trump, se reunió con Jimmy Morales. (Foto Prensa Libre: SCSP)

Beatriz Zepeda, doctora en Relaciones Internacionales del Centro Geo, de México, considera que la visita de Claver-Carone es un esfuerzo de la administración Trump para aproximarse a Guatemala y que, antes de presionar, tratará de persuadir y hacer ofrecimientos para abrir una negociación sobre el contenido de los anexos del acuerdo firmado en la Casa Blanca, cuyo contenido aún se desconoce públicamente.

“Definitivamente llegan a ejercer presión, pero partiendo de que dentro de unos meses habrá un nuevo gobierno, más bien van a presentar ofertas. No me extrañaría que hubiera ofrecimientos, por ejemplo, de créditos suaves o inversiones”, afirma Zepeda, quien considera que el éxito de estas reuniones dependerá de los incentivos que ofrezcan y el calibre de las amenazas en caso no se acepten.

Por su parte, el sacerdote Mauro Verzeletti, director de la Casa del Migrante, considera que el funcionario de la Casa Blanca viene al país a efectuar los arreglos finales para comenzar a implementar el acuerdo que desde hace meses mantienen en secreto.

El religioso considera que hasta el momento no se ha efectuado una “lectura correcta” sobre las implicaciones que este acuerdo podría representar para el país, lo cual se ha traducido en una ola de desconcierto. Por eso, “muchos congresistas de ese país, no por el hecho de ser demócratas, se han opuesto a la suscripción, -sino- porque consideran que no es correcto, porque no se han medido los impactos”.

Verzeletti, quien vela por los derechos humanos de los migrantes, afirma que el proceso que efectúan ambos gobiernos “no está siendo limpio y transparente, y esta visita es para consumar el hecho que es terrible para Guatemala. Existe una presión muy fuerte y estamos frente a la cruz y la espada”, dice.

La controversia por el acuerdo migratorio entre Guatemala y Estados Unidos, también conocido como “tercer país seguro”, sufrió otro traspié el pasado 15 de agosto, cuando un grupo de fiscales de 22 estados aseguraron que es ilegal, porque viola la Constitución de EE. UU.

La carta firmada por los 22 juristas, en donde piden retirar ese acuerdo, fue enviada al Departamento de Seguridad Nacional y fue escrita por el Procurador General de California, Xavier Becerra, y apoyada por el poder judicial de los estados que albergan al 68 por ciento de los que han recibido asilo en Estados Unidos, según cita el diario The San Diego Union-Tribune.

A exhortar al Gobierno

El profesor universitario en Relaciones Internacionales, Jorge Wong, considera que el representante de la Casa Blanca viene a exhortar al Gobierno de Guatemala para que firme los acuerdos, “antes de que tome posesión el nuevo Gobierno y porque temen que los del Partido Demócrata entrampen legalmente este acuerdo”.

Wong considera que esta visita constituye una carta de respaldo de parte de la Casa Blanca a la visita que efectuó a finales de julio el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Kevin McAllenan, con el objetivo de afianzar el acuerdo de asilo.

El funcionario estadounidense y su equipo estuvieron en Guatemala y sostuvieron reuniones con el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, sobre el acuerdo relativo a la cooperación respecto del examen de solicitudes de migración, suscrito pocos días antes en Washington, que permitirá brindar refugio a ciudadanos salvadoreños y hondureños.

Según el internacionalista, la visita de Claver-Carone demuestra que existe preocupación en la administración de Trump de que “la comitiva demócrata ejecute algunas medidas que atrasen o frenen el acuerdo que firmaron en julio pasado. Es un refuerzo del presidente de EE. UU. para asegurarse de que las cosas se cumplan en el tiempo que están programadas”.

Wong prevé que los funcionarios guatemaltecos van a firmar los acuerdos, porque Trump se encuentra en plena carrera electoral, y su interés radica en demostrar que está cumpliendo con su política anti migratoria, pues es “su bandera, su referente”.

“Se debe aprovechar la coyuntura”

Por otro lado, Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham), califica de positiva la visita Claver -Carone y dice que Guatemala debe aprovechar esta coyuntura para lograr acuerdos de inversión y desarrollo para evitar la crisis migratoria. Así también, considera que esta coyuntura pone en evidencia la importancia de Guatemala para una de las potencias económicas y políticas del mundo.

Carrasco dice que la Amcham desconoce los términos del acuerdo, pero creen que representa beneficios para el país. “Hubo bastante desinformación, por la forma en que se negoció, pero ahora que se conocen más detalles es importante reconocer que el documento ya se suscribió y que el mismo representa beneficios para Guatemala”.

El presidente de la Amcham expresa que este acuerdo no es lo que en algún momento muchas personas creyeron, y ahora “que este alto funcionario de la Casa Blanca está visitando el país y urgió hace unos días que se cumpla, es algo que creemos que se debe tomar en cuenta, porque es importante llegar a acuerdos con nuestro mayor socio comercial”, afirma.

Carrasco no duda en valorar que Guatemala en estos momentos es una prioridad para EE. UU., por lo que dentro del marco de la coyuntura el país debe aprovechar para lograr acuerdos de desarrollo, inversión y seguridad, entre otros, para evitar la crisis migratoria.

