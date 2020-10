La última alianza oficial refleja la fragmentación del poder político

Para la plenaria de ayer la asistencia legislativa fue mínima, contraria a cuando fue reelecta la Junta Directiva. Fotografía: Congreso.

La oposición del Congreso no pudo hacer nada ante la aplanadora política de la alianza oficial que con 107 votos confirmó a su Junta Directiva. Aunque los partidos Todos y Unionista dejaron de ser aliados, la contraparte también tuvo que hacer frente a la traición de sus diputados.

Basta con analizar el evento de votación. Uno de los casos fue el del diputado Pedro Saloj, de URNG Maíz. La bancada siempre se ha manifestado en contra del oficialismo, por considerar que el retraso para la elección de Cortes es algo intencional, pero uno de sus diputados decidió apoyarlos en la sesión del miércoles 21 de octubre.

Otro de los casos que llamó la atención fue el del bloque Compromiso Renovación y Orden (Creo). Esta fuerza política había mantenido una postura solida ante el oficialismo, pero los diputados Cristian Álvarez, Óscar Chinchilla, Luis Contreras y Hugo Rodríguez decidieron darles su voto.

“El caso más interesante es el de Creo, había sido una de las bancadas de oposición más relevantes en este primer año y de los seis diputados que tiene otorgó cuatro votos a favor”, según el criterio de Fernando Ixpanel, analista de la Asociación de Investigación en Estudios Sociales (Asies).

Incluso la elección de la Junta Directiva expuso un aparente debilitamiento en la que se creía la fracción mayoritaria de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que es liderada por Carlos Barreda y Óscar Argueta.

“El caso de la UNE sorprende, que el lado de Sandra Torres, que había sido el minoritario obtuvo más votos de los esperados, obtuvo 30, que es algo considerable y deja un mensaje de debilitamiento en la fracción de Óscar Argueta”, expuso Ixpanel.

De los 107 votos a favor de la Junta Directiva existen votos de diputados de 14 bancadas diferentes, que no es lo mismo a tener el apoyo total de 14 bloques. Por ejemplo en Bienestar Nacional (Bien), la UNE y Todos existen votos a favor y en contra.

“En un Congreso tan fragmentado, y me refiero a fragmentado con tantos partidos políticos que tienen muy pocos diputados, cada voto cuenta. Sí es relevante que Todos y Unionista, que habían sido parte de la Junta Directiva en los últimos años no formaran parte de la planilla y que no votaran a favor, a excepción de un diputado de Todos, Unionista no acudió y la ausencia o desmarcarse también es una expresión política”, concluyó el experto.

Debilidad institucional

Aunque con la elección de la Junta Directiva el Congreso intente mostrar una imagen robusta y sólida, en realidad, ocurre lo contrario según el criterio de Hans Quevedo, politólogo y docente universitario.

Él atribuye esto porque existe una división tan grande dentro del Legislativo que ni siquiera dentro de los mismos partidos políticos hay acuerdos, consensos o reglas que se cumplan al pie de la letra.

“Las dinámicas que vemos siempre en la legislatura es que los diputados no se mueven en base a una identidad partidaria y eso se ha visto muy frecuente en los últimos años, antes eran tránsfugas y ahora se ponen en el plan de no le hago caso a mi bancada y punto, espero que pasen tres años para hacer unos cambios en la ley electoral, que pareciera que quisieran hacer…es una muestra de debilidad partidaria”, señaló.

Pero además de afectar la imagen de cada uno de los partidos, de esas 19 bancadas, también hay un efecto negativo al conjunto de representación que tiene el Congreso de la República.

“Los electores votamos por ciertos partidos y ahora vemos que, valga la redundancia, están partidos. Esto no genera un fortalecimiento hacia el tema del Congreso, hace que se genere una imagen desfavorable como de las instituciones con más desprestigio porque los diputados que llegan no manejan la misma línea de trabajo que propusieron en su partido”, refirió.

Alianza peligrosa

Los 107 votos con los que la alianza se confirmó la Junta Directiva por segundo año consecutivo es una cantidad peligrosa, según Gabriela Ayerdi, integrante de la organización Acción Ciudadana (AC), quien señala que con ese número tan grande de votos se permiten reformas hasta de rango Constitucional.

“Es sumamente peligroso porque el objetivo de nuestra legislación es que existan pesos y contrapesos, en este caso no se puede evidenciar que exista una oposición real en el Congreso, esto es mínimo, el tema es sumamente riesgoso porque ya se empieza a hablar de reformas por el transfuguismo, de una reforma Constitucional, es riesgoso para la democracia del país”, resaltó.

Por su parte Geidy de Mata, directora del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), tiene un punto de vista más esperanzador, considerando necesario que todo ese apoyo político se plasme en proyectos de nación.

“Son alianzas que se hacen con una agenda en común, intereses en común, pero el gran reto y desafío es que esta Junta Directiva así como logró mantenerse en el poder consiga impulsar una agenda legislativa que canalice las necesidades de la gran mayoría de la población Guatemalteca”, concluyó.

Las negociaciones políticas dentro del Congreso están por centrarse en el proyecto de presupuesto 2021 que podría conseguir el mismo apoyo que la Junta Directiva, eso según los analistas, que también destacan, que cada evento de votación es un acuerdo diferente.

Por ello también recomiendan a la ciudadanía reforzar todos los procesos de fiscalización pública, a manera que la alianza oficial se encargue por legislar a favor de la población y no por intereses particulares.