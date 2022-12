Lista Ofac: Estados Unidos brinda golpe a pilares y operadores de partidos políticos

Los diputados Allan Rodríguez y Jorge Estuardo Vargas Morales, así como el extitular de la cartera de Energía y Minas, Luis Alfonso Chang Navarro, fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su presunta relación con actos de corrupción, y para la OFAC tienen una característica particular, que son “operadores”.

Rodríguez fue presidente del Congreso en el primer y segundo año del gobierno actual, y llegó por el distrito de Sololá por Vamos, mientras que Vargas Morales es el actual jefe de bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

En ambos casos, uno es cercano al presidente Alejandro Giammattei Falla, y el otro a Sandra Torres Casanova, quien mantendría una alianza con el oficialismo.

En el caso de Chang Navarro, quien fue ministro durante el mandato de Jimmy Morales, estaría más asociado al tema de minería, ya que el pasado 18 de noviembre fueron incluidos en la lista Ofac el ciudadano ruo Dmitry Kudryakov y la ciudadana bielorrusa Iryna Litviniuk, por el papel que han desempeñado en la explotación del sector minero, sobre todo en Izabal.

Mensajes directos

“Es un mensaje muy evidente del gobierno de Estados Unidos: nos preocupa el oficialismo, ciertos operadores del oficialismo, y nos preocupa los aliados que forman parte de esa alianza”, comentó el analista político independiente Renzo Rosal.

Rodríguez, quien ahora se mantiene de bajo perfil, fue un operador evidente en la primera etapa de este gobierno, particularmente durante la pandemia, y todo lo que hizo como miembro de la Junta Directiva del Congreso se vio como “operador del Ejecutivo mismo”, dijo Rosal. “El mensaje es ‘hoy lo estamos castigando e involucrando, pero sabemos que no operó por cuenta propia’”.

En tanto, Vargas Morales es para EE. UU. el principal operador de Torres Casanova, y el señalamiento se extiende a la persona que le ha brindado la confianza, y finalmente para Chang Navarro, se interpreta que “se tiene bajo observación permanente la actuación de diferentes operadores del gobierno anterior; no lo estamos olvidando y los tenemos en la mira a este gobierno, sus aliados y al anterior administración que al final de cuenta terminaron siendo los mismo”, puntualizó Rosal.

Estados Unidos “no olvida”

Roberto Wagner, internacionalista y catedrático universitario, explicó que colocar a Rodríguez en esta lista cuando ya no es presidente del Congreso y está en segundo plano, y que el año entrante no vaya a figurar, “es como decir que no se va a señalar directamente a personas del gobierno, pero sí a alguien que estuvo cerca al presidente”.

En cuanto a Vargas Marales y Chang Navarro hay cuestiones más estratégicas, añadió, sobre todo en el sistema portuario y de recursos naturales, “que es una preocupación de temas estratégicos de lo que entra y sale de los puertos, las licitaciones mineras a quienes se están entregando, y una cosa es que se entreguen contratos a firmas canadienses o francesas, y que aparezcan otras figuras de Rusia o de China”.

“Los Estados Unidos están diciendo que están presentes, echando un ojo, y no se están tocando actores tan cercanos, pero están diciendo que ahí están. Pueda ser que ahora sean las minas, pero más adelante con el tema de las vacunas”, afirmó Wagner.

El internacionalista Roberto Santiago Servent, afirmó que el mensaje va dirigido no solo a los actores políticos sino también a financistas, roscas de poder, y va en detrimento de la corrupción que se alzado en los últimos ocho años.

Más listas a futuro

Los consultados no descartaron que al iniciarse la campaña política se pueda sacar otra lista para debilitar a actores que son pilares esenciales de las organizaciones políticas, y que son altamente cuestionados.

“Habrá personajes que buscarán la reelección, y la calificación será determinante por parte del órgano electoral”, aseveró Rosal.

Si los partidos políticos ya tenían organizados sus equipos, con estas listas, se tendrá hacer cambios y reconfiguraciones internas, “y son recordatorios de Estados Unidos que están presentes y que se les está dando la pista”, concluyó Wagner.