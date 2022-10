“Lo han hecho todos”, sin precisar, Roberto Arzú anuncia acciones ante la advertencia de no ser inscrito para las elecciones del 2023 y justifica uso de redes

Lo anterior motivó al político y excandidato presidencial de las elecciones 2019 convocar a una rueda de prensa, misma que fue celebrada en su residencia la mañana de este sábado 29 de octubre.

Arzú, destacó que tras una larga conversación con su equipo de abogados estos le explicaron que la advertencia del TSE es inviable. “No hay posibilidad alguna que no nos logren inscribir, que no nos puedan inscribir. Lo que hicieron es lo más abrupto, ilegal e inconstitucional que se ha visto”.

El caso se encuentra en manos de los abogados según lo dicho por Arzú, quien no respondió con precisión qué acciones o recursos legales estarían presentando para que no se concrete la advertencia de TSE.

“Es la primera vez en la historia de América Latina que quieren descalificar a alguien que ni siquiera ha sido postulado (…) ya estamos interponiendo todo. Es una ridiculez, no hay posibilidad que eso pueda tener efecto para lo que ellos quieran”, agregó.

Anuncios en redes

La tesis que maneja el TSE es que Arzú ha utilizado las redes sociales para difundir mensajes de política gubernamental, creando así una línea de trayectoria para fines políticos de cara a las elecciones del 2023.

Al constatar la biblioteca de medios de la compañía Meta, encargada de las redes sociales como Facebook e Instagram, se detalla que el ciudadano Roberto Arzú ha pagado 39 anuncios de julio a octubre de este año.

“La ley no me lo prohíbe, la constitución no me lo prohíbe a mí. Es más, yo creo que todos entendemos que nuestra constitución fue hecha para que todos los guatemaltecos podamos tener libre expresión del pensamiento”, respondió el político tras ser cuestionado.

A su criterio la actual Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) está diseñada para impedir la participación de nuevos actores, ya que no es posible transmitir ideas por ningún, según sus declaraciones.

“Cómo puedo yo pedir la afiliación de alguien si no sabe nuestras propuestas. Entre más podamos llegar hasta el corazón y a la casa del guatemalteco gracias a la tecnología y desmonopolización es una forma de aprovecharla”, refirió.

Durante su conferencia, Arzú destacó que la intención de no quererlo dejar participar en las elecciones del 2023 obedece a un ataque dirigido desde la Presidencia de Guatemala, quien a través de su departamento de Comunicación Social emitió una postura rechazando las declaraciones.

“El gobierno de Guatemala rechaza los señalamientos vertidos por el señor Arzú, y recuerda que la responsabilidad de cumplir con la ley es eminentemente personal. El presidente Alejandro Giammattei, como representante de la unidad nacional no tiene dentro de sus competencias, definir la participación de un candidato en procesos electorales. El Tribunal Supremo Electoral es un cuerpo colegiado autónomo y como tal, ajeno a los procesos del Organismo Ejecutivo”, refiere el pronunciamiento.

La advertencia del TSE no era exclusiva contra Arzú, también iba dirigida contra Neto Bran, alcalde de Mixco, quien a consideración del órgano electoral se encuentra promocionando su figura en redes sociales mediante un podcast.