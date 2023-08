Los ejes del plan de gobierno de la UNE

El programa de gobierno de agrupación política tiene como objetivos combatir la corrupción, fortalecer la seguridad, mejorar la infraestructura, generar un crecimiento economía, fortalecer la red salubrista, la educación y mejorar en procesos de cultura y deportes.

Infraestructura

Entre los principales temas a trabajar destacan una estrategia que busca generar conectividad, competitividad, mejorar el tránsito y apostar por la modernidad.

Los proyectos en infraestructura contemplan una inversión de aproximadamente Q65 mil millones, que serán ejecutados durante los cuatro años de gobierno.

Apuestan por la conexión del país con carreteras de cuatro carriles de frontera a frontera, con lo que esperan activar el comercio y mejorar la movilidad en todo el país.

Incluye una carretera de cuatro carriles de Puerto Quetzal a Puerto Barrios, con lo que buscan mejorar la conexión comercial con una carretera de cuatro carriles, de 400 kilómetros de longitud, para lo que estiman una inversión de Q8 mil 500 millones.

En el centro del país el plan de gobierno de la UNE contempla 170 kilómetros de carretera que pasarán por las ciudades de Mixco, Villa Nueva, Santa Catarina Pinula, Chuarrancho, Chinautla y Palencia, contando con una inversión estimada de Q10 mil millones.

En temas de modernidad urbana el proyecto de la UNE contempla el Anillo Metropolitano, con 70 kilómetros de longitud y con un costo de Q4 mil millones, el cual permitirá aumentar las vías de comunicación y desfogar el tráfico de la ciudad de Guatemala.

El Metro Riel, un proyecto para mover a los ciudadanos en un moderno sistema de transporte, el cual permitiría trasladar a 350 mil guatemaltecos al día, viajando de Centra Norte a Centra Sur en tan solo 40 minutos.

El plan señala que este proyecto de un moderno sistema de transporte público sería trabajado mediante el modelo alianza público privada, con un costo de Q7 mil millones.

También contemplan la construcción de carreteras de segundo nivel en los 4 ingresos principales a la ciudad de Guatemala; Aguilar Batres, Calzada Roosevelt, Carretera al Atlántico y Carretera a El Salvador, con un costo de Q1 mil 200 millones, con lo que buscan crearan más movilidad y eficiencia a la hora de salir y entrar a la ciudad.

Seguridad

La estrategia de seguridad de la UNE contempla un modelo de prevención que sea impulsado desde la Policía Nacional Civil (PNC), que trabajará de la mano con el Ejército de Guatemala en acciones de seguridad pública.

Entre las estrategias se planea aumentar 35 mil elementos policiales, que permitan mayor cantidad de patrullajes en las calles para la vigilancia ciudadana.

Uno de los puntos que busca atacar la propuesta de la UNE son los índices de extorsiones, por lo que promoverán desde el Congreso de la República reformas legales que permitan castigar con mayor severidad este tipo de delitos.

Investigaciones del Ministerio Público (MP) han demostrado que buena cantidad de extorsiones vienen desde los centros carcelarios, por lo que el plan de gobierno detalla “una limpieza y depuración” del Sistema Penitenciario (SP).

Uno de los problemas recurrentes que dan pie a las extorsiones es que los bloqueadores de señal no funcionan, por lo que estarían aplicando multas de medio millón de dólares a las telefonías que permitan el acceso a señal telefónica desde los distintos centros carcelarios.

De igual forma buscan que el Sistema Penitenciario pase a ser un Instituto Penitenciario, una entidad autónoma que no dependa de los recursos económicos asignados al Ministerio de Gobernación, con lo que apuntan a una mejor eficiencia de la institución. El plan de gobierno también busca sacar de las ciudades los distintos centros cárcelarios.

Otro de los crímenes más recurrentes es el robo de celulares, y para combatir este y otros delitos, la UNE apuesta al uso de las nuevas tecnologías, apoyados de la inteligencia artificial.

Esto contemplaría cámaras de alta resolución con reconocimiento facial, un sistema “G5”, que contempla comando, comunicación, coordinación, control y contacto ciudadano.

Los técnicos de la UNE indican que han identificado que este modelo de seguridad ciudadano apoyado de la tecnología ha sido efectivo en países cercanos como México, a donde la candidata presidencial llegó para ver la operatividad de dichas herramientas.

En la estrategia se busca crear la figura de “la policía rosa”, destinada para una protección exclusiva para las mujeres, debido a los múltiples caso de violencia intrafamiliar, esta nueva unidad de la PNC tendría una línea directa, mujeres destinadas para la protección de las mujeres.

Combate a la corrupción

Se creará una nueva cartera, el Ministerio de la Presidencia, el cual será el encargado de ordenar y liderar las coordinaciones con las diferentes instancias para mejorar el funcionamiento y planificación desde el Ejecutivo.

También será un ente verificador de que se cumplan las disposiciones presidenciales. Por la naturaleza de la entidad, algunas secretarías serán absorbidas por dicha cartera.

El gobierno digital será una de las herramientas claves para la transparencia en las gestiones gubernamentales. Para el funcionamiento de este, el no recibir respuesta a la gestión, se considerará como una aprobación de manera que el Estado se presione para responder dentro de plazo establecido.

Se facilitará la auditoría a través de la plataforma, se fortalecerá el presupuesto de la Contraloría General de Cuentas para mejorar la fiscalización. Se disminuirán las regulaciones de manera que el Estado pueda producir productos de calidad en tiempo.

Se reformará la Ley de Contrataciones del Estado, quedará expresada por capítulos para que cada dependencia pueda obtener los bienes y servicios de acuerdo a las necesidades específicas. Además, se aplicará un nuevo régimen de servicio civil que se centra en la carrera administrativa basada en el mérito.

Las tecnologías de información estarán al alcance de la población en tiempo real en cuanto a la ejecución presupuestaria y avances institucionales y crear mecanismos de denuncia en cuanto a actos de corrupción.

Así como la construcción de una cárcel para sindicados por hechos de corrupción.

Deporte

Se creará el Ministerio del Deporte, el cual se enfocará en promover el deporte recreativo y educación física por medio de programas y competencias de más de 30 disciplinas a nivel nacional. A la instancia le serán asignados Q250 millones como presupuesto a ejecutar.

Esto a través de coordinación con las municipalidades para llevar a cabo los torneos en la infraestructura ya existente o en las calles. A la vez, se considera la construcción de instalaciones deportivas para el deporte no federado y no escolar.

En coordinaciones lideradas por el Ministerio de la Presidencia, llegar a acuerdos con la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), para becar hasta a 100 mil jóvenes para que puedan pasar del deporte recreativo al federado.

También la formación de entrenadores, preparadores físicos y buscadores de talento. Para el programa se estiman Q800 millones en los cuatro años de gobierno.

Además de la dotación de implementos deportivos para lo que se utilizarán Q 600 millones del presupuesto en los cuatro años. El mantenimiento y recuperación de la infraestructura se hará por medio de alianzas público-privadas y los ministerios de Deporte y Educación.

Se apoyará a los deportistas de alto nivel por medio de viáticos al interior y exterior para la participación en torneos.

Remoción de los parques recreativos de acceso inclusivo a toda la población en alianza con las municipalidades para lo que se utilizarán Q125 millones como cifra total de los cuatro años.

Despertar económico

El partido UNE promete generar las condiciones económicas para que los empresarios tengan más inversión y por consiguiente generen más plazas laborales. Esta estrategia la califican como un “despertar económico”.

Sandra Torres asegura que con este plan mejorará el funcionamiento de una Superintendencia de Administración Tributaria para que cobre impuestos pero que “no persiga al empresario y que no tenga un papel de terrorista”.

Generará mejores condiciones de infraestructura vial y establecerá la seguridad jurídica para que más inversionistas vengan al país. El plan contempla generar 1.7 millones de empleos en los siguientes cuatro años.

El proyecto de la UNE también propone la Ley de Silencio Administrativo Inverso, con el propósito de que se se agilicen los permisos y las licencias en el Estado. “Actualmente se atrasan los permisos en el Ministerio de Energía y Minas, los permisos de construcción, de medio ambiente”, señala Torres.

La candidata dice que promoverá una modificación a la Ley de Alianzas Público y Privadas para estimular las inversiones y la libre competencia; además, promete eliminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los productos agropecuarios para mejorar la producción agrícola y las exportaciones en Centroamérica y Estados Unidos.

Según el plan de gobierno de la UNE, se reducirán los aranceles en la canasta básica alimentaria para que bajen los costos de diez productos principales, como el pollo y el pan, y que la población se ahorre hasta Q300 en la compra de estos productos.

Esta reducción de costos, según el plan, se logrará con la apertura de más mercados para “eliminar el monopolio” y que exista mayor competencia.

“Lo afectado serán Q2 mil millones pero se recuperarán reactivando la economía”, explicó la candidata presidencial.

De acuerdo al proyecto económico de la UNE, actualmente el país cuenta con Q232 mil millones en prestamos, muchos de ellos sin ejecución, los cuales pueden ser redireccionados para distintas necesidades que ya se han identificado. Uno de los ofrecimientos del plan de gobierno es el bono de Semana Santa, dinero que se obtendría al eliminar el Impuesto de Solidaridad (ISO) que representa unos Q6 mil millones para los empresarios y este se pueda trasladar para el pago de ese beneficio.

También se propone subir las jubilaciones a Q8 mi, porque los Q5 mil que actualmente se pagan solo provoca que muchos prefieran no jubilarse. Los recursos para ese fin se obtendrían de los Q232 mil millones de préstamos que no se utilizan.

“Estamos pagando Q16 mil millones por dinero que no estamos usando, es como que usted preste dinero en el banco y pague los intereses, pero que no use es efectivo, entonces, para que lo quiere tener sin uso”, cuestionó Torres.

Dentro del plan de gobierno de la UNE se establecen los “préstamos a la palabra”, con el objetivo de estimular los emprendimientos y se dinamice la economía de consumo.

Como parte de esta estrategia económica, el plan de la UNE fortalecerá el Crédito Hipotecario Nacional para que se estabilice la economía. El plan estipula la reducción del porcentaje que se paga por el alumbrado público y del impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI).