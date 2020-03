Maga ajusta el número de municipios priorizados por inseguridad alimentaria

La sequía afecta el corredor seco y a su vez a miles de familia que padecen del hambre estacional. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) ajusta el número de municipios en los cuales se brindará asistencia alimentaria a familias afectadas por inseguridad alimentaria. En un principio parecía que se habían reducido de 83 a 26 los municipios priorizados en el Corredor Seco, pero luego esa cartera indicó que los 26 son parte de otro programa.

Esos 26 municipios están ubicados en Baja Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula y El Progreso, informó este lunes el viceministro del ramo Jorge Rodas, durante una citación con la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

El año pasado, al priorizar los 83 municipios, además de los departamentos citados se brindaba apoyo por hambre estacional en Escuintla, Guatemala, Huehuetenango, Jalapa, Zacapa, Totonicapán, Suchitepéquez, Santa Rosa, San Marcos, Retalhuleu, Quiché y Jutiapa.

Rodas mencionó que había reducción, pero no pudo explicar cuál fue la base técnica que llevó a esa medida. No obstante, afirmó que ese cambio se produjo en el gobierno de Jimmy Morales, por lo que se comprometió a enviar la información al jefe de bloque, Carlos Barreda.

Después, por la noche, Comunicación Social del Maga dijo que no se redujeron de 83 a 26 los municipios priorizados, sino que estos son aparte y pertenecen al Programa Nacional de Desarrollo Rural.

Sin capacidad

Rita Franco, de la Instancia de Consulta y Participación Social (Incopas), indicó que el gobierno no puede atender a los 2.3 millones de personas que padecen inseguridad alimentaria, por lo que recomendaron que se enfocara en los más vulnerables, unas 500 mil, aunque no pudo confirmar si estas personas pertenecen a los municipios priorizados.

Fin a los cupones

Por otra parte, el viceministro Rodas dio a conocer que se eliminará la entrega de alimentos o insumos agropecuarios a través de cupones, sin explicar cómo se distribuirán.

Añadió que en mayo se espera contar con los alimentos para entregarlos a las familias de diferentes programas.

Los cupones de subvención para agricultores damnificados por hambre estacional fue objeto de críticas y dudas durante todo el 2019, por la tardanza en su entrega y las denuncias de politización en favor del entonces partido de gobierno, Frente de Convergencia Nacional, durante la campaña electoral.

Según las metas físicas del Maga, se adquirirán alimentos para tener 140 mil raciones y así cumplir con medidas cautelares dictadas por distintos órganos jurisdiccionales.

“Los 83 municipios es la información que se obtiene del año pasado —al señalar al gobierno anterior—, y los 26 municipios también, pero según la posibilidad presupuestal, la tarea es atender a todos”, explicó Rodas.

Información parcial

Barreda dijo que el Maga solo dio información sobre metas de personas que tienen que ser beneficiadas por órdenes judiciales, y de las familias que tienen alimentos por trabajo y que estas estarían priorizadas en 216 municipios del Corredor Seco.

“Estas metas son limitadas para poder atender escasez de alimentos y el hambre que se da en el país. No supo explicarnos si van a ser 26, 83 o 114 los municipios, sobre todo porque dice que no tiene presupuesto. El Maga no está preparado para atender a la población del Corredor Seco”, dijo el diputado.