Más del 55% del presupuesto ejecutado se ha gastado en sueldos y prestaciones

Foto de archivo. Según la Onsec, en seis años el Estado ha generado más de 247 mil nuevas plazas de trabajo. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Los ministerios del Organismo Ejecutivo gastaron en el primer semestre de este año el 39 por ciento de su presupuesto, el 56% del cual lo utilizaron en renglones relacionados con sueldos y salarios o prestaciones laborales.

Un reporte del Sistema de Contabilidad Integrada del Estado (Sicoin), al 30 de junio, dice que los 14 ministerios gastaron de enero a junio pasado, más de Q21 mil millones, de los cuales Q12 mil 908 millones están registrados en las partidas: personal en cargos fijos, personal temporal, por jornal y a destajo, otras prestaciones relacionadas con salarios, personal contratado por organismos internacionales y servicios técnicos profesionales.

El Ministerio de Educación es el que más gasta en el pago de personal, ya que engloba a la totalidad de maestros, seguido de la cartera de Salud que tiene a su cargo el pago de sueldos y salarios de personal médico, y Gobernación, que cuenta con cerca de 42 mil policías.

Sin embargo, porcentualmente, los ministerios que gastan más en sueldos y salarios de su presupuesto son: Energía y Minas, 83%, Finanzas, 79%, así como Gobernación y Educación con el 77%.

Otros gastos

Además, dentro de los gastos que muestran las dependencias del Ejecutivo resalta el aumento considerable de algunos rubros en relación con el año pasado, lo cual se explica por la dinámica de la pandemia ya que, en la primera mitad de este año, a diferencia del 2020, hay una apertura total del país.

En ese sentido, se notan considerables incrementos en rubros como dietas y gastos de representación en el cual este año, los ministerios erogaron Q12 millones 779 mil, en viáticos gastos conexos y reconocimiento de gastos, en el primer semestre de este año la erogación asciende a Q25 millones 906 mil.

Además, en transporte y almacenaje, se han erogado Q15 millones 267 mil.

Las carteras que mas han gastado en viáticos son Salud, Q8.9 millones, Gobernación, Q8.4 millones, Cultura y Deportes, Q1.4 millones, y Educación Q1.29 millones. En cuanto a los gastos de representación los que más dinamismo mostraron son, Defensa, Q2.9 millones, y Relaciones Exteriores con Q1.7 millones.

No hay servicios, pero sí pago de sueldos

El economista Erick Coyoy dice que la gran brecha que hay entre los sueldos y salarios y el resto de los rubros de las instituciones gubernamentales puede explicarse porque, a raíz de la pandemia, estas han limitado los servicios que prestan a los ciudadanos, pero las planillas se mantienen al día.

Como ejemplo, citó que los maestros no han acudido a dar clases por la situación de la pandemia, que en los hospitales, centros y puestos de salud frecuentemente se limitan los servicios y consultas externas de padecimientos que no sean covid-19, y en los ministerios de Agricultura y Desarrollo Social no han cumplido con asistir a la población.

“A más de un año de pandemia, los ministerios no han definido protocolos de cómo prestarán los servicios a la población”, señaló Coyoy.

¿Agencia de empleos?

En un periodo de seis años, el Estado ha creado 247 mil 948 plazas, y los ministerios son los que más se beneficiaron con el 92.2% de ellas, es decir nueve de cada 10, según datos de la Oficina Nacional del Servicio Civil (Onsec).

Q21 mil 23 millones gastaron los 14 ministerios de Gobierno en el primer semestre del año. Q12 mil 770 millones se gastaron en rubros que tienen que ver con sueldos, salarios y servicios técnicos profesionales Q1 mil 427 millones es lo ejecutado en inversión real directa

Además, la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos del 2019, del Instituto Nacional de Estadística, dice que en la categoría ocupacional hay 477 mil 805 empleados en el sector público, de los cuales 254 mil 639 son hombres y 223 mil 166, mujeres.

Durante el tiempo en que la cantidad de puestos de trabajo ha crecido, se han conocido denuncias e investigaciones que han llegado a judicializarse en donde hay condenas de exdiputados por casos de plazas fantasmas, mientras otros están prófugos.

La analista Irene Flores, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), expuso que los números que arroja el Sicoin sobre la ejecución presupuestaria del primer semestre del 2021 “no sorprenden a nadie”, porque, al igual que desde hace muchos años, el gasto es bastante pobre y se mantiene el enfoque de las instituciones en gastar en rubros de sueldos y salarios.

A decir de Flores, la dinámica desde hace ya unos 10 años es que los ministerios “se dedican a contratar y a pagar, porque son procedimientos más fáciles que cualquier otro tipo de gasto”.

“Eso lo que nos revela es que las entidades se han dedicado a ser oficinas de empleo, contratan y contratan personal sin que sepamos para qué se contratan”, cuestionó la analista.

Escasa ejecución de inversión

Esa tendencia de las instituciones públicas de aumentar el gasto en recurso humano regularmente va en detrimento de la inversión, añade Flores, debido a una “alta incapacidad” para llevar a cabo este tipo de proyectos, que comienzan desde el diseño de las obras que.

Eso lo que nos revela es que las entidades se han dedicado a ser oficinas de empleo, contratan y contratan personal sin que sepamos para qué se contratan. Irene Flores, analista Cien

Cuando se hace mal el diseño, recalca, repercutirá en el proceso de contratación.

Al darse problemas en esta fase, es muy probable que se deje abierta la puerta para adjudicaciones discrecionales que terminan dando el contrato a una empresa que no está calificada para cierto proyecto.

Los números de ejecución presupuestaria de fondos para inversión del Sicoin dan la razón a Flores.

Al 30 de junio, los ministerios presentan pobres porcentajes de gasto de inversión real directa. El Mineduc, por ejemplo, lleva un 8.95%, Salud, 9.89%, Gobernación 2.33%, Defensa 4.69%, Maga 2.21, y Minex , 9.46%.

Además, Cultura y Deportes, 5.92%, Trabajo 12.98%, Finanzas, 10.93% y Energía y Minas 3.80%. Con una ejecución entre el 20 y 36%, están los ministerios de Comunicaciones, Ambiente, Economía y Desarrollo Social.

Cambios

Para Coyoy, la baja ejecución en inversión se debe a “problemas de ineficiencia” y no de recursos.

“Esto tiene que ver con que debilitan a los cuadros técnicos y los nombramientos se hacen solo con criterios políticos, entonces, alguien que no sabe como aplicar la ley de contrataciones o los procedimientos de compra pública, no va a ejecutar”, dijo.

La analista del Cien afirma que, para cambiar la dinámica de ejecución, deben existir varias reformas, entre ellas al sistema de planificación para que esta se encadene con el financiamiento. También a la gestión pública y a todo el servicio civil para identificar las necesidades reales de recurso humano.

Por último, añade que también se debe reformar el sistema de contrataciones, pero no solo la ley como pretendían los alcaldes que se hiciera hace unas semanas, así como el sistema de fiscalización del gasto público.

Postura

Al responder una solicitud de comentarios que le hizo Prensa Libre, el ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, expuso que el presupuesto con el que funciona el Gobierno es el mismo que el del año pasado que tenía un techo de Q107 mil millones.

Contar con un techo tan amplio compromete los niveles de ejecución puesto que no se dispone necesariamente de todos los recursos.

El funcionario indicó que, del presupuesto vigente, el 66.6% es de funcionamiento y que el 82% se paga en remuneraciones del Mineduc, Gobernación, Salud y Defensa. Dijo que a la par de los sueldos y salarios, también se incluyen los gastos por servicios básicos y compra de insumos que son de “vital importancia”, como el pago de energía eléctrica, agua, medicinas y artículos escolares.

En cuanto a inversión, González Ricci destacó que se ha ejecutado el 27.7% de estos recursos, equivalentes a Q1 mil 430.7 millones. Añadió que el 69.7% de los recursos están asignados a Comunicaciones que es la entidad encargada de la construcción y reparación de carreteras, puentes y edificios, escolares y de salud.