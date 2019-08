Mauricio Claver-Carone sobre el acuerdo firmado con Guatemala: Nuestra paciencia y dedicación no son eternas

Mauricio Claver-Carone, asesor del presidente Donald Trump, y el embajador de EE. UU. en Guatemala, Luis Arreaga, durante la visita del funcionario estadounidense en el Congreso de la República. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

El asesor del presidente Donald Trump para Asuntos Hemisféricos, Mauricio Claver-Carone, prefirió no hablar de una fecha límite para que Guatemala implemente el acuerdo migratorio firmado con EE. UU. el pasado 26 de julio; no obstante, reconoció que cuando este fue signado la expectativa era que se pusiera en marcha “lo más pronto posible”.

En entrevista con Prensa Libre, el asesor de la Casa Blanca también habló de las ventajas que el convenio traería al país y al mismo tiempo aseguró que, según las estimaciones, Guatemala no se llenará de miles de migrantes, como se ha mencionado.

¿Existe alguna fecha en concreto y límite para que Guatemala ponga en marcha el acuerdo firmado con EE. UU.?

Hemos hablado con los poderes judiciales, legislativos y el Ejecutivo. Nosotros queremos ayudar como podamos, es algo que hemos querido hacer, aclarar cualquier incertidumbre que haya sobre el acuerdo y darle claridad y ayudar al gobierno sobre los últimos temas operacionales de implementación, pero nosotros queremos que, francamente sea lo antes posible, era la esperanza nuestra, que sea de una manera concisa y rápida. Desafortunadamente se han presentado algunos hincapiés basados en especulaciones porque no se ha sabido, visto ni entendido todo el contenido de los acuerdos, ni se ha explicado la gran oportunidad que significaría para Guatemala, como lo he dicho, nadie debería subestimar la generosidad del presidente —Donald— Trump, somos sus amigos.

Nosotros hemos pedido ayuda a Guatemala en este tema del asilo político para personas de Honduras y El Salvador, y si nos ayuda con eso nosotros quisiéramos ayudar a Guatemala con su desarrollo y sus trabajadores.

Esperan que sea pronto, sin embargo, no hay una fecha, ni el 31 de agosto, ni el 30 de septiembre, para ponernos a pensar en la amenaza de los aranceles, por ejemplo.

No le doy una fecha concreta, pero esperamos que sea en el corto plazo, que se tomen decisiones ahora que se conoce el contenido, que cualquier hincapié se sobrepase rápidamente. Queremos que siga progresando el tema y francamente que no haya ningún esfuerzo a propósito de intentar tropezar el proceso por politiquería. Queremos que se conozca todo con transparencia y legalidad, pero sí esperamos que sea en el corto plazo.

¿Cuáles son esos proyectos especiales para Guatemala y de inversión que planea EE. UU.?

Hemos dedicado capital humano y recursos para estudiar diferentes proyectos de desarrollo y financiamiento, un paquete de ayuda a través de nuestras agencias e instituciones financieras internacionales, ayudar a los sectores que lo necesitan, pero con estos hincapiés… Nosotros pensamos que iba a ser una implementación inmediata, hemos estado esperando y estamos en incertidumbre, esa es la razón por la cual estoy aquí. Aunque vemos la implementación en el corto plazo, tampoco nuestra paciencia y dedicación es eterna y buscamos que haya una conclusión para seguir dedicando recursos, ya sea las visas H2A o la ayuda para Guatemala, para hacerlo o para olvidarnos, pero que creo que es una gran oportunidad que no deberían dejar pasar.

Las dudas se han despejado poco a poco. Una, por ejemplo, es si en Guatemala habrá una instalación donde se concentrarán a los migrantes o estarán en libertad. ¿Qué nos puede decir de eso?

Yo pregunto, ¿qué porcentaje de personas que pasan por Guatemala para ir a EE. UU. son perseguidos por motivos políticos religiosos o étnicos? Todo el mundo está de acuerdo en que es un número muy limitado. No vemos ni pensamos que van a haber miles de personas en centros procesándose, francamente eso no va a ocurrir. Los que están cruzando, la abrumadora mayoría, son personas que buscan oportunidades económicas al ir a EE. UU. arriesgando sus vidas y la de sus familias, si eso es lo que buscan deberían ser honestos porque hay procesos legales con los cuales podrían llevar a cabo eso.

Una persona que busque una mejor oportunidad económica va a preferir estar en El Salvador y Honduras con su familia, ahora una persona que sea realmente perseguida, bajo las normas internacionales, sí va a sentirse más protegida en Guatemala, pero ese proceso se llevará a cabo con Acnur —oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados—, pero pensamos que sería un número muy limitado.

Sin embargo, Acnur registra que tan solo el año pasado más de 22 mil salvadoreños y 12 mil hondureños solicitaron refugio en EE. UU. ¿Podría ser un número similar el que vendría a Guatemala?

No, porque en EE. UU. nuestras evaluaciones son basadas en leyes domésticas y no en normas internacionales, y lo que buscamos es que sean basado en las normas internacionales por eso el proceso de Acnur es mucho más específico y consistente consideramos que los números serían mucho más limitados.

Entonces no hay una estimación más que se cree que serán números más limitados

Muchísimo más limitados.

Para tenerlo claro, ¿va a haber o no alguna instalación física donde se acumularán los solicitantes de asilo?

Si alguien está solicitando obviamente estaría en un sitio mientras se da ese proceso que bajo el Acnur es un tiempo bastante limitado. Nosotros ayudaríamos con los costos de esa operación y procesamiento, pero ya al ser determinado si la persona verdaderamente es perseguida si lo es se le daría un estatus de asilo se incorporaría a la sociedad y si no, podrían regresar a su país de origen.

¿Hay algunos anexos del acuerdo migratorio que Guatemala todavía esté negociando y por lo tanto pendientes de aprobación?

Nosotros hemos trabajado consistentemente con el gobierno de Guatemala algunos temas operacionales, pero básicamente el cuerpo del acuerdo y los beneficios sea con el acuerdo concretado ya con el H2A o con un paquete de desarrollo económico eso ya está entendido.

¿Hay conciencia en el Gobierno de EE. UU. que la migración irregular no solo debe limitarse a la seguridad, sino al desarrollo económico y lucha contra la corrupción?

Claro, pero una cosa es la migración económica y otra es el sistema de asilo que bajo las normas internacionales tiene una norma específica y desafortunadamente se han ido mezclando las dos y lo que necesitamos primero resolver en el corto plazo es resolver el problema de aquellos que salen de sus países bajo las normas internacionales y al resolver ese tema nos podemos dedicar en pleno de cómo estimular el desarrollo económico. Pero son dos temas completamente separados y desafortunadamente están tan mezclados ahora porque se ha tergiversado tanto, que sin resolver uno primero no podemos dedicarnos al segundo.

En concreto ¿Qué tipo de inversiones se piensan impulsar en Guatemala?

A nosotros nos encantaría estimular varias actividades, tenemos muchas herramientas que podríamos usar y con las cuales podríamos ayudar, pero le hemos pedido ayuda a Guatemala en algo limitado, muy pocas veces le pedimos algo a Guatemala. No hemos, consistentemente, pedido ayuda en muchas cosas, serían contadas con los dedos. Esta vez sí, las normas establecen que el primer país a donde salen las personas es donde deberían pedir asilo, si Guatemala nos ayuda nosotros, no subestimen la generosidad del presidente Trump para sus amigos.

¿Qué les diría a las personas que afirman que Guatemala no es un país seguro para sus propios habitantes y menos lo será para extranjeros?

Nuevamente, está mezclando temas, usted habla de qué significa ser seguro para en un tratado de tercer país seguro, eso es eso es completamente diferente a lo que aquí buscamos que es un acuerdo de asilo basado en normas internacionales. En cuestiones de seguridad se puede hablar de muchas cosas, unas personas que huyen de la criminalidad no cabrían bajo esa definición, aquí se mezclando tantos temas, e intentamos separa las vías y tenemos que cada tema podría buscársele una solución plena y directa, pero desafortunadamente se ha ido mezclando, este es un tema de cooperación de asilo.

Las personas que buscan ir a los Estados Unidos por cuestiones económicas, es un tema completamente diferente y aquellos que lo hacen escapando de la criminalidad, etcétera, hasta lo pueden hacer dentro de su país. Todos los países tienen crimen y esas situaciones y lo que se busca es que esa persona pueda establecerse en esa comunidad la cual no lo exponga.

La semana pasada 22 fiscales de Estados Unidos calificaron este acuerdo de discriminatorio. ¿Considera que la implementación de este en su país podría ponerse cuesta arriba?

No tenemos en lo más mínimo preocupación porque una cosa no tiene nada que ver con la otra, eso francamente no tiene ninguna base legal es politiquería como vemos aquí también…

Pero son fiscales generales de 22 estados

Y están basándose en algo que francamente no tienen conocimiento, nosotros lo que quisiéramos y expandiendo es que no solo Guatemala, sino también otros países pudieran acoger personas de diferentes partes y que cada país hace su pequeña parte y nosotros ayudamos a esos países y básicamente se dispersa… y mantiene a todas las personas protegidas, pero todos haciendo su pequeña parte.

Entonces, usted sostiene que no es discriminatorio este acuerdo

No. En lo más mínimo, todo lo contrario.

