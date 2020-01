Migrantes, manifestaciones, TSE… los temas que Jimmy Morales no abordó en su despedida o habló muy poco

Jimmy Morales, presidente, en la sesi—n en el Congreso de la Repœblica elegi— y juramenta a la nueva Junta Directiva, la cual se traslada al Teatro Nacional Miguel Angel Asturias. Fotograf’a Erick Avila: 14/01/2020

El 14 de enero del 2016, en un discurso que tardó 38 minutos, el ahora presidente saliente Jimmy Morales se refirió a diversos temas, dentro de los cuales resaltó en varias ocasiones las manifestaciones que llenaron plazas y parque del país, a los migrantes y la labor que en su momento hizo el Tribunal Supremo Electoral (TSE)

Cuatro años más tarde, en su discurso de despedida en el Congreso de la República, Morales no dedicó ni uno de los 52 minutos para hablar de estos temas, y apenas se refirió al tema migratorio.

En el 2016, Morales iniciaba su intervención en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias dando gracias a “los guatemaltecos que se plantaron en la plaza” y defendieron la soberanía del país, también, en por lo menos cuatro ocasiones destacó las marchas con “patriotismo” donde los manifestantes “reclamaban justicia y rendición de cuentas” y evocó en dos ocasiones la Revolución de octubre de 1944.

Este martes, el gobernante saliente no mencionó ni una vez a los guatemaltecos que manifestaron durante sus cuatro años de gestión.

Igual situación ocurrió con el TSE cuyos magistrados recibieron elogios en el 2016 por parte de Morales y los felicitó por “su gallardía” al sacar adelante el proceso electoral, pese a las presiones de ese momento.

En cuanto al tema migratorio, Morales prometía hace cuatro años que ampliarían la red consular y que atendería a los migrantes y sus hijos.

“Tengo un compromiso humano y ético con nuestros hermanos guatemaltecos en el exterior quienes contribuyen de manera innegable al desarrollo económico y social del país, invisibilizados políticamente pero que se constituyen el motor de la prosperidad y cohesión familiar de Guatemala”, afirmó enfático Morales en aquella oportunidad.

Este 2020, Morales se limitó a decir que Guatemala se ha posicionado como una importante nación en asistencia y protección de los migrantes sin importar su estatus migratorio y que se emitieron en el exterior 272 mil pasaportes; además, que se ha localizado el 45% de los migrantes desaparecidos.

Cita logros

Por el contrario, el ahora exmandatario guatemalteco abordó en su discurso algunos temas de los cuales no citó durante su toma de posesión hace cuatro años.

Uno de ellos, el Plan de Desarrollo Katun 2032 y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que habría sido la ruta de su gobierno pero que en 2016 no los mencionó.

También dedicó parte de su discurso a criticar a aquellas personas que han hecho “mal uso” del recurso de amparo y a quienes han promovido acciones de antejuicio en su contra que solo causan el desgaste de las instituciones y que se pierda tiempo en recursos que no dan resultado.

Morales destacó logros en la lucha contra la corrupción, entre ellos la facilitación de solicitudes de información vía electrónica de las instituciones del Ejecutivo y la implementación del gobierno abierto.

En cuanto al combate a la desnutrición crónica Morales afirmó que se impulsaron programa de vacunación y otras acciones para cumplir con los objetivos de la ventana de los mil días, no obstante, no se refirió al a promesa que hizo en el 2016 de que se reduciría ese padecimiento en 10 puntos porcentuales.

En el tema económico, subrayó que ha existido una macroeconomía estable que a su vez a causado que no se dispare la inflación; sin embargo, no dijo nada sobre la promesa de hacer crecer al economía al 6 por ciento, algo que no se logró en estos cuatro años.

Logros sociales

El gobernante saliente también resaltó el equipamiento de hospitales, la ampliación de la cobertura educativa hasta en 93 por ciento, y la reducción de la tasa de homicidios hasta 23 por cada 100 mil habitantes, desde los ministerios de Salud, Educación y Gobernación.

En cuanto a infraestructura aseguró que se recuperó el 80 por ciento de la red vial del país que se promovió la construcción de viviendas y de los aeropuertos del país.

