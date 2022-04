Ministerio de Salud: “Compra de más vacuna está dependerá de la demanda de la población”

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) no muestra intenciones de querer comprar más vacunas contra la covid-19 y asegura que solo se adquirirán más dosis si la población así lo demanda. Esta respuesta ignora el hecho que el rechazo a la inmunización se debe a que el Estado no ha informado a algunas capas poblacionales sobre sus beneficios.

De momento, no hay indicios de que el MPSAS tenga en marcha alguna negociación con más casas farmacéuticas proveedoras de vacunas, pese a que el porcentaje de población con al menos una dosis es apenas del 44 por ciento.

Con esto Guatemala se posiciona como uno de los países de América con los porcentajes de vacunación más bajos.

Ante esta realidad, el Gobierno de Guatemala ha responsabilizado a la población al asegurar que no se quieren vacunar. “No es mi chance llevar a las personas a vacunarse”, ha dicho el presidente Alejandro Giammattei en declaraciones públicas.

Al consultar con el MSPAS, refrendó esta postura al asegurar, por medio de la oficina de comunicación social, que “la compra de vacuna se encuentra sujeta a la demanda de la población”.

Sin embargo, para salubristas, el gobierno y el MSPAS pasan por alto el hecho que si gran parte de la población no se ha vacunado, es porque el gobierno no ha informado sobre los beneficios de la inmunización, principalmente a poblaciones maya hablantes.

Las omisiones

El gobierno ha tenido recursos para informar sobre la covid-19, pero las campañas en idiomas mayas han sido escasas pese a que en Guatemala casi el 50 por ciento de los habitantes pertenecen a pueblos indígenas.

“La principal omisión del MSPAS es haber hecho una mal la estrategia de vacunación que no respondía a la diversidad del país. Se negoció tardíamente por vacunas y no se reforzó a los equipos de salud para llevar una vacunación acelerada. Solo se pensó en población urbana y capitalina. Realmente es fácil decir dónde están las falencias del gobierno”, opina Karin Slowing, experta en salud pública.

La entrevistada considera que lo resultados hubieran sido distintos si se hubiera educado y sostenido diálogos proactivos con comunidades y líderes que rechazan la vacuna, pero eso nunca se hizo.

“Es importante comprar más vacuna porque la que hay es Sputnik y nadie la quiere. Más vacunas se vencen en junio y si el MPSAS no está negociando más compra, que no sea con Sputnik, nos quedaremos sin dosis. Está pendiente la segunda dosis de niños con Moderna. Debiera haber una agenda acelerada de compra”, dice Slowing.

Por su parte, Carmen Salguero, analista de salud de Fundesa, considera que es urgente comprar más vacunas principalmente para la niñez de entre seis y 11 años que ya obtuvo su primera dosis, ya que los biológicos que había se vencieron y no se cuenta con más para completarles el esquema de vacunación.

“No se ve que vaya a haber ninguna compra. Hay una brecha tan grande de vacunación en niños. Se empezó a vacunar con Moderna y de romplón se paró la vacunación. ¿Cómo pretende el gobierno volver a clases presenciales si no hay un plan para vacunar a menores y adolescentes?”, dice Salguero.

La analista afirma que han transcurrido ya dos años de pandemia y a la fecha el MPSAS no logra implementar un plan de vacunación dirigidos a territorios maya hablantes.

Afirma que en todos los países hay personas que rechazan la vacuna, pero los estudios demuestran que son la excepción. En cambio, hay población que, si se le informa adecuadamente sobre el biológico, con pertinencia cultural, aceptaría inmunizarse.

“Hay un gran porcentaje de personas que podrían ser convencidas (a vacunarse) si se les proveyera información”, dice Salguero.

Para esto habría que llevar la vacuna a puestos de salud, que son los lugares donde las poblaciones rurales e indígenas suelen inmunizarse.

Las vacunas vencidas y el dinero sin usar

A la fecha se han vencido alrededor 4 millones de vacunas Sputnik del primer y segundo componente y 1.5 millones de vacunas moderna donadas por Estados Unidos. En total son 5.5 millones de dosis vencidas que el MSPAS no ha tenido la capacidad de aplicar y las pérdidas ascienden a Q354.4 millones, según estimaciones del Laboratorio de Datos.

Según datos del MSPAS remitidos al Congreso, para el 30 y 31 de abril vencerán 1 millón 143 mil 100 vacunas de AstraZeneca, 877 mil 206 de Sputnik y para el 30 de junio vencen 456 mil 810 de Pfizer.

Asimismo, durante el ejercicio fiscal 2021 se dispuso de Q1 mil 500 millones para compra de vacunas de lo cual solo se erogó el 67 por ciento. Según el MSPAS, el presupuesto no ejecutado de la vacunada covid-19 era “un espacio presupuestario”, por lo que no significa que el dinero no utilizado se devolviera al fondo común.