Ministro de Gobernación dice que Carlos Pineda pidió seguridad y le ofrece 16 agentes de la PNC

Agregó que el Ministerio Público también había recomendado otorgarle a Pineda un esquema de seguridad y que la Unidad Especializada de Protección a Personalidades hizo el análisis del riesgo el cual determinó que sí era pertinente otorgarle la seguridad a Pineda.

Afirmó que el esquema de seguridad está listo para que a partir de este 24 de mayo se presente ante el candidato Carlos Pineda, pero será él el que decida si lo acepta.

“Entiendo que hoy en la mañana se presenta al señor Carlos Pineda el equipo de seguridad y luego de eso pues hay un procedimiento donde se firma una apertura de ese servicio de seguridad personalizada y a partir de ese momento pues él ya queda con la protección de la Policía Nacional Civil”, dijo Barrientos.

El ministro puntualizó que en el caso de Pineda, se asignó un dispositivo de 16 efectivos de Policía Nacional Civil, los cuales se están haciendo presentes a la sede del partido para iniciar este servicio.

Al ser consultado sobre si se sabía si Pineda ha recibido alguna amenaza de muerte, Barrientos detalló que el MP ha recomendado que se le dé seguridad.

“Él -Pineda- ha solicitado la seguridad… la Policía Nacional Civil ha hecho el análisis y dadas las circunstancias que está viviendo el señor Carlos Pineda se considera pertinente proporcionarle la seguridad”, dijo Barrientos.

El ministro de Gobernación dijo que en cuanto Pineda acepte, el equipo de seguridad se quedará de una vez con él.

Afirmó que Pineda está en libertad de también de rechazar la seguridad y si eso ocurre el Mingob tiene que documentar que él ha rechazado la seguridad.

Amenazas

Pineda reveló el miércoles 12 de abril la existencia de un supuesto plan para asesinarlo y ofreció una recompensa para quien lo apoyara en la ubicación y captura de los sicarios que, según él, fueron contratados en Petén.

Pineda denunció el hecho en el MP y dijo que extremaría sus medidas de seguridad.

“Bueno, llegó lo que tanto temía. Me enteré de que ya me mandaron a matar, me enteré de buena fuente y por tres diferentes fuentes genuinas de que contrataron un grupo de sicarios de San Andrés, Petén, liderado por una tal Patrona, de Sayaxché, (…) y los contrataron para que me mataran, yo jamás he tenido enemigos, pero veo que ahora ya los tengo, y eso es porque le estoy tocando el bolsillo de la corrupción a mucha gente poderosa”, dijo Pineda en una publicación en sus redes sociales.

El político agregó que “ya me están averiguando quién fue quien dio la orden de matarme, me quitaron mi paz, porque a mí no me gusta andar con gente, no me gusta andar en carros blindados (…) pero hoy si me van a conocer. Me voy a equipar con todo el respeto que se merecen todos mis seguidores y toda la gente honorable de Guatemala, ahora me van a ver equipado, con seguridad y en carros blindados y aquí los voy a estar esperando”.

Señaló que quienes contrataron a los sicario pudieron haber sido integrantes de una familia de políticos, algún candidato político o un partido corrupto.

Capturan a la Patrona

Yenifher Maybellinne Alexandra Herrera Arévalo, alias la Patrona, de 25 años, fue capturada la mañana del jueves 11 de mayo de 2023 durante allanamientos contra el narcotráfico que efectuaron en Petén la PNC, MP y el Ejército de Guatemala.

La mujer fue vinculada al cartel de Sayaxché que opera en esa región.

La autoridades creen que Herrera Alvarado coordinaba aterrizajes de aeronaves que trasladaban cocaína.

Extraoficialmente las autoridades vincularon a Herrera con las amenazas que había sufrido un candidato presidencial.

La audiencia de primera declaración se había programado para el 18 de mayo, pero no se llevó a cabo porque, otros involucrados en el caso no fueron llevado a la Torre de Tribunales.

Fue por esa razón que esta se reprogramó para el 29 de mayo.