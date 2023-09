MP requiere al TSE información sobre el trabajo de las Juntas Electorales Municipales y Departamentales

“No es secreto para nadie que estamos siendo asolados por una cantidad exagerada de solicitudes en cuatro fiscalías, distintas cosas”, señaló Irma Palencia, presidenta del TSE.

Entre ellas se encuentran la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), Fiscalía de Delitos Electorales, Fiscalía de Asuntos Administrativos y fiscalías departamentales.

La secretaría del TSE expuso en la reunión que el MP pidió información sobre las Juntas Electorales Departamentales (JED) y Juntas Electorales Municipales (JEM), requiriendo información sobre las actividades que tuvieron las juntas e día de las votaciones.

Sin información

El TSE ha ido entregando toda la información que se les ha venido solicitando, pero les ha sido imposible conocer a profundidad los expedientes porque el MP no les proporciona información.

“Dicen que nosotros no somos parte, por eso no tenemos expedientes documentados, antecedentes, etc, porque no nos han dado ni una sola información del motivo de esa investigación”, señaló Palencia.

Uno de los primeros requerimientos de información que saltaron en la opinión pública fue la información de los digitadores contratados por el TSE, memoriales que finalmente fueron entregados.

“Estamos colaborando un tanto a ciegas”, refirió Palencia acotando como en un solo día recibieron 17 solicitudes de diferentes “asuntos”, e incluso durante la reunión llegaron dos nuevos requerimientos.

Defienden proceso

El magistrado Rafael Rojas explicó que deben de defender el proceso de elecciones, y en consecuencia sus resultados, indicando que no es viable fijar una postura sobre la lectura de ciertos analistas que advierten un intento de golpe de estado.

Rojas asegura que su función es “garantizar el respeto a la voluntad de los ciudadanos con los resultados obtenido en la segunda vuelta electoral”.

El Pleno del TSE oficializó los resultados de la segunda vuelta el pasado lunes 28 de agosto.