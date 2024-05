Henry David Sáenz Ramos pertenece a la promoción 118 de la Escuela Politécnica. A sus 54 años ocupa ya uno de los cargos más importantes dentro del Ejército, ministro de la Defensa Nacional.

Es un general de brigada que en las últimas semanas ha sido cuestionado por su participación en la caminata junto al presidente Bernardo Arévalo, quien entregó una iniciativa de ley que busca la destitución de la fiscal general, María Consuelo Porras.

Además, porque en medio de ese contexto se cambió al jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, quien pertenecía a una promoción anterior a él.

Otro de los puntos es que el ministro considera que las mujeres deben integrar el grupo de kaibiles, algo que, hasta el gobierno anterior, era exclusivo para hombres.

Sáenz Ramos recibió en su despacho a Prensa Libre y Guatevisión, y respondió a la coyuntura.

¿Qué puede decir al respecto de la denuncia en su contra por haber participado en la caminata con el presidente Arévalo?

No le puedo dar ningún comentario, debido a que ya está judicializado el tema y preferiría que los órganos competentes fueran los que ventilaran el caso.

Pero ¿su participación fue genuina, sabía de los riesgos que esto representaba?

Le repito, como ya está judicializado el tema, cualquier arista, cualquier variable, cualquier comentario que le pudiera dar del tema, creo que no sería correcto. Serían los órganos competentes los que se hagan cargo de la resolución del caso.

¿Hubo desavenencias con el general Carlos Antonio Medina Juárez, quien ocupaba el cargo de jefe del Estado Mayor de la Defensa?

Nadie sabe el tiempo en que un militar tiene que estar. Cambio repentino no lo podemos decir, porque no se puede decir si cumplió el tiempo. Yo sí se lo puedo decir, mi general Medina, un caballero, un profesional en todo el sentido de la palabra, tuvo una preparación internacional, tiene una carrera, es ingeniero geodésico.

Las calidades y cualidades están probadas. La función de él en la transición y en el cuatrimestre era jerarquizar la disciplina, la organización, y cumplió su función. No hubo ninguna riña, ninguna insubordinación, ningún cambio de opiniones. Cumplió su función y su tiempo.

¿Por qué seleccionó al coronel Hermelindo Choz Soc?

El general Medina es la promoción 117 y el coronel Choz Soc de la 118.

¿Igual que usted?

Así es. Es a la promoción que le corresponde estar actualmente al mando, hasta que el señor presidente lo decida.

¿Cuál fue la instrucción que le dio al coronel Choz Soc?

La misma que le di a mi general Medina. Es el comandante del Ejército, es quien desarrolla las operaciones. Así como vio al general Medina conducir las operaciones, va a ver al coronel Choz hacer lo mismo. El ministro de la Defensa, por su parte, se hará cargo de la parte interinstitucional e internacional.

¿Cuál es la explicación al uso de la bandera de Israel en una actividad de la Escuela Politécnica?

Hicimos lo que hemos hecho en los últimos 20 años, si no es que más. Hicimos unos actos protocolarios en conmemoración de la independencia de Israel. Esa fotografía es parte de los actos protocolarios en donde la escolta de bandera de la Escuela Politécnica hizo honores a la independencia del pueblo de Israel.

¿Qué ocurre con el curso kaibil y la participación de mujeres en él?

La orden del señor presidente de modernización es parte de ello. El Ejército se ha modernizado paulatinamente de acuerdo con sus posibilidades. El público en general no sabe esto, porque de repente no ha sido interesante para la población.

Pero si ustedes investigan a fondo a las fuerzas armadas del mundo, las fuerzas especiales de Finlandia, las de Israel o las de Estados Unidos, tienen mujeres.

Ahora bien, porque ellos tengan mujeres no quiere decir que nosotros debamos tener mujeres. El asunto es cómo mira Guatemala a sus fuerzas especiales.

¿Por qué se abrió la oportunidad para las mujeres?

Porque yo pienso así y los ministros anteriores tenían su criterio de que no. Nuestro reglamento no dice que los hombres son los únicos que pueden participar. Lo que sí se establece es que cumple la norma quien recorra en 45 minutos, 10 kilómetros equipado con uniforme; el que haga 50 dominadas en tantos minutos, cumple la norma; el que gane un examen de mapas en una poligonal, cumple la norma. Eso es lo que dicen nuestros reglamentos.

Pero el curso está detenido por ahora. ¿Correcto?

No. Esa fue otra información falsa que se dio.

¿No dará marcha atrás a inscribir a mujeres?

No. Quien gane será por meritocracia, sea hombre o mujer.

¿Por qué decidió retirar la condecoración Monja Blanca al exdiputado José Ubico, narcotraficante confeso en Estados Unidos?

Definitivamente, hay errores que se cometen.

¿Fue un error habérsela dado?

No, no, no. Permítame. El error que se hizo fue que no se respaldó con los procesos administrativos correspondientes.

¿Y qué pasó con el exdiputado Ubico?

Lo que se hizo fue el acto protocolario sin el sustento administrativo legal. Por eso cancelé la condecoración después de haber sido él confeso de lo que ya sabemos —traficar cocaína desde Guatemala a Estados Unidos—.

¿Y esto tiene alguna repercusión dentro de las filas de la institución?

De hecho, pedí todo el listado de todas las condecoraciones con su respectivo acuerdo gubernativo, para verificar qué personas tienen el respaldo legal y quiénes no, y verificar la validez de cada una.

¿Esto fue un golpe a la moral o a la imagen del Ejército?

A la imagen.