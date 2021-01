Oficialismo retiene las principales comisiones legislativas

La Junta Directiva repartió las comisiones a manera que un diputado hombre tendrá que presidir la comisión de la mujer. Fotografía: Congreso.

La producción de las comisiones legislativas en el 2020 no fue la mejor. El Congreso se escudó en como la pandemia frenó toda la estrategia de trabajo, haciendo que pocas iniciativas de ley recibieran el dictamen requerido para su posterior discusión plenaria.

Este año se esperaría que la forma de trabajo tenga resultados más óptimos, si bien el coronavirus está lejos de desaparecer, al menos el legislativo ha implementado protocolos para retomar sus actividades, dígase reuniones de comisiones y hasta las sesiones plenarias.

Anualmente las comisiones son repartidas entre las fuerzas políticas representadas en el hemiciclo, la bancada con mayor cantidad de diputados recibe la mayor cantidad de comisiones, pero esas son delegadas por decisión de la Junta Directiva, lo que desde ya pone en desventaja a todos aquellos que no comparten su línea de trabajo.

El partido oficialista, Vamos, se aferró a la comisiones de Finanzas y Gobernación igual que el año pasado, pero además también se hará cargo de la comisión de Salud y la de Seguridad Alimentaria.

Entregó al partido político Bienestar Nacional (Bien) la comisión de Asuntos Electorales, bancada que tiene conflictos internos en índole electoral, por un lado está la fracción de Fidel Reyes Lee, afín a la alianza, y por el otro se encuentra Evelyn Morataya.

Si la comisión queda en poder de Reyes Lee se le podría facilitar impulsar reformas en materia electoral, que le permitan deshacerse de la oposición que tiene dentro del bloque, lo que significaría un posible conflicto de intereses.

La Comisión de Derechos Humanos le fue arrebata a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y se le entregó al Partido Unionista, cuyo jefe de bancada y expresidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, es uno de los principales opositores a la gestión del actual Procurador de los Derechos Humanos.

Negociación previa

La distribución de las comisiones legislativas para el 2021 se acordaron desde octubre del año pasado, cuando fue electa la Junta Directiva, según Fernando Ixpanel, analista político de la Asociación en Investigación y Estudios Sociales (Asies).

El experto sustenta su teoría debido a que algunas comisiones clave funcionan como moneda de canje, ya que son muy pocas las sillas que ofrece la Junta Directiva por lo que se requieren otros ofrecimientos que también resulten atractivos.

“Vemos una continuación de esta alianza y como no fue necesaria la inclusión de la oposición que lo podemos ver con la distribución de las comisiones (…) las comisiones más relevantes siempre están ocupadas por las bancadas que forman esta alianza, en ese sentido las bancadas minoritarias y por ende las de oposición suelen tener los remanentes de esta distribución, en algunas ocasiones logran obtener comisiones que no son tan relevantes pero desde las cuales se puede hacer un trabajo extenso y más amplio”, señaló.

En ese sentido coincide Hans Quevedo, analista político independiente, quien señala que la distribución de la fuerza en las comisiones siempre va a favorecer a los partidos que ocupan la Junta Directiva y a aquellas bancadas que les ayudaron a ocupar el puesto.

“Se deja al margen a las bancadas de oposición, tal vez es una palabra muy fuerte pero esa tiende a ser como la lógica de poderes que se manejan en el Congreso, yo soy quien está dirigiendo, estamos en una alianza y pues somos más, por ley nos vamos a quedar con las comisiones para que no puedan afectar y me voy a quedar con las que me interesan”, indicó.

Pero entre algunas de las comisiones que quedaron en manos de la oposición destaca la de reformas al sector justicia, que será encabezada por la bancada de URNG – Maíz, mientras que la de Legislación y Puntos Constitucionales quedó bajo el control del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP).

Aunque son comisiones fuertes los expertos consideran que no fueron electas por la alianza porque no las contemplan para su agenda legislativa del 2021,lo que desde ya podría descartar la aprobación de proyectos que busquen fortalecer el sistema judicial del país.

Mal trabajo

El mal trabajo que ha hecho el Congreso no es únicamente responsabilidad de la novena legislatura, sus antecesores se esforzaron por dejar un legado por los suelos, según el análisis de Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).

Quien señala que las comisiones se entregaron a partidos, posiblemente, sin evaluar las destrezas que existen a lo interno de cada bloque, lo que habría permitido entregar comisiones a bancadas con diputados afines con las tareas y responsabilidades de cada comisión.

“Ahora el tema de la calidad legislativa está por los suelos, no se ve que haya un esfuerzo real por levantar ese nivel a pesar de la comisión de apoyo técnico y asuntos legislativos son las que realmente deben de recuperar la claridad de la ley, no solo en esta legislatura sino en las anteriores, la calidad legislativa cada vez es peor al punto que la Corte de Constitucionalidad ya le ha llamado la atención al Congreso para que redacten bien”, refirió.

La distribución fue tal que la comisión de la Mujer tendrá que ser presidida por un congresista hombre, ya que la Junta Directiva se la entregó al bloque Victoria, donde solo hay dos congresistas, olvidando que existen partidos con representación femenina.

Comisiones Legislativas 2021

Bienestar Nacional (Bien)

Comisión de Asuntos Electorales

Comisión de Turismo

Compromiso Renovación y Orden (Creo)

Comisión de Economía

Comisión de Comercio Exterior

Frente de Convergencia Nacional (FCN – Nación)

Comisión de Desarrollo Social

Comisión de Energía y Minas

Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP)

Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales

Partido Político Winaq

Comisión del Menor y la Familia

Movimiento Semilla

Comisión de Integración Regional

Partido de Avanzada Nacional (PAN)

Comisión de Relaciones Exteriores

Partido Humanista

Comisión de Cultura

Visión con Valores (Viva)

Comisión de Salud

Comisión de Pequeña y Mediana Empresa

Partido Unionista

Comisión de Derechos Humanos

Partido Podemos

Comisión de Transparencia

Prosperidad Ciudadana

Comisión de Asuntos Municipales

Partido Todos

Comisión de Defensa

Unidad Nacional de la Esperanza

Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional

Comisión de Asuntos Sobre Discapacidad

Comisión de Cooperativismo y Organizaciones No Gubernamentales

Comisión de Defensa al Consumidor

Comisión de Descentralización y Desarrollo

Comisión de la Juventud

Comisión de Apoyo Técnico

Comisión de Migrantes

Comisión de Previsión y Seguridad Social

Comisión de Pueblos Indígenas

Comisión de Trabajo

URNG – Maíz

Comisión de Reformas al Sector Justicia

Unión del Cambio Nacional (UCN)

Comisión de Ambiente

Comisión de Comunicaciones

Comisión de Deportes

Valor

Comisión de Agricultura

Comisión de Vivienda

Vamos

Comisión de Seguridad Alimentaria

Comisión de Educación

Comisión de Finanzas

Comisión de Gobernación

Victoria