Oficialismo tiene cuesta arriba ampliación presupuestaria de Q5 mil millones

El oficialismo espera aprobar de urgencia nacional la ampliación de Q11 mil millones, la cual tiene el apoyo de todas las bancadas. Sin embargo, la propuesta aún no ha llegado al Legislativo pero se espera que llegue en el transcurso del jueves. En ese mismo proyecto se contemplan los Q5 mil millones con los que el Gobierno busca finalizar el año.

El ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, indicó que trabaja en la iniciativa que espera ser entregada este jueves en el Congreso.

La Comisión de Finanzas del Legislativo discutió este martes la ampliación presupuestaria de Q5 mil 138.9 millones, pero al no llegar a un acuerdo, la sesión la continuaron este miércoles. La misma estaba previsto que empezara a las 15 horas, pero la cambiaron una hora más tarde, y empezó a las 18 horas.

El jefe de bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Carlos Barreda, indicó que no están de acuerdo con Q140 millones que son parte de Q850 millones destinados para Consejos de Desarrollo, ya que no tienen registro de inversión pública, por lo que no ven correcto que se paguen obras sin registro.

“Esos Q140 millones creemos que se deberían de trasladar para beneficiar a los adultos mayores, ya que son ellos los que necesitan esos recursos”, explicó Barreda.

Asimismo, el diputado Jorge García Silva, del bloque Prosperidad Ciudadana, también cuestionó esos recursos, pero aseguró que están de acuerdo en apoyar la ampliación presupuestaria, ya que es para el funcionamiento del Gobierno.

“Esos Q140 millones no los estaríamos apoyando, es algo que se está evaluando, estamos pidiendo información a Segeplan para ver las obras que no tienen registro”, dijo García Silva.

Samuel Pérez, del bloque Semilla, considera que la ampliación debe ir enfocada a enfrentar la crisis, pero que la de Q5 mil millones no está orientada a eso, por lo que debe incluirse el apoyo a las personas.

“Pedimos la readecuación presupuestaria y no lo han enviado. Hay espacios como la compra de equipamiento al Ministerio de la Defensa que no es prioridad, hay recursos de las elecciones y del censo que se debe reasignar para atender la crisis”, explicó Pérez.

Mientras que Luis Contreras, del bloque Compromiso, Renovación y Orden (Creo), comentó que ellos van a apoyar las ampliaciones presupuestarias por considerarlas importantes para el Ejecutivo.

Destino de la ampliación

Gobierno central

Q150 millones para el Ministerio de Gobernación, complemento al incremento salarial

Q500 millones para complemento a nómina e incremento salarial

Q30 millones para infraestructura de Salud

Q540 millones para infraestructura vial y remozamiento de infraestructura de Salud

Q1 mil 500 millones de deuda pública

Aportes a través de Obligaciones del Estado

Q120 millones para la Contraloría General de Cuentas

Q22 millones para el Instituto Nacional de Ciencias Forenses

Q22 millones para el Instituto de la Defensa Pública Penal

Q360 millones para subsidio a la energía eléctrica

Q100 millones para fondo de vivienda

Q350 millones para el Organismo Judicial

Q394.9 millones para el Ministerio Público

Q200 millones para incentivos forestales

Q850 millones para Consejos Departamentales de Desarrollo

Buscan modificar prerrogativa

Cuatro diputados del bloque Bienestar Nacional (Bien), de ocho que lo conforman, presentaron una iniciativa de ley que busca reformar la ley de Emergencia.

En ese decreto se incluyeron Q250 millones para que empresas individuales y profesionales tengan acceso a créditos, y Q400 millones para Mipymes incluyendo para aquellas que sean de personas políticamente expuestas.

La iniciativa de los diputados de Bien es que ese beneficio se elimine de la normativa. La diputada Evelyn Morataya explicó que la idea es excluir a los diputados y funcionarios como beneficiarios de esos créditos.

“El momento que vive la población de tanta zozobra, angustia y la incertidumbre sobre qué nos dejara la pandemia, implica que las personas pensemos en la población antes que en nuestros beneficios. Creemos que tenemos que garantizar que los recursos vayan a las microempresas para todos a aquellos que no tienen la capacidad para pagar sus deudas”, explicó la diputada.