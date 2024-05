Los 107 votos que aseguró el oficialismo que tenía para aprobar de urgencia nacional la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público, nunca llegaron. Contrario, el tablero del hemiciclo no contabilizó más de 50 diputados presentes.

El proyecto que busca la remoción de la fiscal general, María Consuelo Porras, tampoco fue leída en pleno. La sesión plenaria se detuvo al momento que se dio a conocer que la Corte de Constitucionalidad amparó temporalmente la posible destitución de Porras al frente del Ministerio Público (MP).

Con micrófono apagados y con los rótulos que llevaban los 23 congresistas en el que se leía “iniciativa 6391 #107 VotosPorGuate” pedían a la Junta Directiva continuar con la sesión plenaria. Pero al verificar el quórum y al ver que no existan suficientes diputados para continuar, esta quedó suspendidas.

Esa ausencia no fue normal, según el diputado oficialista Samuel Pérez, quien denunció que los aliados fueron amenazados para no votar por la ley.

“Las ausencias que hemos visto es completamente fuera de lugar, hay factores externos. Hemos tenido información que varios diputados han recibido amenazas de muerte, amenazas de investigaciones en donde les van a solicitar retiro de antejuicio”, indicó.

Pérez precisó la cantidad exacta de diputados amenazados, solo dijo que fueron “varias docenas” de distintos bloques que inicialmente apoyarían la ley. Contrario a lo que varios congresistas dijeron el pasado lunes al informar que desconocían la iniciativa que presentó Arévalo y que necesitaban tiempo para saber si la apoyaban o no.

“Esto no es por falta de consensos, no estuvimos en una votación que estuvo al límite. Hubo una ausencia enorme de diputados, eso no es normal, es consecuencia de las amenazas”, insistió el diputado.

No es la primera vez que el oficialismo tiene una derrota. En la sesión del 11 de abril, la iniciativa del Ejecutivo de declarar estado de calamidad por los incendios forestales tampoco tuvo el apoyo de las bancadas que inicialmente votaban en línea.

Pero Pérez asegura que lo acontecido ayer no es un fracaso “yo diría que cada vez que sigue Consuelo Porras en el MP es una derrota y una amenaza para el pueblo de Guatemala. Pero van a haber victorias pronto, estoy confiado en que así va a ser”.

Medidas

Mediante un comunicado líderes de pueblos indígenas anunciaron medidas de hecho si el Congreso no aprobaba la ley para la destitución de la fiscal general. Pero, aunque comparten la misma intención, los diputados de Semilla no acuerpan la medida.

“Esas no son convocatorias nuestras, más bien creo que hay una indignación que es legítima y real, además fue demostrado por los pueblos indígenas durante más de 100 días en el proceso de transición. El presidente Arévalo ya trazó una hoja de ruta para remover a la fiscal general, que es la enemiga número uno del pueblo de Guatemala”, indicó Pérez.

Quien al ser cuestionado si apoyaran a los grupos indígenas en las acciones, respondió que su actuar se verá en el parlamento.

“Nosotros no estamos convocando ni participando en medidas de hecho. Nosotros si vamos a responder a sus demandas, que estemos aquí trabajando, legislando, para poder sacar lo antes posible a la fiscal general”, dijo el diputado Pérez.