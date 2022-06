Oposición sancarlista no liberará los edificios hasta que se convoque a una nueva elección de rector

El próximo 1 de julio debe asumir el actual decano de la facultad de Humanidades, Walter Mazariegos, como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac). Sin embargo, la asunción al puesto es incierta porque un grupo de universitarios se opone y cuestiona la legalidad de la elección, no reconocen su nombramiento y mantienen tomados varios centros universitarios .

Este descontento universitario tiene representación de la mayoría de unidades académicas.

Las facultades de Derecho y Humanidades, así como la Escuela de Ciencias de la Comunicación, son las únicas que han asumido una posición neutral en el conflicto, de acuerdo con la información del Frente Universitario para el Rescate de la Usac, como se denomina el movimiento en resistencia que aglutina a estudiantes, docentes, egresados y profesionales agremiados.

La conflictividad en la Usac no parece tener solución, según el Frente, pero esperarían que el Consejo Superior Universitario (CSU) tome medidas para evitar una situación tensa y volátil.

Uno de los representantes del Frente habló con Prensa Libre, bajo el seudónimo de Julio, para proteger su identidad, por ser docente titular en esa casa de estudios y corre el riesgo de represalias o incluso demandas penales, como ya han sido amenazados por mantener ocupado el edificio de la Rectoría en la Usac.

“La crisis dentro de la universidad viene creciendo desde hace algunas décadas porque ha perdido su función y el papel de la academia. También se perdió aquella responsabilidad constitucional de ser partícipes en la resolución de problemas nacionales”, señala Julio.

El dirigente reconoce que la Usac ha “tenido una serie de problemas que han afectado la función académica, las últimas autoridades prácticamente se han llegado a servir de la universidad, olvidando las funciones académicas tanto para estudiantes como docentes”, lo que hizo que creciera la organización universitaria y la elección de Mazariegos, que consideran fraudulenta, fue la que derramó el vaso y desató las acciones.

“Nosotros no reconocemos el proceso –de elección de Walter Mazariegos– como una elección, sino como una imposición, porque claramente favorecieron a quienes quieren imponer. Esto dio como resultado que, basados en errores de forma y no de fondo, desestimaran la participación de siete cuerpos electorales que no eran afines a la persona que quieren imponer”, dijo Julio, al explicar la demanda más reciente.

El grupo reconoce que antes de las protestas activaron medidas legales para tratar de revertir la elección. “Hay una instancia interna para considerar revertir estas situaciones, pero fueron desestimadas las acciones, manipularon las resoluciones legales, recurrieron a una argucia legal, involucrando a un juzgado administrativo, cuando no procede porque la elección es eminentemente sancarlista”, añade.

El Frente dice oponerse a todo el proceso del 14 de mayo, cuando se eligió a Mazariegos, porque “hicieron un evento en total impunidad, con uso de fuerza, policías”.

Julio también señala que todo el movimiento oficial se hizo para evitar la participación de otros candidatos que tenían opción de ganar. Jordán Rodas era uno de ellos.

“No puede ser reconocido todo el proceso como una verdadera elección cuando se han transgredido los reglamentos de nuestras leyes que rigen la autonomía universitaria. Entonces, el problema tiene que ser resuelto con la convocatoria de un proceso totalmente nuevo”, sentencia Julio, quien asegura que no depondrán las medidas hasta que se declare la nulidad del proceso y se convoque a nuevas elecciones de rector, aunque esto afecte procesos académicos y administrativos de la universidad estatal.

Otras demandas

El Frente Universitario para el Rescate de la Usac reconoce su origen más allá de las últimas elecciones de rector y señala un retroceso administrativo en la Usac por la cooptación de sus principales autoridades.

“La atención a los 200 mil estudiantes se torna muy complicada. El uso del presupuesto asignado a la Usac se hace de una forma opaca y no existe transparencia ni calidad del gasto; usan los fondos de manera discrecional”, afirma.

De esta cuenta, el Frente también tiene en su pliego de inconformidades la poca estabilidad financiera, que “es un elemento dentro de la parte social del trabajador universitario que se pone en peligro”, además de la jubilación y el plan de prestaciones al que tienen derecho los empleados de esa casa de estudios.

Julio dice estar consciente de que “si la Usac cae en problemas más profundos, es la única opción de educación superior para el pueblo de Guatemala de forma gratuita”, por lo que la resistencia del grupo va más allá del interés de un rector.

El Frente reconoce la ocupación de ocho edificios y que de los 41 miembros del CSU cuentan con el apoyo de al menos 14. El resto “ha manipulado todo lo referente a la elección, a gestionar el presupuesto y en el actuar diario de la universidad”, comenta.

El Frente indica que, aunque por ahora mantiene ocupados varios edificios y centros universitarios regionales, aún no están seguros de qué estrategia seguirán para aumentar la presión y que se atiendan sus demandas, aunque sí tienen claro qué es lo primero que quieren.

“La principal condicionante es que se convoque a una nueva elección de rector, porque esa imposición fue la gota que derramó el vaso. Lo que procede es montar una mesa de diálogo para resolver el fraude electoral”, agrega.

Las medidas, sentencia Julio, son parte de agotar otro tipo de recursos. Antes enviaron cartas y publicaron comunicados, pero las autoridades las ignoraron, agrega.

“Estamos pendientes de algunas notificaciones para las mesas de diálogo. En otras crisis ha habido disposición de las autoridades por llegar a negociación; acá no se ve”, dice.

Ese diálogo que pide el Frente no se dará si Mazariegos toma posesión. “Tiene que haber negociación con las autoridades legítimas. Con el personaje que quieren imponer no tenemos nada de qué hablar, porque sería darle una autoridad que no tiene”, recalca Julio.

“Esto tiene que ser a través del CSU, para reunir a docentes, estudiantes, trabajadores y autoridades para resolver no solo el fraude, sino otra serie de problemas”, expresa.