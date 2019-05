Partidos y candidatos tienen 30 días para pagar multas por trasgredir Ley Electoral

Ricardo LaParra, del partido Semilla habla durante la reunión de fiscales de partidos políticos con magistrados del Tribunal Supremo Electoral. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ratificaron las sanciones en contra de candidatos y partidos por trasgredir la normativa electoral, por lo que las organizaciones políticas tienen 30 días para hacer efectivo el pago a la tesorería del TSE, de no hacerlo pueden ser suspendidas de forma administrativa.

Los jueces electorales rechazaron los recursos de nulidad que habían presentado el partido Todos y el alcalde de Mixco, Neto Bran, al candidato presidencial Roberto Arzú y a la coalición que lo postula PAN-Podemos y la impuesta a Hugo Monterroso candidato a alcalde por la agrupación Unidos.

A partir de la notificación las agrupaciones tienen 30 días para pagar la multa, pero de ser amparados provisionalmente se suspende el tiempo para pagar la sanción.

Todas las resoluciones fueron aprobadas de manera unánime por los magistrados del TSE.

El Registro de Ciudadanos impuso una multa de US$50 mil 1 (unos Q382 mil) al alcalde de Mixco quien busca la reelección, y con la misma cantidad al partido Todos, que lo postula.

La resolución establece que la sanción es por campaña electoral anticipada y ofrecimientos indebidos. Al partido se le aplicó la misma multa por ser “solidariamente responsable”.

La sanción contra Bran se debe a una publicación que hizo en su cuenta de Facebook en la que ofrece Q5 mil 500 a los vecinos de Sacoj Chiquito, aldea de ese municipio, para comprar pipas de agua ya que se había iniciado con el mantenimiento del pozo.

El informe para la sanción la trasladó la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión luego de un monitoreo, por considerar que viola el inciso m) del artículo 223 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que establece que es prohibido otorgar u ofrecer prebendas, regalos o cualquier otra retribución que implique clientelismo con fines electorales.

Por pautar en redes sociales

El Registro de Ciudadanos sancionó a la coalición política PAN-Podemos y a su candidato presidencial Roberto Arzú con una multa cada uno de US$80 mil por pautar propaganda electoral en redes sociales cuando esta prohibido.

Los informes detallan que en la cuenta personal de Facebook de Roberto Arzú aparecen 13 publicaciones, de las cuales ocho fueron pagadas, para que tuvieran más alcance, mientras que en la cuenta de Twitter hay 11 publicaciones, lo que contraviene la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Los candidatos y los partidos no pueden pagar por publicidad en redes como Facebook y Twitter porque estas compañías no se inscribieron en el TSE para ser parte del plan de medios de este proceso electoral. No obstante, los políticos sí pueden usar sus cuentas personales para promocionarse.

Según la resolución, las entidades del TSE argumentan lo que dicen las publicaciones, por ejemplo: “En nuestro plan de gobierno el turismo va a ser una prioridad total. Guatemala recibe solamente 1.2 millones de turistas al año, mientras que Costa Rica 4 millones”.

En otra publicación expresa: “En nuestro plan de gobierno está contemplado quitar el Iva de todos los medicamentos y reformar la Ley de Genéricos, para que todos los medicamentos estén registrados en los principales países entren a Guatemala automáticamente”.

Otra de las publicaciones pagadas fue una que se refiere a Wagner Roldán, candidato alcalde de Mixco por la agrupación Podemos, en la que dice: “¡Gracias Mixco! Ya basta de show y payasadas. Mixco necesita Obras y no Palabras, necesita un alcalde serio por eso Wagner Roldán será nuestro próximo alcalde, juntos Podemos…”.

Por propaganda anticipada

El candidato a alcalde de Mixco por la agrupación política Unidos, Hugo Monterroso, fue sancionado con una multa por el mismo monto por pautar de manera ilegal en Facebook.

Los informes que presentaron las diferentes unidades del TSE fueron la base para que se emitiera la sanción por parte del Registro de Ciudadanos.

Según la resolución, el candidato a alcalde indicó en una publicación que “Yo quiero ser la voz de quienes no debían irse, en una imagen de una tumba en un cementerio en la que una joven deposita flores, lo que hace referencia a las mujeres viudas víctimas de la violencia”, lo que implicaría una trasgresión a la normativa electoral.

Rechaza sanción

El alcalde de Mixco, Neto Bran informó en sus redes sociales que ya presentó un amparo en contra de la resolución del TSE que ratificó la sanción por campaña indebida.

“Presente mi amparo para no pagar la multa de 50 mil dólares ya que no he cometido falta alguna y tampoco tengo ese pisto”, dijo Bran en sus redes sociales.

Carlos Ruiz del partido Podemos confirmó que ya presentaron un amparo en la Corte Suprema de Justicia ya que consideran que no cometieron ninguna trasgresión a la normativa electoral.

El candidato a la presidencia del partido Unidos, Luis Velásquez, informó que también van a presentar un amparo ya que lo que señalan tanto el Registro de Ciudadanos como los magistrados del TSE es equivocado.

“En ningún momento se llama al voto y tampoco se está promocionando ningún candidato. Cuando sea presidente voy a denunciar tanto a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y del TSE por las resoluciones que están emitiendo y que son para favorecer a una candidata”, aseguró.

