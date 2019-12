Pelea de Neto Bran y “Tres Kiebres” se lleva toda la atención: ¿Y los servicios municipales?

"La pelea del año" es conocida la pelea de box entre los alcaldes de Mixco e Ipala, la cual se llevará a cabo el 24 de enero del 2020. (Foto Prensa Libre: Redes Sociales)

Para el próximo 24 de enero se tiene programado que Neto Bran, alcalde de Mixco, y Esduin Javier Javier, alcalde de Ipala, Chiquimula, conocido como Tres Kiebres, se enfrenten en una pelea de box en el Coliseo de Ipala, Chiquimula, un bien municipal. La entrada para el evento cuesta Q150 y lo recaudado servirá para construir obras en Ipala y en Mixco, específicamente para la construcción del “Arco de Morenos”.

Sin embargo, la pelea va más allá de un entretenimiento ya que se aleja de la gestión municipal y se intenta hablar de las figuras y no de los servicios que deben garantizar esas municipalidades, el más importante es el servicio de agua potable, según analistas.

Bran es quien más ha publicado en redes sociales su proceso de preparación para la pelea, incluso considera que Esduin Javier tiene más posibilidades de ganar ya que considera que es un hombre genéticamente fornido desde nacimiento, caso contrario a Bran, quien señala en sus publicaciones que él era un niño “flakito” y desnutrido.

“Yo me estoy preparando para recibir esos golpes y dar lo mejor de mí, pero sobre todo para demostrar a todos los que nacemos sin condición física, que con perseverancia se logran los resultados”, refirió Bran.

El alcalde de Mixco, en otra publicación, mostró por unos instantes cuando se metió en un tonel lleno de cubitos de hielo, como parte de su entrenamiento.

En el anuncio de la pelea se visualiza a los dos alcaldes y su preparación para el evento, ambos aparecen en un cuadrilatero mientras entrenan para la pelea de box.

El presidente de Acción Ciudadana Edie Cux manifestó que la pelea entre ambos alcaldes es una medida populista que se aleja de lo que debe ser un servidor público, porque la función municipal es prestar servicios eficientes y de calidad. “Más creería que es un “show populista”, que simplemente funciona como para visibilizar la figura del alcalde y no del servicio público municipal”, indicó.

“Yo creo que sí denigra la figura del funcionario público en general, la figura del alcalde por sí mismo. La figura del alcalde o de la municipalidad es proveer de servicios públicos y en este punto no se encuentra una conexión de lo que ellos tratan de proyectar con lo que es ser un servidor público y prácticamente es pura mercadotecnia y publicidad”, señaló Cux.

El experto en transparencia considera que el hecho de utilizar los bienes públicos es un método que han utilizado históricamente las figuras públicas, y lo hacen de una forma no ética. “Se está proyectando un show, para darle entretenimiento a la población y obviando lo importante que son los servicios públicos”, expresó.

Por aparte, el consultor en temas municipales Eddy Cifuentes manifestó que detrás de la parafernalia previa a ese famoso evento, hace pensar que pueda haber apuestas o grupos al margen de la ley.

“Claro que es censurable porque habiendo una problemática municipal, estos alcaldes muestran este tipo de actividades de alguna manera intrascendentes que abonan a una mala reputación que les cae a los alcaldes, no le hacen ningún favor a este tipo de actividades. Pero lo censurable es la inversión del tiempo que hacen los alcaldes y toda esa publicidad”, refiere el experto.

“Yo diría que en si es censurable porque para eso se les está pagando, habrá muy pocos que aplaudan esta actividad, pero la mayoría la está censurando, es mucho más importante la gestión municipal, y no estas banalidades”, concluye el experto.

Se trató de obtener la postura de los dos alcaldes, pero no hubo comunicación. El alcalde de Ipala dijo a Prensa Libre, vía WhatsApp que no daría entrevistas por teléfono ni por esa vía, mientras que el vocero de la municipalidad de Mixco, Mynor Espinoza, no respondió las llamadas.

El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, comentó al respecto que respeta el gusto deportivo de todas las personas y vio con buenos ojos la práctica de deportes.

“A mí me gusta el ajedrez, no me gusta el boxeo, por ejemplo. Es cuestión de gustos, pero sí pienso que sería importante para los vecinos, tanto de Mixco como de Ipala, que las autoridades estén concentradas en resolver los principales problemas que tienen los municipios”, opinó.

En Mixco puso como ejemplo el tráfico y otros problemas.

“Lo demás pienso que él -Neto Bran- tendrá que privilegiar a qué le da publicidad, si a un encuentro para demostrar fuerza física…, sería importante que mostrara más una rendición de cuentas de cómo están administrando los recursos de sus municipios y si están resolviendo los problemas de fondo”, resaltó Rodas.

Contenido relacionado

> Torres se reúne con Neto Bran y Giammattei visita La Terminal

> Neto Bran es señalado por un aficionado de utilizar recursos públicos para ir a ver a Deportivo Mixco

> Neto Bran desafía a las maquilas de la Brigada y advierte que las cerrará