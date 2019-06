Pese a señalamientos de clientelismo MAGA no suspenderá entrega de cupones

Diputados señalaron que la entrega de cupones del programa Subvención para Contrarrestar el Hambre Estacional se hace de forma clientelar. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La mañana de este martes diputados mostraron al ministro de Agricultura Mario Méndez-Montenegro, fotografías y videos de candidatos del oficialismo entregando cupones de ese programa.

Las fotografías correspondía a áreas de Jalapa, Quetzaltenango, Huehuetenango, Baja Verapaz, Santa Rosa y Guatemala. En algunos lugares, además de que candidatos daban los cupones se entregó una papeleta simulada para decirles a las personas cómo debían de votar.

Los legisladores denunciaron que esto se hace para beneficiar a los candidatos del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) a pocos días de las elecciones. En el caso de Huehuetenango, hay fotografías que evidencian que los cupones fueron repartidos en la sede del partido Unión del Cambio Nacional (UCN).

Jorge Passarelli, secretario general de UCN, dijo desconocer los señalamientos. “No he hablado con la gente de Huehuetenango, les preguntaré porque no sé nada del tema. No tenemos ninguna relación con el MAGA”, respondió.

Prensa Libre intentó comunicarse con el secretario general del FCN-Nación, Javier Hernández Franco, pero no contestó a las llamadas hechas a su celular.

El lunes, Estuardo Galdámez, candidato presidencial del FCN-Nación, rechazó el señalamiento del uso de fondos estatales para beneficiar al partido que representa y a su candidatura y criticó que “todo lo que no le gusta a la UNE es corrupto y tiene un fin electoral”.

Además, los parlamentarios cuestionaron que el programa Bosques y Agua para la Concordia también se utilizó de forma clientelar porque, en principio se tenían Q6 millones de presupuesto y en poco tiempo se readecuó para entregar más de Q48 millones.

Los legisladores señalan que los beneficios entregados suman Q116 millones 745 mil, que fueron repartidos a 368 mil 655 personas en todo el país.

Los programas son Bosques y Agua para la Concordia, con 28 mil 676 personas a quien se les entregó Q1 mil 700 a cada uno para un total de Q48 millones 749 mil 200, y Subvención para Contrarrestar el Hambre Estacional con 339 mil 979 beneficiarios a quienes se les entregará un cupón de Q200 y que suma Q67 millones 995 mil 800.

Méndez-Montenegro, pidió a los diputados que le entregaran las fotos y videos y se comprometió a hacer una investigación y las denuncias, si se llega a comprobar que hubo uso clientelar de los programas mencionados.

También hay denuncia de uso clientelar de los cupones en Huehuetenango, Baja Verapaz y Guatemala para beneficiara candidatos del partido oficial y UCN. pic.twitter.com/Y97MLmnJjA — Carlos Álvarez (@calvarez_pl) June 11, 2019

No se suspenderá entrega

Pese a las evidencias, el ministro de Agricultura afirmó que no suspenderá la entrega de cupones y aseguró que se le quiere dar un tinte electoral a un programa que no lo es.

“No se puede suspender la entrega. Este es un programa de hambre estacional donde hay que responder a las personas con necesidad de alimento en nuestro país”, aseveró el funcionario.

Cuando se le cuestionó por qué no se suspendía la entrega de cupones hasta después de las elecciones respondió que “las personas en el interior del país no entenderían que es por esto que se va a suspender, sino que pensarían que no se les quiere apoyar”.

“Ya se empezó con el programa, no lo podemos suspender, lo único que me comprometo como responsable del programa es verificar que las cosas se hagan con transparencia, que no se politicen y lo he dicho siempre no se puede jugar con el hambre del pueblo”, acotó Méndez-Montenegro.

Resaltó que no participó en las elecciones y que no está interesado en politizar este tipo de programas. “Al contrario, estoy en el Ministerio de Agricultura para beneficiar a todos los agricultores del país”, puntualizó.

Montenegro calificó las denuncias de aisladas, por lo cual “no podemos generalizar por este tipo de eventos que el programa se está politizando”.

Comenzará investigación y auditoria

Rafael Curruchiche, fiscal contra Delitos Electorales del Ministerio Público, informó que ya hay una denuncia por uso clientelar de los programas del Ministerio de Agricultura y que se presentó en Palencia, Guatemala.

El fiscal señaló que espera que los diputados le trasladen las fotografías y videos que presentaron en la citación para comenzar con una investigación formal de este caso y reveló que además los dos casos anteriores no tiene otras denuncias.

Fernando Fernández, subcontralor de Probidad de la Contraloría General de Cuentas, explicó que harán todo lo posible por entregar una investigación de los programas en 20 días para cumplir con el plazo que indicaron los diputados.

“Tiene que ser una auditoria especial y a partir de la próxima semana podrían estar delegados los auditorios”, afirmó el funcionario quien agregó que si se encuentran anomalías se harán las denuncias correspondientes.

