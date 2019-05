“Podemos armar bombas y no le tememos a los policías”: Sube de tono amenaza de supuestos exmilitares que exigen indemnización

Hay que darle seguimiento a estas declaraciones y grupo de personas que pretenden con su causa hacer acciones que resultan contradictorias. No es razonable.

Por otra parte, están normalizando la violencia previo a las elecciones nacionales.

En mi caso, no estoy 100% de acuerdo con ninguno de los candidatos a presidente, pero pueden haber sorpresas. Ya iniciaron las campañas negras y se puede repetir lo del 2016.

Por último, Telma cabrera, es una candidata que empieza a tener importancia en la contienda. No comparto todos sus planteamientos, pero ojo, mi mayor temor es que no la dejen gobernar en caso que sea elegida. Ella tiene algunas de las características de ex presidente Miguel Ydigoras fuentes (Revisen la historia y verán a que me refiero), Por eso están normalizando la violencia.