Postuladora de CGC se divide en criterios para evaluar a aspirantes

El primero de ellos fue el de dar mayor calificación a la experiencia profesional sobre la preparación académica, tema que tras una serie de reuniones grupales entre los comisionados y tras el receso de almuerzo obtuvo apoyo unánime.

No ocurrió lo mismo con la segunda diferencia. Un grupo de comisionados pretende que se den puntos a los aspirantes por ser licenciados en contaduría, aunque este ya sea uno de los requisitos constitucionales para optar al puesto.

La tercera diferencia obtuvo 22 de 23 votos a favor y es la de incluir en la tabla de gradación la ética profesional sin ningún punteo, la única comisionada que no votó fue Vilma Gálvez, del Colegio de Economistas de Guatemala (CCEE).

“Quizá sea el tema más complejo a evaluar porque efectivamente lo ideal sería encontrar un medio, más que las declaraciones juradas y constancias que presentan los interesados de asegurar su honradez”, explicó Roberto Moreno, presidente de la Comisión.

El cuarto y quinto punto tampoco obtuvo apoyo mayoritario para ser aceptado o rechazado; un grupo de comisionado quieren que se den puntos a los resultados de las pruebas psicométricas, así como a las entrevistas y eventual plan de trabajo.

¿Cómo fue el análisis?

La Comisión de hizo cuatro grupos de trabajo; tres integrados por seis comisionados y el restante conformado por cinco, para que en conjunto analizarán la tabla de gradación de 2018, la que propuso el presidente de la Postuladora y las recomendaciones enviadas por Guatemala Visible.

Esta mesa de trabajo está presidida por el rector de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), decanos de las facultades de ciencias económicas, junto a representantes del Colegio de Contadores y Auditores Públicos (CPA) y del CCEE.

Grupo 01

Roberto Moreno, presidente de la Comisión de Postulación y rector de la UVG Ahmed Abdalla, decano de la Universidad Rural María Antonieta Del Cid, decana de la Universidad Rafael Landívar (URL) César Sarat, representante del CPA Vilma Gálvez, representante del CCEE José Mazariegos, representante del CPA

Grupo 02

Abel García, secretario de la Comisión y decano de la Universidad Mesoamericana Luis Suárez, decano de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) Milvia Elías, decana de la Universidad Regional Ramiro Gómez, representante del CPA Jeovani Navarro, representante del CCEE Ronaldo Girón, decano de la Universidad Panamericana

Grupo 03

Silvia Cristina Duarte, secretaria suplente de la Comisión y representante del CPA Julio Fuentes, decano de la Universidad Mariano Gálvez Gerson Tobar, decano de la Universidad Da Vinci Roberto Recio, decano de la Universidad Internaciones Byron González, representante del CPA Ingrid Chavarría, representante del CPA

Grupo 04

Ariel de León, representante del CPA Arlindo Velásquez, decano de la Universidad de Occidente Erick Leony, decano de la Universidad Francisco Marroquín Gerardo Santéliz, representante del CPA Milton Fuentes, representante del CPA

Cada grupo nombró a un representante que expuso sus recomendaciones o hallazgos para la forma de evaluación de los aspirantes, lo que puso en evidencia la diferencia de criterios.

María Antonieta Del Cid, decana de la Universidad Rafael Landívar (URL), fue la vocera del grupo 1, quien destacó la necesidad de resaltar la ética del futuro Contralor.

“En méritos éticos consideramos importante dejar sin punteo pero si incluir la no pertenencia a instituciones u organizaciones que pongan en riesgo la independencia e imparcialidad del postulante”, indicó.

El grupo 2 que tuvo como portavoz a Luis Suárez, decano de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), explicó que usaron como base la tabla de gradación del 2018 y dijo que ven poco práctico calificar un plan de trabajo.

“La persona que asuma lo hará con un Plan Operativo Anual (POA) ya aprobado para el 2023 y con un multianual de cuatro años, razón por la cual va a estar sumamente limitado a un plan de trabajo que establezca hacer cambios radicales, tienen ya un marco referencial de a donde se debe mover”, señaló.

El tercer grupo expuso por medio de Gerson Tobar, decano de la Universidad Da Vinci, quien aseguró que sí es viable calificar las pruebas psicométricas, indicando que hacerlo no es delegar su responsabilidad constitucional.

“Consideramos que debe de darse un peso a las pruebas psicométricas, aunque son instrumentos que un profesional apoya a la Comisión en dar los resultados nosotros somos quienes tomamos la decisión”, destacó el comisionado.

Por último Erick Leony, decano de la Universidad Francisco Marroquín y porta voz del cuarto grupo, fue claro en decir que la experiencia profesional debe tener mayor peso, y que será vital que el aspirante tenga actividades encaminadas al puesto que pretende ocupar.

“En actividades desarrolladas sugerimos que se consideren son las de auditora y fiscalización, algo que va estrechamente relacionado con la actividad que va a ir a liderar el Contralor General de Cuentas”, comentó.

Jornada tensa

Para Carmen Aida Ibarra, directora de Movimiento Pro Justicia, se observó una cuarta sesión tensa, ya que le da la impresión que algunos comisionados buscan dirigir la tabla de gradación para beneficiar a posibles candidatos.

La representante de la organización fiscalizadora analizó los cinco puntos que generaron discrepancia en la Postuladora, indicando que es primordial que no se estén “regalando” puntos.

Privilegiar experiencia: “Me parece ponderar con más los méritos profesionales y con menos los académicos porque el que tengan maestrías o doctorados no garantizan nada en relación a la idoneidad de la persona. Ya vimos que los títulos pueden ser de humo”.

Premiar la licenciatura en contaduría: “Esto equivaldría a tenerles que dar puntos por ser guatemaltecos, por tener más de 40 años…esto no debe ser ponderado ni incluido en la tabla de gradación, la idea es cuidar que no sean puntos regalados”

Calificar pruebas psicométricas: “Darle puntos o no a la entrevista y prueba psicométrica es bueno hacerlo a ambos, solo si en el caso de la prueba se rebela la calificación que los expertos den a los aspirantes”

Calificar entrevista y plan de trabajo: “Todavía no han decido si la entrevista será ponerse frente a una cámara y decir cuáles son sus planes de trabajo, o si será una entrevista presencial donde los comisionados puedan consultar sobre su trayectoria, plan u opiniones de actualidad que interesan a la CGC”

Méritos éticos: “La ética no puede ser ponderada parcialmente; o se es ético no se es. Desde 2010 en este tema las comisiones no han preferido poner puntuación, ojala que no lo punteen porque esa parte sigue siendo muy subjetiva”

La Comisión acordó continuar con la elaboración de la tabla de gradación este jueves, cuando solo restarían dos días para la recepción de expedientes para futuros aspirantes a la CGC.