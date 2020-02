Postuladora de magistrados para el TSE aprueba tabla de gradación

La comisión de postulación de magistrados para el TSE en su reunión de este 1 de febrero 2020. (Foto Prensa Libre: tomada del Facebook de TV Usac)

La comisión que integrará la nómina de 20 aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), presidida por el rector de la Universidad de San Carlos (Usac), Murphy Paiz, discute la mañana de este 1 de febrero las aspectos que incluirán en la tabla de gradación.

Se ha aprobado que la tabla comience con los requisitos de ley que deben cumplir y los factores éticos, ambos sin punteo, los méritos académicos, con 35 puntos; los profesionales, con 55 puntos, y proyección humana, con 10 puntos.

En los aspectos académicos, los comisionados discutieron qué tipo de posgrados, maestrías y doctorados aceptarán, pero, si los estudios son una universidad del extranjero el título que acredite los estudios deberá contar con los pases de ley que le dan el reconocimiento legal en el país. Sin embargo, luego se discutió que debería pedirse que estén apostillados, pero algunos comisionados indicaron que eso no se pidió en la convocatoria.

También se calificará la publicación de libros, artículos, ensayos, ponencias y estudios realizados en la rama del Derecho u otras afines.

Otro de los aspectos a calificar será la actualización del profesional, para lo cual debió adjuntar en su expediente los documentos que acredite esas actividades, la cual se tomará en cuenta según la cantidad de años.

Los aspectos profesionales incluyen los años de experiencia como magistrados en salas de Apelaciones u otros tribunales de igual categoría o al menos uno en una corte de superior categoría.

Además, se evaluarán otras competencias como la independencia e imparcialidad del candidato, para lo cual discutieron si le darían calificación a las pruebas psicométricas. De acuerdo con Roberto Moreno Godoy, rector de la Universidad del Valle (UVG), indicó que estas pruebas no permiten calificar a la persona como apto o no apto pues no se puede juzgar a la persona por medio de la herramienta, pero sí hay un punteo acumulado, luego de evaluar las competencias, que puede trasladarse a la tabla.

Dijo que el sistema genera automáticamente un punteo sobre la base del instrumento que se traduce al valor que se le asigne y este se podría consignar en la tabla de gradación.

Aunque los comisionados habían aprobaron en una reunión anterior que las pruebas psicométricas se efectuarán el 12 de febrero, se adelantaron dos días puesto que la evalaución de candidatos se programó para el 11 de febrero y se espera que el sábado 15 comenzarán a elaborar la nómina de 20 candidatos, para lo cual podrían tomar tres días.

En la sesión de hoy se aprobó que las pruebas se aplicarán en las instalaciones del Museo de la Usac (Musac), en la zona 1 capitalina, y será de manera física (papel y lápiz) y no electrónica. De acuerdo con Paiz esta forma es más económica para la comisión, ya que cada prueba costará Q75 y no habrá necesidad de instalar un laboratorio de computación para los candidatos.

Varios comisionados pidieron que se conozca el informe de cada candidato para determinar cómo se obtuvo el punteo obtenido en las pruebas psicométricas. Bonilla indicó que se debería tener un informe de cada profesional y Jary Méndez, decana de Derecho de la Universidad del Istmo, dijo que lo importante es conocer las competencias evaluadas en los aspirantes.

La reunión de hoy terminará a las 14.30 horas, pues varios de los comisionados integran la Comisión de Postulación de magistrados para la Corte de Apelaciones que se reunirá a las 15.30 horas para continuar con el proceso ordenado por la Corte de Constitucionalidad, puesto que ya corre el plazo de 20 días para que integren la nómina de aspirantes a esos cargos que también deben entregar al Congreso de la República.

Candidatos

Moreno Godoy le explicó a los comisionados que ayer se entregaron números, hasta el 103, a las personas que estaban adentro de la sede, en el edificio Centro Vivo, y que se cerró la recepción a las 17 horas. Sin embargo, una de las personas que tenía número salió del reciento y regresó alrededor de las 19 horas, por lo que ya no se le recibió su expediente.

Además, indicó que en la web se subieron 115 expedientes virtuales de interesados en participar en el proceso, pero solo 103 se recibieron de forma física.

En la página de la postuladora está la lista completa de los candidatos que entregaron expediente físico. La explicación del rector de la UVG aclara por qué no está el expediente número 97, lo que haría que sean 102 los candidatos, aunque se hayan entregado 103 números.

La postuladora tomó un receso y retomará sus labores a las 10.40 para revisar expedientes, para lo cual se prohibió el uso de dispositivos celulares, con lo cual deberán guardarlos.

Comisión

La postuladora está integrada por 10 comisionados, los titulares son:

Murphy Paiz, rector de la Usac, quien la preside

Roberto Moreno Godoy, representante de los rectores de las universidades privadas del país

Gustavo Bonilla, decano de Derecho de la Usac

Juan Carlos Rodil, decano de Derecho de la Universidad Da Vinci, representante de los decanos de Derecho de las universidades privadas del país

Yuri David Búcaro, representante del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang)

los cinco suplentes son:

Waldemar Nufio Reyes, suplente de Paiz

Manuel Angel Pérez, rector de la Universidad del Istmo, suplente de Moreno Godoy

Juan José Bolaños, suplente de Bonilla

Jary Leticia Méndez Maddaleno, decana de Derecho de la Universidad del Istmo, suplente de Rodil

Ninfa Crisol Gómez, del Cang, suplente de Búcaro

Las postuladora está a la espera de que la Corte Suprema de Justicia les entregue la lista de los abogados colegiados y activos, de acuerdo a lo que señala el artículo e del artículo 141 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, aunque cada candidato debió adjuntar en su expediente la certificación de su colegiación activa.

Se espera que entre hoy y mañana se termine de revisar los expedientes recibidos y la comisión publicará en el Diario de Centro América, el martes 4 de febrero, la lista de las personas que incumplieron los requisitos de ley para que tengan el plazo de presentar pruebas de descargo.

Contenido relacionado

Estas son las tarifas eléctricas que rigen a partir del 1 de febrero de 2020

Villavicencio: “Me pidieron un millón de quetzales a cambio de no armar un caso”

Coronavirus de Wuhan: Giammattei prohíbe ingreso de viajeros desde China