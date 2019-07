Presidenciables difieren en la agenda y estrategia de su campaña electoral

Los candidatos a la presidencia que van al balotaje establecido para el 11 de agosto tienen diferentes estrategias de campaña. (Foto Prensa Libre. Hemeroteca PL)

La ausencia del binomio presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres y Carlos Raúl Morales, a una cita con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los señalamientos que hizo Alejandro Giammattei, presidenciable del partido Vamos, a los magistrados en esa reunión, son parte de las estrategias de ambas agrupaciones de cara a la segunda vuelta del 11 de agosto.

Torres y Morales decidieron atender en un hotel de la zona 4 capitalina a 254 alcaldes electos que llegaron a mostrarle su apoyo, que llegar a una cita con los magistrados del TSE a la cual enviaron al fiscal nacional del partido, Eduardo Velásquez.

“Me comprometí con 254 alcaldes electos que ya son parte de nuestro proyecto a que hagamos realidad una agenda municipalista por el desarrollo y bienestar del país. Tenemos 19 días para ganar en segunda vuelta y lo vamos a lograr”, aseguró Torres en su cuenta de Twitter.

En tanto, Giammattei criticó al ente electoral, al cual calificó de débil por los problemas que ocasionó la falla en el sistema informático que puso en duda los resultados electorales y que llevaron a la verificación de las actas en el Parque de la Industria por parte de los fiscales de los partidos políticos.

El politólogo de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), Jahir Dabroy considera que la ausencia de Torres y los señalamientos de Giammattei son parte de la estrategia política que ambas organizaciones trabajan para ir a la segunda vuelta.

Lea además: TSE confirma candidatos de segunda vuelta

El experto señaló que para el candidato presidencial del partido Vamos, por el sector de voto que tiene, es importante tratar de poner en duda la credibilidad del proceso, sobre todo porque quedó en segundo lugar y él lo que tiene que demostrar es fortaleza para la segunda vuelta.

“Aparentemente cuestionar resultados le resulta conveniente en función de lograr tener una distorsión de la realidad de lo que pueda pensar el votante con los resultados que tuvieron en primera vuelta”, dijo Dabroy.

Candidato presidencial Alejandro Giammattei enumera una serie de inconsistencias detectadas en la primera vuelta electoral. #DecisiónLibre2019 pic.twitter.com/7jkAJebD0B — Dulce Rivera (@drivera_gtv) July 22, 2019

“Sandra Torres debe permanecer lo más alejada de un espacio que la pudiese llevar a un resbalón político. Ella va a estar moviéndose en un ambiente de comodidad política porque ella es la candidata para vencer, ella no necesita ganar votos, sino mantener los votos necesarios para llevarse la ventaja”, añadió.

Por aparte, haberse la candidata reunido con 254 alcaldes electos es un mensaje de fortaleza en todo el territorio nacional, según Dabroy.

“Cada uno está trabajando estrategias diferentes porque su realidad de aquí al 11 de agosto es totalmente distinta una de la otra. A uno le conviene cuestionar el sistema y a la otra lacandidata quedarse en el escenario donde se sienta más cómoda”, agregó el experto.

Diferentes prioridades

El politólogo Christians Castillo indicó que son evidentes las prioridades de cada candidato de cara al balotaje del 11 de agosto próximo, al señalar que para una es mejor consolidar las alianzas que la lleven a la victoria, mientas que el otro lanza señalamientos al sistema electoral.

“Las prioridades de Sandra Torres están dirigidas, las reuniones burocráticas no parecen interesarle. Le importó irse con quien le puede movilizar el voto el día de las elecciones que son los alcaldes”, dijo Castillo.

Sandra Torres, candidata de la UNE se reunió con más de 200 alcaldes electos. Asegura que por esta reunión no acudió al TSE. pic.twitter.com/AJiDKaL0eM — Dulce Rivera (@drivera_gtv) July 22, 2019

El politólogo manifestó que con ese tipo de reuniones se pueden anticipar negociaciones y compromisos previos en vista de que esos 254 alcaldes que ya hayan dicho que van a apoyar a Torres tienen que recibir algo a cambio.

Castillo dijo que Giammattei asiste a una reunión burocrática en la que aprovecha el espacio para polemizar, “como es típico de él y ganarse una cobertura y un posicionamiento en el debate político”.

Le puede interesar: Torres y Giammattei eligen su lugar en la papeleta para las votaciones en segunda vuelta

“Los dos utilizan de manera oportunista el hecho, más Giammattei porque Torres le da la espalda al Tribunal y lo que evidencia es que está enfocada en ganar las elecciones y el mensaje es ‘lo que usted me quiere decir me lo puede mandar a decir de otra forma porque no voy a perder mi tiempo a una reunión burocrática’, mientras que Giammattei busca un posicionamiento más cómodo y más sencillo a partir de polemizar”, agregó el experto.

Critica trabajo del TSE

Giammattei junto a su compañero de fórmula, Guillermo Castillo, asistieron a una reunión con los magistrados del TSE, a la cual estaban invitados Torres y Morales, pero declinaron su participación. Fueron representados por el fiscal nacional Eduardo Velásquez.

El candidato del partido Vamos manifestó que si alguien tiene experiencia en el sistema electoral es él y que eso le consta al presidente del TSE, Julio Solórzano, por eso por lo que le puede decir que “no fueron satisfactorios los resultados del 16 de junio”.

“Una de las cosas que nosotros le pedimos al Tribunal es que nos hagan el favor de revisar la conformación de las juntas para que podamos tener la certeza de que las juntas receptoras de votos (JRV) están siendo conformadas de una manera ajustadas a Derecho, por personas conocidas, no con fines partidarios, porque hay juntas electorales municipales cuyo presidente es miembro de la corporación municipal y los encargados de la JRV son miembros de dicha municipalidad”, aseguró.

Giammattei pidió por medio de un memorial que se den instrucciones para que los fiscales de mesa puedan velar por todo el proceso, ya que en algunos lugares no se permitió el ingreso hasta las 7 de la mañana y en otros no se permitió estar durante el escrutinio.

Magistrados Mijangos pide a los candidatos una campaña de altura. #DecisiónLibre2019 pic.twitter.com/Oc6f3WVn6y — Dulce Rivera (@drivera_gtv) July 22, 2019

El candidato de Vamos también cuestionó el actuar de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) al señalar que no reportó las inconsistencias del 16 de junio, por lo que se pudo tomar a la ligera la observación.

En respuesta, la OEA indicó que los estándares de todas sus misiones de ese tipo son los más altos en materia de observación electoral en el mundo, y que el proceso fue acompañado en todas sus fases con un equipo “robusto y de alto perfil técnico”.

La implementación de esa metodología le permitió a la misión de la OEA “asegurar que no hubo fraude en la elección presidencial de Guatemala del 16 de junio y que los resultados correspondían con la voluntad popular expresada en las urnas, lo que fue refrendado también por Mirador Electoral, Cacif y las principales misiones observadoras de la sociedad civil guatemalteca”, resaltó la OEA.

Por el momento el Tribunal no ha respondido sobre la solicitud que hiciera Giammattei, pero hicieron el llamado a hacer una campaña de altura, sin violencia y apegados a la Ley Electoral.

Mientras que Torres se reunión con 254 alcaldes electos en un hotel de la zona 4.

“Me comprometí con 254 alcaldes electos que ya son parte de nuestro proyecto a que hagamos realidad una agenda municipalista por el desarrollo y bienestar del país. Tenemos 19 días para ganar en segunda vuelta y lo vamos a lograr”, aseguró Torres en su cuenta de Twitter.

Notas relacionadas:

>Jimmy Morales señala al TSE por resultados en las elecciones

>Jimmy Morales reprograma visita a Washington y espera resolución de la CC

>Corte de Constitucionalidad ordena a Jimmy Morales abstenerse de adquirir los aviones Pampa III